Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Coronavirus dati in calo in Italia (27 luglio)

Stabile ormai da giorni il numero dei decessi, 5, il bollettino vede anche un calo del numero dei nuovi contagi, che scende a 170, con un calo di 85 rispetto a domenica, ma su questo dato potrebbe incidere il calo dei tamponi effettuati, come nei precedenti weekend. Un dato positivo riguarda la regione Lombardia dove non ci sono decessi causati dall’epidemia di Covid 19 ormai da 4 giorni, mentre per quanto riguarda i nuovi contagi la regione Liguria appare in controtendenza con 24 nuovi casi mentre nella giornata di domenica se ne erano registrati soltanto 3. I 5 decessi sono avvenuti, uno per regione, in Abruzzo, Lazio, Piemonte, Puglia e Sardegna. La stessa isola, insieme a Valle D’Aosta, Calabria, Umbria e Friuli Venezia Giulia, non ha fatto registrare nuovi contagi. Le persone che sono attualmente malate sono 12,581, con 45 persone in terapia intensiva e 740 ricoverati.

Ultime notizie, gli sbarchi tornano a destare preoccupazione

La gestione dei migranti nei centri di accoglienza in Sicilia e gli sbarchi tornano a destare preoccupazione. La ministra Lamorgese ha promesso che il governo invierà nell’isola i militari e le navi per ospitare i migranti che devono effettuare la quarantena. Intanto proseguono le fughe dai centri di prima accoglienza, dove sono stipati molti più migranti di quelli che prevede la capienza. L’ultimo caso è quello del centro di Porto Empedocle, dal quale in giornata c’è stata una fuga di massa, che si è però conclusa con il ritrovamento di tutti i migranti. Nel corso di un colloquio telefonico con la responsabile del “Viminale” il governatore siciliano, Musumeci, ha fatto presente tutte le preoccupazioni per questo stato di cose, ed ha ottenuto la risposta che entro domani saranno effettuati numerosi spostamenti in altre strutture sul territorio nazionale. Resta critica anche la situazione di Lampedusa con 114 persone che sono sbarcate nella scorsa notte dopo che erano state soccorse sui due barconi sui quali si trovavano.

Ultime notizie, 31 bagnanti denunciati ad Agrigento

31 bagnanti sono stati denunciati dopo avere invaso una zona transennata presso la Scala dei Turchi. La scogliera e la spiaggi, che si trovano in provincia di Agrigento, nelle vicinanze di Porto Empedocle, sono da tempo al centro di una disputa tra lo Stato ed un privato cittadino che ne rivendica la proprietà. L’operazione è stata compiuto da uomini della capitaneria di porto e dai carabinieri, dopo che erano giunte le segnalazioni di rottura delle transenne ed invasione dell’area, che dovrebbe entrare a far parte dei luoghi Patrimonio dell’Unesco.

Ultime notizie, Fontana torna a parlare della questione camici

Il governatore lombardo, Fontana, ha parlato al Consiglio regionale in merito alle accuse che gli sono state rivolte per la fornitura dei camici alla regione. Fontana ha parlato di “polemiche strumentali” montate ad arte contro di lui e ha ribadito di non tollerare i dubbi che sono stati ventilati circa la sua “integrità”. A sostegno del governatore si sono espressi tutti i consiglieri della maggioranza, con il leader della Lega, Salvini, che parla di strumentalizzazioni, mentre da parte del M5S si prefigura la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti di Fontana.

Ultime notizie, vacanze 2020: agosto tutto esaurito

Dopo un mese di luglio che ha fatto registrare nel complesso un calo rispetto all’anno precedente, le prenotazioni per il mese di agosto vanno verso il tutto esaurito, specialmente per quanto riguarda il periodo di Ferragosto e gli albergatori sperano che questo flusso positivi duri anche nel successivo mese di settembre in modo da recuperare quanto perso a causa dell’epidemia di Covid 19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA