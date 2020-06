ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Coronavirus: fase 2 a New York (9 giugno)

Pubblicità

La città di New York è stata riaperta, epicentro del focolaio della pandemia da aprile a maggio. Il sindaco Bill de Blasio, dopo avere sentito le autorità sanitarie, ha comunicato alla stampa che l’emergenza sanitaria è rientrata nei parametri fissati. Da oggi è iniziata la fase 2. Molte delle attività commerciali ritenute non essenziali sono state riaperte. New York è stata l’epicentro americano del focolaio del coronavirus con oltre 200 mila casi positivi e 22 mila morti accertati. Intanto negli Stati Uniti si sono registrati 749 morti nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus. Lo ha riferito la Johns Hopkins University. Complessivamente i casi di contagio in America hanno superato quota 2 milioni.

Pubblicità

Ultime notizie, continuano le proteste per George Floyd

Nelle ultime 24 ore sono continuate le proteste in nome di George Floyd, nonostante in molte città degli Stati Uniti ci fosse il coprifuoco. Nella Grande Mela più di un milione di persone hanno marciato sul Manhattan Bridge. A Washington una marea di dissidenti sono scesi in strada, nei pressi della Casa Bianca. La sindaca di Washington, Muriel Bowser, si è unita alla protesta pacifista. Il sindaco di Minneapolis ha tagliato le risorse economiche riservate alle forze dell’ordine e smantellato il suo dipartimento di polizia, implicato nell’omicidio del 46enne afroamericano. Anche il sindaco di New York ha promesso di diminuire una parte dei fondi destinati al New York Police Department. Una decisione che sarà attuata nelle prossime settimane, ha assicurato de Blasio. Intanto, l’ex presidente Barack Obama ha lanciato un appello ai giovani americani a contrastare coloro che fomentano divisioni e falsità.Intanto si è tenuto oggi un meeting alla Casa Bianca tra il presidente, il segretario alla Difesa, Mark Esper, ed il capo di Stato maggiore delle Forze armate americane, Mark Milley per fortificare la difesa contro le manifestazioni violente. Lo ha riferito il New York Times.

Pubblicità

Ultime notizie, abbattuti visoni per evitare focolai di infezione

Il ministero dell’Agricoltura nel mese di giugno aveva dato il via libera all’abbattimento di oltre 10 mila visoni nelle zone più colpite da virus, per evitare che gli animali diventassero focolai di infezione. Oggi più di 1600 animali sono stati ammazzati con il monossido di carbonio. L’abbattimento negli altri 8 allevamenti proseguirà nei prossimi giorni. Il ricorso presentato da un gruppo di animalisti che si opponeva alla decisione di far uccidere gli animali è stato respinto. Nel mese di giugno le autorità sanitarie dei Paesi bassi avevano scoperto un nesso tra i tre casi di contagio da Covid 19 e gli allevamenti, dove le persone infette operavano. Se tale avvenimento fosse confermato, sarebbe il primo caso accertato di trasmissione della Sars Cov 2 da animale a essere umano. Lo ha riferito l’Organizzazione mondiale della sanità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA