Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, coronavirus: due casi accertati a Roma (31 gennaio)

Due casi confermati di coronavirus anche in Italia: a renderlo noto il premier Conte in un punto stampa a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha spiegato: «Ci sono due casi confermati in Italia, Si tratta di due turisti cinesi che sono venuti nel nostro Paese a gennaio». Le due persone in questione sono state intercettate a Roma, il Governo ha deciso di correre ai ripari: «Il ministro Speranza ha già adottato un’ordinanza che chiude il traffico da e per la Cina. Siamo il primo paese che adotta una misura cautelativa di questo genere». Il giurista ha poi evidenziato: «Siamo nella condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini. La situazione è assolutamente sotto controllo. Ma non significa che ci stiamo appagando nelle prime misure».

Continuano ad essere adottate contromisure in tutto il mondo per contrastare il coronavirus. Il colosso Ikea ha chiuso i propri punti vendita su tutto il territorio cinese. La Federcalcio cinese è stata costretta a sospendere l’inizio dei campionati per facilitare il controllo della diffusione dell’epidemia: l’associazione ha reso noto che rimarrà in contatto con le autorità sanitarie locali per riprogrammare le date dei prossimi eventi. Wang Xiaodong, governatore della provincia dell’Hubei, ha fatto presente che in Cina persiste una grave carenza di forniture mediche per contrastare l’epidemia. Il governatore ha precisato che mancano gli indumenti usa e getta protettivi contro il nuovo virus e strutture adeguate a fronteggiare l’epidemia. La situazione per il governatore è molto critica.

La vertenza giudiziale era iniziata nel 2016. Apple e Broadcom sono state condannate a pagare 837 e 270 milioni di dollari al California Institute of Technology per violazione di quattro brevetti. L’istituto aveva iniziato la causa ritenendo che prodotti Apple contenessero parti elettroniche costruiti da Broadcom, incolpata a sua volta di aver sottratto i brevetti. Il verdetto è stato emesso da una giuria di Los Angeles.

Ultime notizie, Bergamo: ferito gravemente un netturbino

A Bergamo, intorno alle 5,30 in via Roberto Koch, un operaio che lavora per conto di Uniacque è stato ferito in modo importante da un getto di acqua al volto uscito da un autocarro per la pulizia stradale. Il dipendente dell’Ecologia Piemontese è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ad opera dei Ats Bergamo, il dipendente stava attivando la lancia che si era bloccata in quel momento. Nel tentativo di eliminare il vizio, la lancia si è riattivata mentre era rivolta verso il viso dell’operaio.

Ieri a Catanzaro intorno alle 9 circa è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3, con epicentro nel comune di Albi. L’ipocentro ha avuto una profondità di 9 km. Le scosse di terremoto sono state avvertite chiaramente nella zona catanzarese. Le autorità competenti hanno fatto chiudere le scuole dei centri presiliani per precauzione. Dopo circa un’ora dalla prima scossa sismica si è verificata un’altra di magnitudo 2. Da una prima ricostruzione dei fatti da parte dei vigili del fuoco, non ci sono stati danni a cose e persone. Esperti e volontari del Prociv hanno informato gli abitanti delle zone colpite dal terremoto sui comportamenti da assumere in caso di terremoto.



