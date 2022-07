Ultime notizie/ Ultim’ora oggi crisi di governo, Conte: “Decisione spetta a Draghi”

Prosegue la crisi di governo e ieri l’ex presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto sapere che “la decisione spetta a Draghi”. Intanto sale altissima l’attesa per il voto di fiducia di domani, mercoledì 220 luglio in Senato, mentre Tajani, numero due di Forza Italia, ha spiegato: ‘Draghi bis senza M5s oppure si vota’. Per la Lega, invece ‘Siamo alla farsa’, mentre la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, continua ad insistere per le elezioni subito: ‘La sinistra teme di perdere’. Infine, come fa sapere l’agenzia di stampa Ansa, accordo fra Casellati e Fico sulle comunicazioni del Premier e sul dibattito sulla fiducia con il voto, che partiranno da Palazzo Madama.

Terremoto oggi mar Ionio M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pordenone

Ultime notizie, nuova ondata di caldo

E’ iniziata nella giornata di ieri una nuova settima di caldo torrido in tutta Italia, ed in particolare al centro e al sud. Sono attese ovunque delle temperature al di sopra dei trenta gradi, ma non è da escludere che si possano superare anche i 40, ad esempio in pianura, in Sardegna, Sicilia e Puglia. Il picco di questa nuova straordinaria ondata di calore è atteso per la metà di questa settimana, ma secondo gli addetti ai lavori è probabile che il caldo anomalo vada avanti per tutta la settimana, sconfinando poi in quella che inizierà successivamente, visto che per ora i modelli climatici non prevedono pioggia o l’arrivo di aria fresca. Secondo IlMeteo.it: “queste condizioni meteo – si legge sul sito dell’agenzia Ansa – potrebbero accompagnarci fin quasi alla fine del mese, in una sorta di blocco anticiclonico con l’alta pressione ben piantata sull’Europa centro-meridionale”.

INCIDENTE SERIANNI/ "Roma, una città che uccide: perché continuiamo a sprofondare?"

Ultime notizie, Renzi: “Raccolte 100mila firma per far restare Draghi”

Italia Viva spera ancora di poter convincere il presidente del consiglio, Mario Draghi, a restare al suo posto, ritirando le dimissioni. Lo si capisce chiaramente da quanto scritto ieri dal leader Matteo Renzi, attraverso la sua Enews: “Quando Mario Draghi si è dimesso sembrava tutto finito.E invece noi non molliamo! In tutta Italia chi non si rassegna al disastro grillino ha deciso di far sentire la propria voce. La maggioranza silenziosa ha detto basta al masochismo dei Cinque Stelle. È nata così la nostra petizione: siamo quasi a quota 100mila firme. Ci date una mano per condividerla? Vi chiedo di firmarla e se l’avete già firmata di inviare questo link a 5 amici. Serve un tam tam dal basso per tenerci Draghi premier e rimandare i grillini nel dimenticatoio. I sindaci di tutti i colori politici stanno firmando un appello al premier, le categorie si stanno mobilitando, arriveremo a mercoledì con una forte ondata popolare”. Quindi Renzi ha concluso il suo intervento dicendo: “Sì allo statista Draghi, no allo stagista Conte. Nel mio piccolo, io ci sto provando pancia a terra”.

ESTRAZIONE MILLION DAY E EXTRA MILLIONDAY/ Scopri i numeri vincenti di oggi 18 luglio 2022: le cinquine!

Ultime notizie, Papa Francesco: “Fake news grave questione etica”

Papa Francesco ha puntato ieri il dito nei confronti delle false notizie, delle fake news, diffuse in particolare sui social: “L’introduzione e l’utilizzo dei media digitali – ha detto il Pontefice – in particolare dei social, ha sollevato un certo numero di gravi questioni etiche”, aggiungendo quanto sia fondamentale “contrastare la menzogna e la disinformazione”, così come si legge su TgCom24.it. Secondo Sua Santità “a volte e in alcuni luoghi, i siti dei media sono diventati luoghi di tossicità, incitamento all’odio e notizie false”, e quindi bisogna “aiutare le persone, soprattutto i giovani, a sviluppare un senso critico, imparando a distinguere il vero dal falso, il giusto dall’errato, il bene dal male”. Il Papa, attraverso il messaggio per il congresso mondiale dei comunicatori cattolici, che si tiene nella Corea del Sud, ha invitato alla sorveglianza dei media digitali, ma nel contempo ha sottolineato la loro importanza: “La rivoluzione dei media digitali degli ultimi decenni si è rivelata un potente mezzo di promozione della comunione e del dialogo all’interno della nostra famiglia umana. Infatti, durante i mesi di lockdown dovuto alla pandemia, abbiamo visto chiaramente come i media digitali potessero unirci, non solo diffondendo informazioni essenziali, ma anche superando la solitudine dell’isolamento e, in molti casi, unendo intere famiglie e comunità ecclesiali nella preghiera e nel culto”.

Ultime notizie, siglato accordo tra Italia ed Algeria per l’aumento delle forniture di gas

Si è tenuto in Algeria un vertice con la partecipazione del Premier Draghi, nel quale è stato trovato l’accordo per un aumento delle forniture di gas al nostro Paese da parte dell’Algeria, con un aumento di 4 miliardi di metri cubi. Lo stesso Draghi dopo il vertice ha ribadito che l’Algeria è il primo fornitore di gas per l’Italia. Nello stesso tempo l’Unione Europea sta stringendo degli accordi globali con l’Azerbaigian per aumentare le forniture di gas che raggiungono attualmente l’Europa attraverso il Tap. Queste operazioni sono portate avanti per diminuire la dipendenza dal gas russo e nell’accordo con l’algerina Sonatrach, sono già stati stabiliti altri aumenti di forniture nei prossimi anni.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il bollettino dei nuovi contagi registra 31.204 casi ai quali si aggiungono 112 morti, facendo così superare il totale da inizio pandemia a quota 170mila. Il numero dei nuovi casi conferma il calo in atto, con lunedì scorso che aveva visto 37.756 nuovi casi. La curva epidemica vede un piccolo aumento invece per il tasso di positività, dal 22,8% al 23% con 135.642 tamponi effettuati. Dopo la leggera diminuzione di ieri sono tornati ad aumentare di 14 unità i ricoveri nelle terapie intensive, mentre quelle ordinarie sono aumentate di 272 unità. A livello regionale l’milia Romagna è la regione con il maggior numero di nuovi contagi, seguita da Lombarda, Campania e Sicilia. Con 42.594 guariti, il totale dei contagiati è calato di 10.655 unità.

Ultime notizie, tragedia sfiorata stamani in provincia di Brindisi

A Francavilla Fontana stamani si è sfiorata la tragedia con un bambino di 6 anni che ha ingerito per sbaglio del detersivo. La madre alla vista dell’accaduto è stata presa dal panico e si è gettata dalla finestra di casa al terzo piano del palazzo in cui abitava. Entrambi sono stati subito ricoverati in ospedale ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. A causa della caduta la madre ha riportato diverse fratture e si trova nel reparto di rianimazione. Il fatto è accaduto mentre la madre stava effettuando le pulizie domestiche e il bambino avrebbe bevuto il contenuto della bottiglia, una miscela di acqua ed ammoniaca.

Ultime notizie, Paulo Dybala si è accordato con la Roma

Dopo un lungo tira e molla con l’Inter, l’attaccante argentino Paulo Dybala, che ha concluso lo scorso 30 giugno il suo contratto con la Juventus, ha trovato un accordo con la Roma per i prossimi 3 anni. Il giocatore era svincolato e l’accordo prevede uno stipendio di 6 milioni annui compresi i vari bonus legati a risultati personali e di squadra. Con grande probabilità nelle sue apparizioni in maglia giallorossa Dybala avrà la numero 10 di Francesco Totti. L’ex bianconero ha raggiunto la Roma in Portogallo per effettuare le visite mediche e la firma sul contratto.

Ultime notizie, morta una donna nella notte a Palese

A Palese, in provincia di bari, nella notte tra domenica e lunedì si è consumata una tragedia con la morte di una giovane donna che è caduta dalla scala a chiocciola. Al momento del fatto aveva in collo la bambina neonata che è ora ricoverata in ospedale in codice rosso. Purtroppo per la madre i soccorsi non sono stati sufficienti s salvarle la vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA