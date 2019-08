Carlo Delle Piane è morto/ L’attore aveva 83 anni: 110 film insieme ai big del cinema

Lutto nel mondo del cinema italiano: è morto Carlo Delle Piane. Il noto attore aveva 83 anni ed è spirato in quel di Roma, come comunicato dalla moglie, Anna Crispino. Poco tempo fa aveva festeggiato i 70 anni di carriera, come ricorda l’edizione online de Il Corriere della Sera, e in queste sette decadi aveva lavorato con alcuni dei big del cinema nostrano, leggasi Alberto Sordi, Totò, Aldo Fabrizi, De Sica e via discorrendo. Nato a Roma il 2 febbraio del 1936, figlio di un sarto originario di Atri e di una casalinga romana, debuttò sul grande schermo fin da giovanissimo, precisamente nel 1948, all’età di 12 anni. Fu infatti scelto da Vittorio De Sica e Duilio Coletti per il ruolo di Garoffi nel celebre film “Cuore”. “Ero alle medie al Pio XI di Roma – racconterà anni dopo lo stesso Delle Piane – e lì arrivarono gli assistenti del regista Duilio Coletti che cercavano tra gli alunni i ragazzi per il film Cuore. Io, che ero sempre all’ultimo banco e non andavo troppo bene a scuola, non capivo chi fossero, pensavo che stessero per interrogarmi e quasi mi nascondevo. Ma fui scelto, anche se allora sembravo un extraterrestre piccolo e con le gambe sottili sottili”.

CARLO DELLE PIANE È MORTO

Due anni dopo, nel 1950, il suo secondo film “Domani è troppo tardi” e la sua carriera cinematografica che decollò definitivamente. Nel 1951 recitò infatti in “Guardie e ladri” al fianco di due mostri sacri come Totò e Aldo Fabrizi, quindi “Un americano a Roma” nel 1954, in cui vestì i panni del Cicalone amico di Alberto Sordi. Nel 1973 subì un grave incidente automobilistico che lo tenne in coma per un mese, ma una volta rimessosi completamente tornò a lavorare grazie a Pupi Avati, nel film “Tutti defunti… tranne i morti”. Sempre sotto la stessa regia recitò poi in “Regalo di Natale” e “La rivincita di Natale”. E’ stato anche regista del film “Ti amo Maria” del 1997, mentre nel 2006 incise il disco “Bambini”. Nel gennaio 2015 fu colpito da un’emorragia cerebrale che lo costrinse nuovamente al coma. Nel 2018 aveva festeggiato i 70 anni di carriera affiancato dalla moglie e cantante Anna Crispino. In carriera ha recitato in 110 film.

