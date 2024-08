Da un litigio originato sui social, all’appuntamento al campetto parrocchiale per ‘regolare i conti’, fino al violento accoltellamento: questo è il quadro che emerge da una vicenda capitata nelle ultime ore in quel di Sori (piccolo paesino ligure tra Genova e Camogli); aggravato ulteriormente – da un lato – dalla giovanissima età di vittima ed aggressore (rispettivamente 14 e 13 anni) e – dall’altro – dai futili motivi dietro alla colluttazione che parlano di un comunissimo – e forse addirittura innocente – like che la vittima avrebbe messo sul profilo social dell’ex fidanzatina del suo aggressore.

Facendo un passetto indietro: il tutto sembra essere accaduto la scorsa sera – il 15 agosto 2024 -, mentre a Sori si festeggiava l’annuale festa patronale della Nostra Signora delle Grazie; mentre a lanciare l’allarme dopo la colluttazione sarebbe stato un passante allertato dalle grida che provenivano dall’appartato campetto e che si sarebbe trovato davanti un 14enne riverso in una pozza di sangue con i suoi amici attorno incapaci di decidere come agire.

La vittima è stata immediata portata in codice rosso nel vicine ospedale San Martino genovese, dove l’equipe di chirurgia generale capitanata dal dottor Marco Amisano l’ha sottoposto ad un intervento d’urgenza date le condizioni apparse fin da subito gravissime: suturata l’emorragia, i medici hanno proceduto alla rimozione della punta del coltello – un’arma rudimentale fatta in casa – usata per l’aggressione ed ora il giovane sembra essere (quanto meno) fuori pericolo di vita.

Sori, 13enne accoltella coetaneo: fermato in stazione, è stato riconsegnato ai suoi genitori

Insomma, quanto accaduto a Sori avrebbe veramente dell’incredibile perché – come ricorda anche il vicesindaco locale Cristiano Benvenuto – nel piccolo comune ligure “non era mai accaduto nulla del genere” e mentre un’intera comunità si chiede come sia potuto succedere (soprattutto in due famiglie che non sembrano essere per nulla problematiche), gli inquirenti stanno iniziando a tracciare i contorni e i retroscena della singolare vicenda.

Dalle primissime ricostruzioni sembrerebbe che il diverbio sia scaturito già nel corso della giornata di ieri dopo che il 14enne ha messo like ad una foto postata dall’ex fidanzatina del 13enne: dopo i primi scambi di messaggi, le tensioni sono cresciute e i due si sono dati appuntamento per la sera stessa in quel di Sori. Una volta giunti al campetto parrocchiale – con i rispettivi gruppetti di supporto – dalle parole i giovani sono presto passati alle mani, fino al momento in cui il 13enne avrebbe estratto il coltello per colpire il suo contendente amoroso alla gamba, all’addome e ad uno dei due fianchi.

Dopo l’accoltellamento il 13enne e i suoi amici si sono dati alla fuga raggiungendo la vicina stazione di Sori dove – dopo l’allarme dato dal passante che ha soccorso la vittima – è stato individuato dai carabinieri e sottoposto a fermo: data la giovanissima età, il giovane è stato riconsegnato ai suoi genitori, ma ora si cerca di capire se sia stato un gesto premeditato con il fascicolo passato in mano alla procura per i minori.