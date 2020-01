Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Alpi Apuane: cadono da parete, morti due giovani

Due giovani sono morti dopo essere caduti dalla parete che guarda il rifugio Nello Conti del monte Sella, sulle Alpi Apuane. La tragedia è avvenuta nel territorio di Massa Carrara. Secondo quanto riportato da Repubblica, il ragazzo e la ragazza erano già entrambi morti quando sono arrivati i sanitari. Sul posto è intervenuto infatti l’elisoccorso inviati dal 118. Pare che le due vittime stessero camminando legate l’una all’altra, stando a quanto emerso finora dal Soccorso alpino e speleologico della Toscana. Inoltre, pare confermato che fossero partiti dal rifugio vicino da cui poi qualcuno li ha visti cadere, facendo scattare l’allarme. Sul posto è accorso il medico inviato dal 118 insieme al tecnico del Sast, portati dall’elisoccorso Pegaso 3 decollato dal Cinquale, nel comune di Massa. Della vicenda si stanno occupando anche i carabinieri che devono ricostruire la dinamica della tragedia. (agg. di Silvana Palazzo)

ULTIME NOTIZIE, BLOOMBERG “UN MILIARDO PER BATTERE TRUMP”

Si dice disposto a tutto Michael Bloomberg, pur di battere Donald Trump alle presidenziali che si terranno negli Stati Uniti il prossimo autunno. L’ex sindaco di New York, la cui fortuna viene stimata in ben 52 miliardi di dollari, non intende badare a spese nella campagna politica che entrerà nel vivo fra pochi mesi, e sarebbe pronto ad investire di tasca propria ben un miliardo di dollari. Una cifra record tenendo conto che mai nessuno prima d’ora aveva speso così tanto, e che di solito le campagne politiche oltre oceano sono sovvenzionate dai privati. Bloomberg ha anche fatto sapere che nel caso in cui non dovesse ottenere la nomination Dem vincendo le Primarie, aiuterà i colleghi di partito, Bernie Sanders o Elizabeth Warren, per provare a battere Trump. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Malta ha ufficialmente un nuovo premier. Si tratta del 42enne Robert Abela, eletto nelle scorse ore leader del partito laburista nazionale, e di conseguenza, primo ministro a seguito delle dimissioni dell’ex presidente del consiglio Joseph Muscat. Quest’ultimo aveva deciso di fare un passo indietro dopo le accuse di interferenze nelle indagini riguardanti l’omicidio di Daphne Caruana Galizia, giornalista investigativa morta in circostanze sospette. Di professione avvocato e figlio dell’ex presidente maltese George, Robert Abela è stato eletto dalla maggioranza dei 17.500 laburisti, preferito a Chris Fearne, 52enne medico chirurgo nonché vice-premier in uscita. Abela è da anni attivista del partito laburista ma è entrato in Parlamento solo nel 2017, durante le ultime elezioni. Resterà in carica fino al settembre del 2022. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

ULTIME NOTIZIE, IRAN AMMETTE ABBATTIMENTO AEREO

Ultime notizie: l’8 gennaio un aereo civile ucraino con a bordo 176 passeggeri è precipitato subito dopo il decollo. Fino a ieri l’Iran aveva escluso il proprio coinvolgimento. Lo schianto del velivolo ha provocato la morte di tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio. Svolte tutte le indagini, l’Iran ha riconosciuto che l’abbattimento dell’aereo ucraino è stato causato da un lancio di missili da parte della sua contraerea. La Repubblica islamica dell’Iran ha espresso il proprio rammarico per quanto accaduto. Le forze armate iraniane ribadiscono che il lancio dei razzi contro l’aereo abbattuto è stato un errore involontario. Il velivolo civile era stato confuso per un aereo nemico. Con un comunicato stampa il Quartier generale delle Forze armate iraniane ha fatto sapere che si impegnerà a mettere in atto tutte le riforme per evitare che simili disgrazie possano accadere nuovamente. Per Mohammad Javad Zarif, ministro degli Affari esteri iraniano, si è trattato di un “errore umano” in un momento di crisi provocato dal timore di una reazione americana alla rappresaglia di Teheran dopo l’uccisione di Qassem Soleimani. Sulla questione è intervenuto anche il presidente della commissione Esteri del Parlamento russo: “Se la decrittazione delle scatole nere e il lavoro dell’inchiesta non dimostrano che l’esercito iraniano lo ha fatto intenzionalmente, e non ci sono ragioni logiche per questo, l’incidente deve essere chiuso”. Secondo Hassan Rouhani, presidente iraniano, si è trattato di uno sbaglio “imperdonabile”. Il presidente iraniano ha promesso che i responsabili del tragico evento saranno processati. Al termine del suo discorso Rouhani ha espresso le proprie condoglianze a nome della Repubblica islamica a tutte le famiglie delle vittime.

ULTIME NOTIZIE IRAQ: GENTE IN PIAZZA, “USA LASCINO IL PAESE”

Il popolo dell’Iraq non vuole schierarsi nè con l’Iran nè con gli Stati Uniti dopo la crisi generata dall’uccisione del generale Soleimani, ma pretende che gli americani lascino definitivamente il Paese. Questo il senso delle proteste che hanno portato migliaia di persone in piazza. Da Washington non sembra l’abbiano presa particolarmente bene. Come riportato dall’Ansa, l’amministrazione Trump ha ammonito l’Iraq che rischia di perdere il suo accesso al conto bancario governativo presso la Fed di New York se caccia le truppe americane. Lo scrive il Wall Street Journal, citando dirigenti iracheni. Una mossa che potrebbe mettere in estrema difficoltà economica Baghdad, che usa il conto per gestire le finanze del Paese, compresi i proventi della vendita del petrolio.

Un uomo ricoverato, affetto da una polmonite virale scoppiata in Cina, è morto. Lo riferiscono i sanitari di Wuhan, dove si è diffusa l’infezione. Attualmente si contano 41 persone in grave condizioni di salute perché affette dalla polmonite in questione. In Cina i medici hanno accertato un nuovo tipo di coronavirus. Le autorità competenti fanno sapere che non sono stati riscontrati nuovi casi di polmonite dal 3 gennaio scorso. L’infezione è stata attribuita ad un nuovo tipo di virus della stessa famiglia della Sars, che tra il 2002 e il 2003 uccise oltre 700 persone tra Cina e Hong Kong.



