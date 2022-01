Saldi invernali 2022, quando iniziano/ Calendario regione per regione: date ufficiali

SALDI INVERNALI 2022: ECCO QUANDO INIZIANO

Pronti, partenza, via per i saldi invernali 2022? Non proprio, perché si comincia in modo “sfasato”. Lo shopping a prezzo scontato non comincia nella stessa giornata in tutte le regioni. Nella maggior parte d’Italia si parte il 5 gennaio 2022, quindi alla vigilia dell’Epifania. Ma prima di tutti fanno Basilicata e Sicilia, visto che hanno deciso di optare per il 2 gennaio, mentre la Valle d’Aosta ha deciso di anticipare al 3 gennaio. Ma c’è anche chi posticipa, come i comuni turistici e non dell’Alto Adige, per i quali invece i saldi invernali 2022 cominciano l’8 gennaio.

Giorgio prima, giorno dopo… alla fine il momento è arrivato, quello cioè delle grandi occasioni a prezzi scontati con i saldi invernali 2022. Un momento atteso anche dai commercianti perché può rappresentare un ulteriore occasione di ripartenza. Fiducioso è l’assessore regionale del Lazio, Paolo Orneli: «Sono certo che i saldi invernali 2022 contribuiranno a spingere i consumi e a dare vigore al commercio, un settore fondamentale dell’economia regionale che deve essere sostenuto per aiutarlo a superare le difficoltà che ha provocato la pandemia del Covid-19».

SALDI INVERNALI 2022: ECCEZIONI E CASI PARTICOLARI

In vista dei saldi invernali 2022 vi ricordiamo le norme anti Covid da rispettare: nei negozi è obbligatorio indossare le mascherine, è buona abitudine disinfettarsi le mani con gel prima dell’ingresso, mantenere le distanze e controllare il cartello con il numero massimo di clienti che possono stare all’interno. Poche regole, ma importanti per vivere in sicurezza questo momento. A tal proposito, vi riportiamo anche il calendario completo dei saldi regione per regione che è stato pubblicato da Federazione Moda Italia e Confcommercio, ma fa eccezione la Puglia che non ha ancora fornito la data di inizio degli sconti.

Si precisa inoltre che nei comuni turistici i saldi invernali 2022 inizieranno sabato 5 marzo e termineranno sabato 2 aprile 2022. Ciò vale per Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena; Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara; Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta. Di seguito invece vi riportiamo l’elenco dall’8 gennaio al 5 febbraio 2020, a seguire il calendario regionale.

1) Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina

Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante.

2) Distretto di Merano e Burgraviato

Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio d’Ultimo, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno.

3) Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco

Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies.

4) Distretto Val Pusteria

Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto.

5) Distretto Val Venosta

Curon Venosta (tranne Resia e San Valentino alla Muta), Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales (tranne Maso Corto)

IL CALENDARIO RAGIONALE DEI SALDI INVERNALI 2022

Abruzzo: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Basilicata: domenica 2 gennaio 2022 – mercoledì 2 marzo 2022

Calabria: mercoledì 5 gennaio 2022 – domenica 6 marzo 2022

Campania: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Emilia Romagna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Friuli Venezia Giulia: mercoledì 5 gennaio 2022 – giovedì 31 marzo 2022

Lazio: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 15 febbraio 2022

Liguria: mercoledì 5 gennaio 2022 – venerdì 18 febbraio 2022

Lombardia: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Marche: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Molise: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Piemonte: mercoledì 5 gennaio 2022 – martedì 1 marzo 2022

Puglia: In attesa di conferma

Sardegna: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Sicilia: domenica 2 gennaio 2022 – martedì 15 marzo 2022

Toscana: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Umbria: mercoledì 5 gennaio 2022 – sabato 5 marzo 2022

Valle d’Aosta: lunedì 3 gennaio 2022 – giovedì 3 marzo 2022

Veneto: mercoledì 5 gennaio 2022 – lunedì 28 febbraio 2022

Provincia autonoma di Trento: Non è prevista una data di avvio dei saldi che possono essere svolti liberamente dagli Operatori commerciali

Provincia autonoma di Bolzano: I saldi invernali inizieranno nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige sabato 8 gennaio e termineranno sabato 5 febbraio 2022.



