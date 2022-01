Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Covid: Cts, “Omicron meno grave ma non si sottovaluti”

Ultime notizie Covid: Locatelli (Cts), “Omicron meno grave ma…”

Secondo le ultime notizie pubblicate ieri dall’ISS in un report specifico sulla variante Omicron, la terza dose di vaccino (booster) anti-Covid abbatte il rischio di ricovero per il formarsi grave della malattia.

L’efficacia presentata dagli studi ISS vede un 97% di possibilità nell’evitare la malattia grave con la dose aggiuntiva, in netta salita rispetto all’86,6% di chi è vaccinato con 2 dosi: «rimane elevata l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l’efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni e tra i 91 e 120 giorni è pari rispettivamente al 95,7% e 92,6%, mentre cala all’88% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni», spiega l’ISS. Resta il monito di allarme nel Cts, con il coordinatore Franco Locatelli che stamane ha spiegato come «Nonostante i dati inglesi mostrino che con Omicron i ricoveri sono ridotti a un terzo, non sposerei assolutamente l’idea di lasciar correre il virus». Per il professore e Presidente del CSS un aumento marcato dei contagi ancora in Italia avrebbe impatto pesante sul sistema sanitario, «Anche con sintomi meno severi un’ondata incontrollata porterebbe a una crescita di ricoveri e vittime».

Da ieri le nuove regole per la quarantena: tutte le ultime notizie

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da oggi sono valide le nuove regole sulla quarantena. Le novità maggiori riguardano i cittadini che si sono sottoposti anche al “Booster“, la terza dose di vaccino, per i quali la quarantena dopo “contatti con un positivo” non sarà più necessaria, ma sostituita da un regime di “autosorveglianza” con l’obbligo di indossare per 10 giorni una mascherina Ffp2. Nel caso in cui si manifestino dei sintomi è necessario eseguire un tampone molecolare. E dal prossimo 10 gennaio entrano in vigore altre restrizioni.

La morte di Calisto Tanzi: ultime notizie

L’imprenditore Calisto Tanzi, che fu il patron della Parmalat, è morto a Parma all’età di 83 anni. Tanzi fu molto legato al mondo dello sport e con le sue sponsorizzazioni sia a società che ad atleti singoli, fu protagonista e fece salire alla ribalza il marco della sua azienda, salvo poi subire un pesantissimo crack nel 2004 che per lui fu molto drammatico e lo portò anche in carcere a seguito dell’inchiesta giudiziaria sul fallimento del suo gruppo. Nel mondo del calcio fu l’artefice della scalata del Parma sia in Italia che nelle competizioni europee.

Salernitana salva all’ultimo minuto

Come in una partita di calcio, la Salernitana si salva all’ultimo minuto e con lei anche la serie A che resta a 20 squadre. La formazione campana doveva essere venduta entro il 31 dicembre pena l’esclusione dal campionato e nell’ultimo giorno utili è stata accettata la proposta di acquisto formalizzata da Danilo Iervolino, un imprenditore napoletano che ha fondato una delle Università telematiche presenti in Italia, la Unipegaso. Dopo le verifiche bancarie l’ufficialità del passaggio delle quota societarie dovrebbe arrivare lunedì, mentre si è fatto vivo anche un fondo svizzero che ha comunicato di essere stato escluso nonostante avesse presentato una offerta economica migliore ed ha presentato un esposto.

Ultime notizie: l’inizio del periodo dei saldi invernali

Da oggi 2 gennaio, nelle regioni Sicilia e Basilicata partono i saldi invernali. Per gli abitanti di tutte le altre regioni sarà invece necessario attendere il prossimo 5 gennaio. Secondo le stime che sono state comunicate da Confcommercio, lo shopping dei saldi invernali interesserà moltissime famiglie, più di 15 milioni, ed ogni persona spenderà mediamente una cifra di 119 euro, per un totale di spesa in Italia di circa 4,2 miliardi di euro.

Rave party di capodanno in provincia di Arezzo

Nella zona degli appennini aretini, nella notte di capodanno, circa 300 ragazzi provenienti da tutte le regioni italiane, si sono riuniti per un rave party in un vecchio casolare. La “location” è stata presidiata dalle forze dell’ordine, ma i partecipanti hanno rifiutato di andarsene. Il casolare in cui si è verificato l’assembramento si trova nelle vicinanze di una ex fabbrica di acque e la polizia ha tentato con dei posti di blocco di fermare l’arrivo delle auto, con momenti tensione che hanno coinvolto i partecipanti.

12enne in coma etilico a Lecce

Una ragazza di 12 anni si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale per un coma etilico, causato dall’ingerimento di vodka durante lo svolgimento del cenone di fine anno. Il fatto è avvenuto in una cittadina del Salento, Sogliano Cavour, ed ora le forze dell’ordine stanno indagando per accertare eventuali responsabilità delle persone che partecipavano alla festa.



