MALTEMPO, DOVE SCATTA ALLERTA METEO GIALLA

L’estate subirà una brusca frenata nelle prossime ore, infatti è scattata l’allerta precipitazioni in diverse regioni italiane per il maltempo in vista nella giornata di oggi. La protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla per i temporali in Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Sardegna. Invece, per quanto riguarda l’allerta per rischio idrogeologico, legato al superamento dei livelli critici lungo fiumi e corsi d’acqua, è stato diramato solo per la Sardegna nelle zone della Gallura e di Logudoro.

In generale, è prevista tregua dal caldo tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima in virtù della depressione mediterranea che sta passando sulle Baleari e si avvicinerà all’Italia. Edoardo Ferrara di 3BMeteo parla a QN di caldo intenso fino a sabato e afa in gran parte dell’Italia, con picchi al Centro-Sud, ma sono possibili temporali di calore, anche violenti, al Nord e lungo l’Appennino.

ALLERTA PRECIPITAZIONI: UNA TREGUA DAL CALDO

Intanto, nella zona occidentale del Mar Mediterraneo la situazione sta già cambiando, visto che è in corso una circolazione depressionaria, che potrebbe portare dei forti temporali in Sardegna e in Liguria, insistendo poi sull’Italia nei prossimi giorni. La situazione cambierà nel weekend, visto che fino alla prima parte della nuova settimana ci sarà un primo stop al caldo, quindi i temporali causati dalla depressione mediterranea si verificheranno da Nord a Sud.

Per Antonio Sanò de Ilmeteo.it, le prime regioni italiane che saranno colpite dal maltempo saranno i settori alpini, soprattutto tra quelli che si trovano a ridosso delle pianure in Piemonte e Lombardia. Sono previsti anche fenomeni violenti su tutta l’Italia, soprattutto sul versante del Mar Tirreno fino alla Campania.

Buone notizie a livello di temperature, visto che ci sarà un calo anche fino a 10 gradi rispetto agli ultimi giorni. Del resto, proprio questo caldo ha causato un accumulo di calore e umidità che favorirà grandinate e nubifragi nel nostro Paese, probabilmente già da domenica.