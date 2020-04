ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: Australia, fine lockdown (29 aprile)

Pubblicità

Dopo la ripresa della diffusione della pandemia in Germania e il parziale allentamento delle misure restrittive, il tasso del numero dei contagi è salito a 1 (cioè un individuo contagia l’altro), secondo i dati riferiti dall’Istituto Robert Koch. Dall’inizio di questo mese il bilancio dei numeri di decesso si era abbassato dello 0,7%. Oggi il tasso di mortalità per Covid 19 è incominciato a salire. Solo nella giornata di ieri la quota dei morti ha raggiunto il 3,8% (1144 nuovi decessi). In tutta la Germania dall’inizio dell’epidemia si contano oltre 156 mila casi positivi e 5913 decessi. Se la diffusione del virus non sarà cessata entro il 2021 o in assenza di un vaccino efficace i Giochi olimpici non si disputeranno. Lo hanno riferito Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi a Tokyo e Yoshitake Yokokura, presidente dell’Associazione dei Medici del Giappone.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, AUSTRALIA VERSO LA FINE DEL LOCKDOWN

Dall’inizio della diffusione della pandemia si sono registrati 6292 casi di contagio e 56 morti. Terminata la fase della quarantena il governo australiano ha comunicato l’intenzione di allentare le misure restrittive degli spostamenti. La spiaggia di Bondi Beach è stata aperta al pubblico con il limite del distanziamento sociale. Da venerdì prossimo nel Nuovo Galles del Sud tutte le spiagge verranno aperte. Il ministro della Sanità, Greg Hunt, ha fatto sapere al Reuters che le misure restrittive di contenimento in tutto il territorio australiano non verranno abbassate. Da venerdì saranno permesse le visite nelle abitazioni. Per contenere la grave crisi economica del Paese, il governo ha inviato a 1 milione di persone 3 mila dollari al mese per 6 mesi.

ULTIME NOTIZIE STOP LIMITIAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Dal primo maggio il governo sospenderà le limitazioni alla circolazione. Resteranno in vigore le regole della distanza sociale e l’obbligo dell’uso delle mascherine di protezione. Lo ha riferito l’autorità governativa durante l’ultima conferenza stampa. Inoltre saranno consentite le aggregazioni con un numero massimo di 10 persone. I funerali si potranno celebrare con un limite di 30 partecipanti. Dal 2 maggio ci sarà una riapertura graduale delle attività non essenziali, nel rispetto delle misure di contenimento.

ULTIME NOTIZIE GENOVA, TERMINATO NUOVO PONTE

Si è conclusa l’ultima posa della campata del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto del 2018 provocando 43 morti. Il nuovo ponte è ora terminato. E’ lungo 1067 metri e per la sua costruzione sono state utilizzate oltre 17 mila tonnellate di acciaio. Tra le persone di spicco presenti all’inaugurazione c’erano Giuseppe Conte, Paola De Micheli, ministra per le Infrastrutture, Giovanni Toti, commissario per l’emergenza e i vertici di Fincantieri, di Salini Imprergilo e della joint venture. L’inaugurazione del ponte è stata salutata dal suono delle imbarcazioni e dalle sirene delle fabbriche.



