Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Covid-19, oltre 2000 casi in Italia (4 marzo)

In Italia le persone contagiate dal coronavirus sono oltre 2000. Il numero di tamponi eseguiti per identificare la presenza del coronavirus è di 23.345. Salgono a 149 i pazienti guariti. I decessi, con patologie pregresse, sono 52. Secondo le autorità sanitarie locali si esclude un focolaio a Roma. Per precauzione un istituto scolastico è stato evacuato a Pomezia. Sospese anche le lezioni all’ università Sapienza in seguito a due casi positivi al test. Due persone risultano positive a Latina e Fiuggi. In Puglia i casi di contagio sono saliti a 6, in Salento solo un caso. In Toscana le persone ricoverate per Covid 19 sono 14 (5 accertati). Si segnalano due casi sospetti a Prato e Arezzo: si attende la conferma dell’Iss. Oggi si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione tra il presidente del Consiglio ed il ministro dell’Economia, con i responsabili della delegazione delle forze di maggioranza. Entro venerdì il nuovo decreto dovrebbe essere approvato per contrastare le perdite economiche del nostro Paese. Intanto il decreto legge salva famiglie, imprese e turismo è già stato firmato dal presidente della Repubblica. Come prevede il decreto, firmato dal presidente del Consiglio, nelle regioni colpite maggiormente dal coronavirus, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e le città di Savona, Pesaro e Urbino, sono state sospese tutte le manifestazioni, gli eventi pubblici di carattere formativo, ricreativo, sportivo e religioso fino all’8 marzo. Nelle zone rosse e quelle considerate a rischio i teatri, cinema e discoteche sono stati chiusi.

ULTIME NOTIZIE CINA, NUMERI IN DIMINUZIONE

Le autorità sanitarie cinesi hanno registrato ulteriori 125 casi di contagio, un livello più basso rispetto alle ultime due settimane. Tuttavia, si segnalano 7 casi di “contagio di ritorno” dall’Italia. A Hubei, epicentro della provincia del focolaio, si aggiungono 31 decessi. Secondo la Commissione sanitaria nazionale il totale dei morti da coronavirus è di 2943. Complessivamente le persone contagiate salgono a quota 90.000 mila.

ULTIME NOTIZIE AUMENTANO I CASI IN COREA DEL SUD

La Corea del Sud ha registrato 600 nuovi casi di contagio da coronavirus, portando il numero delle persone infette a 4.812. Le autorità sanitarie locali hanno identificato l’epicentro del focolaio a Daegu, sede della Chiesa di Gesù Shincheonji. Secondo gli ultimi aggiornamenti da parte del Korea Centers for Disease Control and Prevention si contano ulteriori 3 decessi, per un totale di 28 morti nell’ultima settimana.

ULTIME NOTIZIE INDONESIA, SI E’ SVEGLIATO IL VULCANO MERAPI

In Indonesia si è svegliato il vulcano Merapi sull’isola di Giava. L’ultima eruzione è stata nel 2010 con 300 vittime. Le autorità locali hanno chiuso l’aeroporto di Solo per precauzione. E’ stato vietato l’accesso alle aree circostanti al vulcano in un raggio di 4 km a causa delle intense colate di lava. La colonna di cenere alta oltre 7000 metri uscita dal vulcano ha coperto diverse città della zona. Al momento non si segnalano decessi nè feriti.

