Napoli, 15enne muore dopo rapina a carabiniere/ Parenti devastano pronto soccorso

Un 15enne di Napoli è morto la scorsa notte a seguito di un tentativo di rapina: i suoi parenti, come reazione, hanno devastato il pronto soccorso dove era in cura. In base ad una prima ricostruzione investigativa, riportata dai colleghi di Repubblica, un carabiniere in borghese sarebbe intervenuto per difendersi, e uno dei rapinatori, il ragazzino di cui sopra, sarebbe morto. Il militare dell’arma si trovava in auto con la propria fidanzata, e stava parcheggiando presso via Santa Lucia, quando è stato aggredito da un rapinatore con tanto di pistola, che gli ha intimato di consegnargli l’orologio Rolex che aveva al polso. A quel punto, come raccontato dallo stesso carabiniere, avrebbe sentito il delinquente “scarrellare” l’arma, e di conseguenza avrebbe estratto la sua pistola d’ordinanza, facendo fuoco. La versione dei fatti è stata ritenuta attendibile dalla procura di Napoli diretta da Giovanni Melillo, e al momento l’ipotesi più accreditata è quindi quella della legittima difesa, anche se le indagini stanno proseguendo.

NAPOLI, 15ENNE MUORE DURANTE TENTATIVO DI RAPINA: LA NOTA DELL’ASL

Nella notte si è poi costituito un altro minorenne, complice del 15enne deceduto, mentre all’alba di oggi, i parenti della vittima si sono recati presso il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, devastandolo. “Questa notte il pronto soccorso del presidio ospedaliero dei Pellegrini è stato devastato dai familiari e amici del ragazzo – le parole del direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva – un fatto gravissimo per il quale esprimo solidarietà a tutti i nostri dipendenti che ancora una volta sono stati vittime di insulti e minacce, e ancora una volta hanno continuato, nonostante tutto, a prestare assistenza ai pazienti”. Verdoliva aggiunge di essere stato costretto a chiudere il Pronto Soccorso, in quanto non vi erano più le condizioni per svolgere l’assistenza ai bisognosi. Otto pazienti, dalle ore 7:30, sono stati trasferiti nei reparti del presidio ospedaliero, e in altri ospedali cittadini. Una vicenda incresciosa che si unisce al dramma della morte di un ragazzino.

