Protezione civile, diretta conferenza stampa/ Video bollettino coronavirus 13 marzo

Ieri è stato il giorno “peggiore” per numero di contagiati da coronavirus aumentati rispetto alla giornata precedente: il bollettino della Protezione Civile, come sempre mostrato in diretta video con la conferenza stampa dal Dipartimento Centrale alla presenza del commissario Angelo Borrelli, ha dato responso che purtroppo gli esperti si attendevano da giorni. +2249 positivi al Covid-19 rispetto all’11 marzo, totale di “contagi” a 12839, con 1258 guariti e 1016 morti. Un dato impressionante che al momento rende l’aumento complessivo in Italia un primato in tutto il mondo: i casi totali ad oggi registrati sono 15.113 i casi totali ma è la velocità del contagio che ad oggi rende il nostro Paese più “rapido” di Cina, Iran e Corea del Sud, i Paesi con più contagi da coronavirus assieme all’Italia. A livello regionale invece, il bollettino letto da Borrelli ieri in conferenza stampa vede casi attualmente positivi 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna, 1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle Marche, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174 in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78 in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d’Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata. Di questi positivi a livello generale, 5036 in isolamento a casa, 1153 in terapia intensiva, dato fermo al 10% dei positivi, mentre in ospedale ricoverati sono 6650. Qui la mappa con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: ISS “BILANCIO TRA 2 SETTIMANE”

In attesa della nuova conferenza stampa e del nuovo bollettino della Protezione Civile aggiornato al 13 marzo 2020, stamane l’Istituto Superiore di Sanità ha provato a chiarire le tante domande circa il quando avremo stime reali sugli effetti delle misure imposte dal Governo con l’ultimo Dpcm 11 marzo. «Dobbiamo monitorare quotidianamente l’andamento dei casi e verificare l’efficacia delle misure messe in campo. Un primo bilancio non si potrà fare prima di un paio di settimane, il periodo dell’incubazione del virus», ha spiegato il n.1 dell’Iss Silvio Brusaferro nell’odierna intervista al Corriere della Sera. Sul quando finirà, come del resto spiegava già ieri Walter Ricciardi, non bisogna attendersi tempi molto rapidi: «il 3 aprile l’epidemia non si sarà fermata ma speriamo di conoscere per quella data le curve della diffusione in base alle quali poter ritenere di averla messa sotto controllo», conclude Brusaferro. Guardando i dati prodotti dallo studio “Coronavirus: quello che c’è da sapere”, pubblicato dall’Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 12 marzo (basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile), si scopre drammaticamente che 2 decessi su 10 collegati al coronavirus sono avvenuti in Italia. I 1.016 morti ad oggi in Italia rappresentano infatti il 21% delle circa 5mila persone decedute a livello mondiale con diagnosi di Covid-19.

Qui la diretta della conferenza stampa Protezione Civile, qui sotto l’ultimo bollettino di ieri





© RIPRODUZIONE RISERVATA