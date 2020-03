Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus: intesa fra governo, sindacati e imprese

Nelle scorse ore è stata raggiunta l’intesa fra il governo, i sindacati e le imprese, firmando il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il premier Giuseppe Conte è riuscito quindi a scongiurare la chiusura delle grandi fabbriche, e su Twitter ha commentato: “Per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L’Italia non si ferma”. Positivi i commenti delle principali sigle sindacali al tavolo dell’accordo, leggasi Cgil, Cisl, e Uil: “L’accordo che questa mattina abbiamo sottoscritto consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro”. Nell’accordo è prevista una piena ed effettiva tutela della salute dei lavoratori, di conseguenza, “è importante – fanno sapere ancora i sindacati – che in tutti i luoghi di lavoro si chieda una piena effettività dell’intesa che è stata raggiunta”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie coronavirus, bollettino infetti in aumento

Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University le persone contagiate da Covid 19 sono 128.343 nel mondo, 4720 le vittime del virus. Il bollettino degli infetti è in continuo aumento. Molte le persone ricoverate e guarite, ma l’epidemia non si ferma. Primo caso di avvisaglia in Canada: la moglie del primo ministro Justin Trudeau è risultata positiva al test. Nel frattempo è stata cancellata la maggior parte dei voli e chiusi gli aeroporti più importanti del mondo. Notizie rasserenanti arrivano dalla Corea del Sud e dalla Cina: solo 8 casi di contagio. La soglia delle persone guarite è salita all’85%. Nella giornata di ieri le autorità sanitarie cinesi hanno registrato solo 7 morti da coronavirus. Sono 64.111 i pazienti dimessi dagli ospedali in Cina e 80.813 i contagi registrati ad oggi.

Ultime notizie, Korea fuori dall’allarme Coronavirus?

Le autorità di Seul riferiscono che ci sono più guarigioni che contagi. Si segnalano solo 110 positivi nelle ultime due settimane. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention ha comunicato che i decessi sono saliti a 66. L’autorità governativa ha annunciato controlli sanitari più rigidi sui casi di febbre e drastiche misure di contenimento per tutti gli arrivi da tutte le parti del mondo.

Ultime notizie, Coronavirus: in America 41 morti

In America il numero dei morti è salito a 41. L’ultimo decesso in Kansas. Era un uomo di anni 70, con patologie pregresse, morto in sala rianimazione. Complessivamente i positivi al test in America hanno superato quota 1600. Sono oltre 950 i casi registrati negli Stati Uniti. Le vittime sono salite a 29. Lo riferisce l’autorità sanitaria federale locale. Il governatore dell’Arizona, Doug Ducey, annunciando lo stato di pericolo epidemia, ha imposto a tutte le compagnie assicurative di sanare le spese per i controlli sanitari.

Ultime notizie, l’Uefa e la Premier League si fermano

L’Uefa ha messo in quarantena Juventus e Real Madrid. In seguito alla diffusione del coronavirus, tutte le manifestazioni calcistiche per la prossima settimana sono state posticipate. Rientrano nel blocco le partite di ritorno degli ottavi di Champions League del 17 e 18 marzo e le partite di ritorno degli ottavi di Europa League. E’ slittato anche il sorteggio dei quarti di Champions League e Europa League del 20 marzo. Ieri in video conferenza l’Uefa ha convocato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i consigli della European Club Association, le leghe europee ed un rappresentante di FifPro ad una riunione per discutere su come affrontare l’emergenza della diffusione del coronavirus. La Premier League è stata bloccata fino al 4 aprile. Lo riferisce la Bbc. Lo stop è stato imposto durante un incontro d’emergenza dopo che l’ Arsenal, Chelsea e Everton, si sono messi in quarantena in seguito al contagio di alcuni giocatori. Rinviata la partita amichevole Inghilterra – Italia fissata per il 27 marzo a Wembley.



