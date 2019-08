ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: crisi di governo, ancora contatti Pd-M5s (25 agosto)

Ultime notizie: prosegue la trattativa tra MoVimento 5 Stelle e Pd per vedere di risolvere la crisi di governo. Dopo l’incontro tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dal G7 di Biarritz, a dare l’idea del dialogo che prosegue tra le parti. Il premier dimissionario ha definito “definitivamente chiusa” la stagione di governo con la Lega, mentre ha sottolineato rispetto ad un’ipotesi di bis al governo:”Non è questione di persone, ma di programmi” e aggiungendo che “l’esecutivo Lega-M5S è un’esperienza politica che io non rinnego”. Conte ha detto di augurarsi che i partiti “lavorino intensamente” per il bene del Paese. Quale sarà dunque l’evoluzione della trattativa tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico?

Morto a 83 anni Carlo Delle Piane: ne ha dato notizia la moglie Anna Crispino. Una carriera lunga 70 anni, durante i quali aveva lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori, tra cui Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e molti altri ancora, fino a Pupi Avati, di cui era il pupillo. Una carriera iniziata a 12 anni con il ruolo di Garoffi in “Cuore”, proseguita con una serie di ruoli che ne hanno esaltato il talento e l’espressività di una maschera che mancherà all’Italia. Suo attore di riferimento Buster Keaton: “Volevo essere come lui. Mi piaceva la sua asciuttezza nella recitazione, la sua maniacalità nel sottrarre”.

Registrato negli Usa il primo caso di morte legato all’uso di sigaretta elettronica. Il decesso si è verificato nello stato dell’Illinois: vittima un uomo di età compresa tra i 17 e i 34 anni di cui non sono state rese note le generalità. Secondo Robert Redfield, direttore del centro per il controllo e le prevenzioni delle malattie (Cdc) la vittima è morta a causa di una “grave malattia polmonare. Questa tragica morte in Illinois rafforza i seri rischi associati ai prodotti di sigarette elettroniche”. Brian King, portavoce nazionale del Cdc, ha aggiunto:”Non sono, e questo si sa già, un aerosol privo di rischi. Gli scienziati hanno già identificato una varietà di ingredienti nocivi nelle e-cigarettes, dal piombo ad alcuni aromi artificiali che sono tossici. Ora è allo studio se sia uno fra questi ingredienti ad avere scatenato questa che pare un’epidemia”.

Ultime notizie, Juventus: buona la prima

Esordio vittorioso per la Juventus nella prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Contro il Parma i bianconeri si impongono per 1 a 0 grazie alla zampata di capitan Chiellini che riesce a trovare la deviazione giusta e a regalare ai suoi i primi 3 punti della stagione con unica nota stonata l’assenza di Sarri in panchina. Match scoppiettante invece al Franchi tra Fiorentina e Napoli: si impongono gli azzurri con il risultato di 4 a 3 grazie al gol decisivo di Insigne. Se queste sono le premesse del campionato, ci sarà da divertirsi…



