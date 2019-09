ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Conte cerca la fiducia del Parlamento (9 settembre)

Le ultime notizie ci portano a parlare di Giuseppe Conte che è pronto per il discorso che terrà oggi di fronte al Parlamento, per ottenere la fiducia. I futuri rapporti con l’Europa saranno al centro del suo discorso, nel quale chiederà anche la revisione del Trattato di Dublino su immigrati e richiedenti asilo. Per Conte solo collaborando attivamente con la UE, si possono ottenere risultati. Le opposizioni di centro destra Forza Italia e Lega Nord, hanno già annunciato che voteranno contro la fiducia.

Nicola Zingaretti leader del Pd ha chiuso la festa dell’Unità di Ravenna con un appello ai nuovi alleati di governo e al premier Conte:”Se tutti saranno leali non ci saranno problemi”. Poi ha sottolineato l’urgenza di attuare subito riforme economiche che siano improntate, alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Massimo Sebastiani arrestato sabato scorso, ha confessato in lacrime di aver ucciso Elisa Pomarelli, poi ha condotto gli inquirenti dove aveva nascosto il corpo. Nel frattempo Silvio Perazzi un suo amico, è stato arrestato per favoreggiamento, avrebbe aiutato Sebastiani a restare nascosto. Elisa Pomarelli sarebbe stata strozzata dal Sebastiani durante un violento raptus, ma sono ancora ignote le cause dell’omicidio, l’uomo si è limitato a dire:”era la mia ossessione.”

Ultime notizie, neve caduta al passo Pordoi

Il maltempo è arrivato un pò ovunque in Italia, a Milano ha causato inondazioni e sulle Dolomiti si è registrata la prima nevicata dell’anno. L’estate è finita in anticipo e in quasi tutta Italia le temperature minime, sono scese di almeno 10 gradi.

Ultime notizie, Gianni Brera avrebbe compiuto 100 anni

Nella giornata di ieri, per celebrare i 100 anni passati dalla nascita di Gianni Brera, è stato emesso un francobollo, valido per la posta ordinaria con l’effige del grande giornalista sportivo. Nel francobollo il mitico Giuàn seduto alla macchina da scrivere, è circondato dai simboli dei suoi sport preferiti: il calcio, il ciclismo e l’atletica leggera. Il francobollo ha un valore di un euro e dieci centesimi.

Ultime notizie, successo di Leclerc e degli azzurri

Charles Leclerc è stato il vincitore del Gp di Monza, dove ha dominato davanti a Bottas e Hamilton. Vettel ha concluso la sua gara fuori dalla zona punti. Raggianti i vertici Ferrari e i tifosi: erano 9 anni che la Ferrari non vinceva il Gp d’Italia. A fine gara migliaia di tifosi in tripudio, si sono ammassati sotto il podio, per festeggiare il giovane pilota. La marea rossa lo ha già incoronato Re, al grido di:”Charles le Roi”. In serata l’Italia di Roberto Mancini ha ipotecato la qualificazione a Euro 2020. Succede tutto nella ripresa quando Ciro Immobile sblocca la partita. Al minuto 72 Pukki sigla il pari su calcio di rigore, bastano sette minuti agli azzurri a tornare avanti sempre dal dischetto come i loro avversari con Jorginho.



