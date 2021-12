Ultime notizie/ Ultim’ora oggi covid, al via le nuove misure: quarantene e green pass

E’ stato un vero e proprio boom di casi covid nell’ultima settimana, e lo ha certificato anche la Fondazione Gimbe. Nella settimana di Natale i casi di positività sono cresciuti di oltre l’80 per cento, con l’aggiunta di un +20.4 per cento di ricoverati in area medica e un più 13 in terapia intensiva. In aumento anche i decessi, ben 1.024 morti nel periodo 22-28 dicembre, con una media di 146 al giorno, +16 per cento rispetto alla settimana precedente. “Da 2 mesi e mezzo – le parole del presidente Nino Cartabellotta, riprese dall’agenzia Ansa – si rileva un aumento dei nuovi casi, che nell’ultima settimana ha subìto un’impennata, superando quota 320 mila, sia per l’aumentata circolazione virale, sia per l’incremento del numero dei tamponi”. La Gimbe sottolinea anche il sistema di “tamponamento” ormai ‘saltato’: “il sistema di testing è già in tilt, ci sono troppi falsi negativi nei tamponi antigenici e con l’emersione di un numero enorme di casi si rischia un lockdown di fatto, indipendentemente dalla modifica delle regole sulla quarantena”. Intanto scattano oggi le nuove regole di restrizione anti covid, a cominciare dalla mascherina obbligatoria anche all’aperto in tutte le regioni, anche in zona bianca, arrivando fino alle nuova quarantene ridotte per evitare di bloccare il Paese e causare lunghe file ai centri tampone. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale di conseguenza è divenuto legge.

E’ morta nella giornata di ieri Pupetta Maresca, quella che veniva considerata la camorrista più nota di tutti i tempi. Stando a quanto specificato dall’agenzia Ansa, aveva 85 anni, ed è deceduta nella sua abitazione in quel di Castellammare di Stabia, in Campania. Pupetta Maresca era salita alla ribalta della cronache quando solo 20enne aveva ucciso il mandante dell’omicidio del marito, Pascalone ‘e Nola, e su di lei era stata girata anche una fiction interpretata da Manuela Arcuri. Durante lo scorso mese di novembre aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui raccontava: «Io avevo ucciso per amore, cioè per vendicare il mio uomo, e per non essere ammazzata, non soltanto io, ma anche il bambino che portavo in grembo. Cioè, avevo sparato per legittima difesa».

Ultime notizie, Manovra 2022: via libera alla Camera

Nella giornata di ieri è arrivato il via libera alla Manovra 2022 da parte della Camera. Con 355 voti favorevoli e 45 contrari, il provvedimento è divenuto legge. Si tratta della prima legge di bilancio approvata dal governo Mario Draghi, insediatosi meno di un anno fa, una manovra che, come scrive l’Ansa, permetterà di distribuire alle famiglie e alle imprese ben 32 miliardi di euro nel 2022. Le principali novità riguardano il taglio delle tasse, la nuova Quota 102 per le pensioni nonché l’Ape social allargato e l’opzione donna, quindi nuovi ammortizzatori sociali universali, la stretta anti-delocalizzazioni, il rifinanziamento del tanto discusso Reddito di cittadinanza, che tornerà però in una versione rivista per evitare abusi, e il Superbonus. Previsto inoltre un nuovo pacchetto di aiuti anti covid, fra cui un fondo da 150 milioni di euro per turismo, spettacolo e auto.

Ultime notizie, Ricciardi: “300 mila contagi a gennaio”

Secondo Walter Ricciardi se il trend negativo di contagi dovesse proseguire a gennaio si rischierà una media di 300mila casi di positività con la conseguenza che gli ospedali verranno letteralmente invasi. Se da una parte è vero che sembra che Omicron sia meno aggressiva rispetto alla Delta, dall’altra è vero che in ogni caso, un numero così alto di infetti, crea dei disagi. “Prevedevo 100mila casi a gennaio – le parole del consigliere di Speranza a In Onda, su La7 – li abbiamo a dicembre. Di questo passo, con la variante Omicron a gennaio ne avremo 200mila, 300mila…”. E ancora: “Omicron ha sconvolto tutto. Il ritmo di crescita dei casi è qualcosa che non abbiamo mai visto. I contagi raddoppiano ogni giorno e mezzo, lo vedremo anche da noi. Chi non è vaccinato, prima o poi con Omicron è destinato a contagiarsi. Si ha la certezza di essere contagiati. I non vaccinati sono destinati ad infettarsi. Sicuramente la severità clinica è inferiore. Ma gli ospedali saranno inondati da migliaia di persone”.

Ultime notizie, il bollettino di ieri del covid

Superata per la prima volta quota 100mila contagi in un solo giorno e record con 126.888 nuovi casi. Nella giornata di ieri se ne erano registrati 98.020. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 156. Con il nuovo record di tamponi effettuati, 1.150.352, sale anche il tasso di positività che raggiunge l’11,03%. L’aumento dei ricoverati in terapia intensiva è stato di 41 unità con un nuovo totale di 1.226. nei reparti ordinari l’aumento dei nuovi ricoveri è stato invece di 288 unità con il totale che è arrivato a 10.578. cresce anche il numero delle persone guarite che oggi è stato di 22.246.

Ultime notizie, la stangata di Capodanno per bollette di gas ed elettricità

Nonostante gli interventi messi in campo dal governo, l’aumento dei prezzi dei combustibili porta a dei rialzi record dal prossimo 1 gennaio, con un +55% per l’elettricità ed un + 41% per il gas. Questi prezzi saranno validi per il primo trimestre 2022 è soltanto grazie all’intervento di stanziamento di 3,9 miliardi di euro, si sono evitati aumenti che sarebbero stati rispettivamente del 65% e del 59,2%. Le stime del maggior costo annuale per la famiglia media sono di 994 euro all’anno. Gli aumenti sono concentrati per la maggior parte sulla quota “materia prima” che vale circa 1/3 del prezzo totale. Per le famiglie che si trovassero in difficoltà ad effettuare il pagamento delle bollette è stata prevista una rateizzazione fino a 10 mesi.

Ultime notizie, la stretta Covid 19 per gli stadi

La stretta prevista per gli stadi con la percentuale dei posti disponibili che scende dal 70% al 50% ha di fatto bloccato le vendite dei biglietti da parte delle società di calcio in attesa di maggiori delucidazioni. Infatti le norme contenute del decreto saranno in vigore dal 10 gennaio prossimo, ma l’accesso agli impianti sarà diminuito già nei 2 turni previsti per il 6 e per il 9 gennaio. Problemi in particolare per la gara tra Juventus e Napoli per la quale era già stata effettuata la vendita di 12mila biglietti oltre la nuova capienza prevista. Oltre alla riduzione del numero massimo di spettatori sarà necessario esibire il Green Pass Rafforzato ed indossare le mascherine sia negli impianti all’aperto che in quelli al chiuso.



