Medio Oriente: le ultime notizie sui negoziati a Doha

Si sono conclusi ieri dopo due lunghi giorni di discussioni, per adesso (nuovamente) senza alcun accordo, i colloqui di pace che si sono tenuti a Doha per tentare di arrivare a una tregua nella guerra di Gaza.

I mediatori parlano di colloqui seri e costruttivi anche se non hanno ancora portato a raggiungere l’obiettivo di un accordo che porti al cessate il fuoco; così come il Presidente degli Stati Uniti – Joe Biden – parla di tregua mai così vicina rispetto al passato. La prossima settimana – e questa volta in Egitto – ci saranno nuovi incontri per cercare di colmare quelle ancora ampie distanze fra Israele e Hamas nel raggiungimento di una tregua che preveda sia la liberazione degli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso, sia l’abbandono di Gaza da parte dei militari israeliani.

Ultime notizie: le carceri in Italia sempre più vicine al collasso

La tensione è alle stelle nei penitenziari italiani dopo – da un lato – l’ennesimo suicidio di un detenuto in attesa di giudizio nel carcere di Parma e – dall’alto lato – una violenta rivolta nella casa circondariale torinese che ha portato al ferimento di 6 agenti penitenziari.

A fronte di quella che ormai è a tutti gli effetti un’emergenza, la politica si mobilita in modo bipartisan: il Governo – dopo il decreto Nordio sulle carceri – punta ad un nuovo intervento per ridurre il sovraffollamento e incrementare il numero di agenti di Polizia Penitenziaria.

Le ultime notizie sul mondo del lavoro: cercasi gondolieri a Venezia

Mito indiscusso di un noto film di Checco Zalone, il posto fisso resta sempre un importante obiettivo anche per categorie apparentemente insospettabili dopo il concorso per l’Agenzia delle entrate che si è tenuto nei giorni scorsi: centinaia – infatti – i commercialisti e i contabili che hanno partecipato con successo.

Tante – nonostante questa corda al posto fisso – le richieste di manodopera che arrivano da ogni angolo del nostro paese, soprattutto (prevedibilmente, vista la stagione estiva) nel settore turistico; mentre in quel di Venezia scarseggiano i gondolieri.

Maltempo in Italia: le ultime notizie tra Sardegna, Liguria e Toscana

Temporali grandine e trombe d’aria in Sardegna, danni anche in Liguria e in Toscana a causa delle forti piogge che hanno interessato le zone del Centro Nord ed insulare del nostro ‘stivale’; mentre a Siena ci si è visti costretti a rinviare – sempre a causa del maltempo – l’annuale ed apprezzatissimo Palio, con il Sud della penisola ancora interessato da un forte caldo.

Da domenica – dicono gli esperti – si prevedono piogge e cali delle temperature anche di 15 gradi, ma restano comunque ancora attive le emergenze per gli incendi e – in Sicilia – anche quella dovuta alla siccità. Il clima (verrebbe da dire fortunatamente) non ha fermato i turisti, ben 15 milioni quelli stranieri che hanno trascorso o stanno trascorrendo le loro vacanze nel nostro Paese.

Ragazzo accoltellato per un “mi piace”: le ultime notizie dal genovese

Sarebbe stato provocato da un “mi piace” sui social messo su una foto di una ragazza – forse la ex dell’aggressore – sui social a scatenare un episodio di violenza fra giovanissimi a Genova: protagonisti un 13enne ed un 14enne, con il primo che ha ferito il secondo con un coltello rudimentale provocandogli lesioni gravissime. Secondo lo psichiatra Morelli, i ragazzi sono sempre meno capaci di gestire rabbia e frustrazione in un contesto in cui è fondamentale il ruolo della famiglia; e mentre l’aggredito si trova anche ricoverato all’ospedale genovese dopo aver subito un intervento chirurgico, il suo aggressore è stato affidato proprio ai genitori.

Ultime notizie: torna il campionato di serie A

Torna domani il campionato di serie A con l’Inter – considerata ancora la favorita per il 21esimo scudetto con i bookmakers che la quotano a 1,5 – che esordisce a Genova e ricomincia col proprio allenatore Inzaghi, inamovibile dalla panchina.