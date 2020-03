ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Coronavirus: primo morto negli Usa (1 marzo)

Ultime notizie che in Italia e nel resto del mondo non possono prescindere dagli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. Per quanto riguarda la Penisola il conto dei malati da Covid-19 ha superato il muro dei 1000 casi: ad oggi sono 50 i guariti, 4 dei quali accertati ieri in Liguria. Il bilancio dei morti raggiunge invece quota 29, di cui otto deceduti nella giornata di sabato. Nel frattempo si allunga il periodo di chiusura delle scuole in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna: le lezioni non riprenderanno fino al prossimo 8 marzo. Il tutto mentre anche negli Usa si registra il primo morto: si tratta di una donna che viveva nell’area di Seattle, contea King County. Il presidente Donald Trump ha confermato la notizia: “Purtroppo una persona è venuta a mancare, una donna di circa 50 anni del personale medico” nello stato di Washington. “Non ci serve il panico”, ha aggiunto in conferenza stampa. Ma negli Usa “ci saranno probabilmente nuovi casi”. “Il nostro Paese è preparato a combattere il coronavirus, siamo pronti ad ogni scenario”, ha detto.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, RINVIATE JUVE-INTER E ALTRE 4 PARTITE

Il Coronavirus ferma anche la Serie A: rinviate al prossimo 13 maggio Juventus-Inter, in programma questa sera all’Allianz Stadium, oltre ad altre 4 partite che avrebbero dovuto disputarsi a porte chiuse. Oltre al derby d’Italia spostate infatti Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia. Come riportato da La Repubblica, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, hanno condiviso questa strategia del rinvio. Sempre sul fronte calcistico da segnalare la sospensione degli allenamenti da parte della Juventus U23. Sul sito della Vecchia Signora si legge: “La misura di prevenzione è stata decisa su indicazione, e in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali, da parte delle autorità sanitarie di Alessandria (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP), con cui il personale sanitario di Juventus è in costante contatto. Il motivo sono i nuovi casi di contagio al COVID-19, emersi in queste ultime ore fra i giocatori della U.S. Pianese, che i bianconeri hanno affrontato lo scorso 23 febbraio al “Moccagatta” di Alessandria. Si specifica che, a sei giorni dalla partita, i giocatori bianconeri permangono asintomatici e sono sotto controllo medico. La Juventus è in costante contatto con la LegaPro”.

Ore di grande tensione al confine tra Grecia e Turchia: le guardie elleniche si sono infatti trovate a respingere oltre 4000 migranti siriani lasciati liberi di partire dal governo di Ankara. Si tratta di una mossa da parte di Erdogan direttamente conseguente agli sviluppi sul fronte di Idlib. Il Sultano ha infatti spiegato: “La Turchia non può far fronte a una nuova ondata di profughi. Lasceremo aperte le frontiere con l’Europa per permettere di passare alle decine di migliaia di rifugiati in fuga dalla Siria. La Ue non fa abbastanza per aiutare Ankara. Noi non chiuderemo le porte. Da venerdì già 18 mila persone hanno oltrepassato i confini turchi”. Un ricatto che l’Europa non può accettare. A fare da argine la Grecia: “Abbiamo protetto i nostri confini e quelli dell’Europa. Abbiamo impedito oltre 4.000 tentativi di ingresso illegale nei nostri confini”, ha detto il portavoce dell’esecutivo Mitsotakis.



