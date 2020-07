ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Covid-19, Italia verso le 35mila vittime (16 luglio)

Con i 13 morti che si sono registrati oggi, il numero totale di vittime in Italia sta per raggiungere quota 35mila. Sempre nella giornata odierna, i dati della Protezione Civile indicano che ci sono stati 162 nuovi casi di contagio, mentre le persone guarite dal Covid sono 575. Il totale dei pazienti malati è sceso in totale di 426 unità. La regione Lombardia resta molto colpita con circa il 40% dei nuovi contagi. In totale le persone attualmente malate sono 12.493, mentre è sceso a quota 57 il numero delle persone attualmente in terapia intensiva. Dati che fanno capire come la lotta al contagio sia ancora in atto e che non si possono allentare le misure di sicurezza in vigore.

ULTIME NOTIZIE AUTOSTRADE, VERSO USCITA BENETTON IN DUE FASI

Al termine di una lunga riunione del Cdm è stato trovato l’accordo per quanto riguarda la vicenda della società Autostrade con lo stato che entra con la maggioranza tramite Cassa Depositi e Prestiti, mentre ci sarà l’uscita della famiglia Benetton che sarà completata in due fasi distinte. La società concessionaria diventerà una Public Company e ci sarà anche una quotazione in borsa. Questa ipotesi di accordo che è stata raggiunta ha contribuito ad un netto rialzo del titolo azionario della società che nei giorni scorsi aveva subito un forte ribasso. Alla chiusura delle trattative il rialzo ha raggiunto il 25%. Nelle pieghe dell’accordo raggiunto anche una riduzione delle tariffe autostradali.

ULTIME NOTIZIE NUBIFRAGIO A PALERMO, DUE MORTI

Un nubifragio improvviso ha colpito la città di Palermo causando allagamenti e due vittime che sono rimaste intrappolate nella loro auto nel sottopassaggio di Via Da Vinci. La vettura è stata raggiunta dai vigili del fuoco che hanno estratto i due cadaveri. Il nubifragio si è verificato nelle prime ore del pomeriggio in modo inaspettato ed anche l’Amap ha parlato di una bomba d’acqua “inaspettata”. L’acquazzone ha causato anche molti problemi al traffico cittadino con delle lunghe colonne che si sono formate in Viale Regione Siciliana. Del fatto ha parlato anche il leader della Lega Salvini, il quale ha accusato il sindaco di Palermo dicendo che si occupa solo dei migranti.

ULTIME NOTIZIE AUTISTA SENEGALESE CONDANNATO A 24 ANNI

Con l’accoglimento da parte dei giudici delle richieste inoltrate dal pubblico ministero, si è concluso, presso la Corte d’Assise di Milano il processo contro Ousseynou Sy. L’uomo è stato condannato a 24 anni per il reato di sequestro finalizzato al terrorismo. L’autista senegalese fu protagonista, nel marzo dello scorso anno, del sequestro di un bus, dirottato e successivamente incendiato a San Donato Milanese. Il Bus aveva a bordo 50 ragazzi, studenti delle scuole medie. La sentenza è arrivata dopo 4 ore di “camera di consiglio”. L’autista ha parlato di pregiudizi razziali contro la sua persona ed ha rivolto delle accuse contro Matteo Salvini che all’epoca del fatto era il Ministro dell’Interno.

ULTIME NOTIZIE USA, NUOVI LOCKDOWN PARZIALI CONTRO IL CORONAVIRUS

Mentre in Italia l’andamento dell’epidemia resta in ribasso, nel resto del mondo continuano ad aumentare i contagi e alcuni stati hanno effettuato delle chiusure parziali. Negli Stati Uniti sono stati presi provvedimenti restrittivi sia in California che in Florida ed in Texas, con il numero dei contagi che ha raggiunto ieri quota 59mila. In Iran sono state chiuse le moschee, mentre sia la Francia che la Gran Bretagna hanno stabilito che si deve continuare ad usare le mascherine di sicurezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA