Decreto Rilancio, diretta voto oggi Camera/ Video: novità bonus, auto e voucher

Il Decreto Rilancio, approvato il 18 maggio scorso, approda finalmente alla Camera con un iter che dovrà essere giocoforza molto “stringente” visto che l’intero Dl dovrà essere approvato anche dal Senato prima del 18 luglio prossimo: il Governo sembra intenzionato a porre la questione di fiducia sul voto che inizierà oggi pomeriggio alle ore 15 (dalle 10 via all’esame del decreto legge “monstre” con 400 pagine e più di 260 articoli) dopo che la Commissione Bilancio della Camera venerdì scorso ha approvato tutte le ultime modifiche agli emendamenti presentati. I tempi sono strettissimi prima della scadenza del Dl Rilancio e questo non aiuta la ricezione “politica” delle opposizioni che lamentano una volta di più la mancanza di dibattito in Aula su temi cardine come i maxi-decreti durante la pandemia.

Di contro, il Governo ha fretta di risolvere la “grana” Decreto Rilancio prima di concentrarsi al nuovo scostamento di bilancio, al Dl Semplificazioni e alla prossima riforma fiscale da lanciare forse già la settimana prossima. Tra le modifiche più importanti approntate dal passaggio alla Camera del testo base del Dl Rilancio troviamo il superbonus al 110% anche per le seconde case, la rottamazione da 3.500 euro per le auto Euro 6 come risposta alla crisi del settore auto, ma spicca anche l’incremento di 150 milioni (un sostanziale raddoppio) dei fondi per le scuole paritarie pubbliche. È passato invece (all’unanimità) l’emendamento di Fratelli d’Italia per l’aumento a 516 euro dell’assegno minimo di pensione d’invalidità al 100%.

LE NOVITÀ TRA GLI EMENDAMENTI

Il provvedimento come uscito dalla commissione Bilancio della Camera è di fatto da considerarsi definitivo vista la mancanza di tempo per approntare un dibattito lungo e serrato in Parlamento. L’esame in commissione e prima ancora in CdM è durato oltre 40 giorni dove i cambiamenti al testo originale non sono stati pochi: tra le altre novità da segnalare ‘estensione dal 31 luglio al 31 agosto del periodo di congedo straordinario al 50% dello stipendio previsto per i genitori di bambini fino a 12 anni. Lato lavoro, per i dipendenti con apprendistato o contratto a termine che sono stati sospesi dall’attività lavorativa per il Covid, «la durata dell’assunzione sarà prorogata in misura “equivalente” al periodo di sospensione», specifica un emendamento del Pd al Decreto Rilancio. In tema smartworking, proroga fino al 31 dicembre del lavoro agile per il 50% dei dipendenti della Pa.

Viene introdotto il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile) con il quale dal 1 gennaio 2021 tale percentuale salirà fino al 60%; novità anche sul fronte centri estivi che potranno vedere salire la fascia d’età fino a 16 anni, con progetti dei Comuni appoggiati dallo Stato da giugno fino a settembre con altri 150 milioni di euro. Infine i voucher per viaggi e vacanze cancellati a causa del coronavirus: fino al 30 settembre saranno validi per 18 mesi, se non saranno stati utilizzati per altre prenotazioni invece, alla scadenza del periodo daranno diritto al rimborso della cifra anticipata. La diretta video streaming della discussione del Dl Rilancio inizia alle ore 10, con le prime votazioni che inizieranno dalle 15 e con ogni probabilità si concluderanno col voto ti fiducia già domani 7 luglio.





