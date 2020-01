Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Coronavirus: si aggrava il bilancio (28 gennaio)

Ultimo bilancio in Cina: 81 persone decedute e 2744 casi di contaminazione. Il governo cinese sta tentando nuove soluzioni per arginare la diffusione del coronavirus. Intanto a Pechino si è prorogato la festività del Capodanno cinese fino al 2 febbraio, una scelta per “ridurre gli assembramenti”. L’Italia e altri Paesi europei stanno predisponendo l’evacuazione dei connazionali che soggiornano a Wuhan. Le autorità sanitarie fanno sapere che più di cinquanta cittadini italiani si trovano nel centro del focolaio e a Hubei. L’ambasciata di Pechino, in collaborazione con l’Unità di Crisi della Farnesina, si è messa in contatto con gli italiani che soggiornano a Wuhan per conoscere le loro determinazioni. In caso di evacuazione, Pechino ha previsto un piano per facilitare il trasferimento in Italia. In seguito al benestare delle autorità cinesi, i connazionali che verrebbero trasferiti in Italia da Wuhan verrebbero subito trasferiti in centri specializzati per un periodo di osservazione fino a 4 settimane. Stefano Verrecchia, capo dell’Unità di Crisi, sta valutando con altri Paesi di sottoporre i connazionali giunti in Italia a quarantena. In Vietnam è stato accertato per la prima volta un caso di infezione del coronavirus.

ULTIME NOTIZIE, IL MONDO DELLO SPORT IN LUTTO PER KOBE BRYANT

Lutto in California. Kobe Bryant è morto a 41 anni in un incidente di elicottero nella contea di Los Angeles, insieme ad 8 persone, tra cui la figlia, Gianna Maria, di anni 13 anni. Tutti i passeggeri sono deceduti. Alex Villanueva, sceriffo della contea di Los Angeles, ha dichiarato alla stampa che le indagini potrebbero durare anche settimane. Le autorità locali hanno precisato ulteriori dettagli della tragedia: l’elicottero è decollato da Santa Ana intorno alle 9, ora locale. I radar avrebbero evidenziato una scarsa visibilità nella zona di volo. Il velivolo salito a quota 600, si è schiantato su di una collina a Calabasas. Il mezzo ha colpito il suolo ad una velocità di 296 km/h. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli investigatori federali FBI, coadiuvati dall’autorità federale dell’aviazione e dall’ente nazionale per la sicurezza dei trasporti per accertare le cause della disgrazia. Verranno studiati la carriera del pilota, i registri del collaudo e revisione dell’aeromobile, come ha precisato Jennifer Homendy, membro del consiglio di amministrazione della NTSB, durante una conferenza stampa. Il suo amico numero 23 dei Lakers alla notizia del decesso di Bryant è scoppiato a piangere. Molti campioni e le altre squadre avversarie, personaggi politici ed attori hanno voluto omaggiare e ricordare il campione sui vari social network.

ULTIME NOTIZIE, STRAGE A CORINALDO: VIA A RITO ABBREVIATO

Gli avvocati dei sei indagati, colpevoli di aver provocato con l’utilizzo di spray urticante la strage in una serata presso la discoteca “Laterna Azzurra” a Corinaldo, hanno chiesto di procedere con il rito abbreviato. Gli indagati sperano di ottenere uno sconto di pena. Nella strage morirono 6 ragazzi ed una giovane mamma durante la ressa. I reati imputabili sono “omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere, lesioni personali e singoli episodi di rapine e furti con strappo”. La prima udienza non è ancora stata fissata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA