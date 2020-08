ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, in calo contagi e tamponi (25 agosto)

Nel bollettino diramato oggi relativamente al Coronavirus tornano sotto quota 1000 i numeri relativi ai nuovi contagi, con 953, ma cala anche il numero dei tamponi effettuati, che si è fermato a poco meno di 46mila contro i 67mila di domenica. Solo 4 i nuovi decessi, mentre diminuiscono anche i ricoveri in terapia intensiva – 4 rispetto a ieri. I ricoveri ordinari sono invece in aumento e per la prima volta dopo oltre 1 mese e mezzo tornano oltre la quota 1000. Il numero dei contagiati dall’inizio dell’epidemia è di poco superiore ai 260mila, e le regioni dove oggi sono stati registrati il maggior numero dei casi sono il Lazio, la Lombardia, il Veneto, la Campania e l’Emilia Romagna, tutte oltre quota 100 contagi. Restano molti i casi di contagiati di rientro dal periodo di vacanza. Valle d’Aosta, Molise e Basilicata sono le sole regioni senza nuovi contagi.

ULTIME NOTIZIE, SEAN CONNERY COMPIE 90 ANNI

L’attore scozzese Sean Connery, che è stato insignito anche del titolo di Baronetto, ed è stato reso famoso dall’interpretazione dell’agente James Bond, compie oggi 90 anni. L’attore è stato uno dei sex symbol della sua epoca ed anche in età più avanzata ha avuto modo di conquistare le sue fans, anche se ha avuto una vita privata molto chiusa e forse non ha ricevuto un numero di premi pari al suo valore, tra i quali un premio alla carriera ritirato in Italia nel 2007, anno nel quale è venuto per l’ultima volta nel nostro paese. Connery ha vinto un Oscar per il film “Gli intoccabili” come migliore attore non protagonista.

ULTIME NOTIZIE FIRENZE, RISTORATORE SUICIDA PER DEPRESSIONE DA COVID-19

L’epidemia di Coronavirus ha portato anche a molte tragedie indirette. L’ultima il suicidio di un ristoratore fiorentino di 44 anni che si è ucciso a causa di ansia e depressione. Il sindaco del capoluogo toscano, Nardella, ha espresso il suo cordoglio rimarcando la necessità di stare a fianco di tutti gli imprenditori in momenti così difficili. Il fratello del ristoratore ha parlato della paura del futuro che lo assillava continuamente, anche se il locale non era indebitato.

ULTIME NOTIZIE, IN ARRIVO 27,4 MILIARDI DI PRESTITI DALL’UE

Il nostro paese riceverà dall’Unione Europea 27,4 miliardi di euro di prestiti con il programma “Sure“; fondi che saranno usati per contrastare gli aumenti della spesa pubblica che si potranno registrare in maniera improvvisa e che avranno un minimo tasso di interesse. L’UE effettuerà in totale una assistenza per 81,4 miliardi di euro, suddivisi in 15 paesi e l’Italia riceverà la fetta più grossa, che potrà essere impiegata anche per la cassa integrazione, i cui numeri sono saliti in maniera esponenziale a causa dell’epidemia di Covid 19.

ULTIME NOTIZIE AMATRICE, COMMEMORAZIONE A 4 ANNI DAL TERREMOTO

Con l’intervento del premier Conte, si è tenuta ad Amatrice la commemorazione del quarto anniversario del terribile terremoto che colpì il centro Italia. La messa celebrativa. nel rispetto delle norme anti covid, è stata celebrata all’aperto dal vescovo di Rieti, che nell’omelia ha parlato di una ricostruzione lenta e che a distanza di 4 anni non è stata ancora completata. Conte ha detto che la ricostruzione sarà ancora lunga, ma gli strumenti necessari sono stati messi in campo.



