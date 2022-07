Ultime notizie/ Ultim’ora oggi crisi di governo, premier Draghi “No agli ultimatum”

Nel corso di una conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di ieri insieme ai ministri Giorgetti e Orlando, il Premier Draghi ha indicato che il governo sta lavorando per arrivare ad un “patto sociale” nel quale siano inseriti interventi contro il cuneo salariale e l’inflazione e per il salario minimo. Il governo, ha detto ancora Draghi, “non lavora con gli ultimatum” riferendosi alle posizioni del M5S e del suo leader Conte, dopo il mancato voto favorevole alla Camera sul Dl Aiuti sul quale si è verificata l’astensione. Continua intanto il pressing da parte di Giuseppe Conte per avere risposte dal Premier sulle questioni sottoposte alla sua attenzione nell’incontro avuto la scorsa settimana.

Bollettino vaccini covid oggi 13 luglio/ 138.4 milioni di dosi somministrate

Ultime notizie, morto il mago Tony Binarelli

E’ morto il mago Tony Binarelli. Nella giornata di ieri il noto personaggio televisivo, famoso in particolare durante le due decadi degli anni ’80 e ’90, si è spento all’età di 81 anni. Tony Binarelli era malato da tempo, e stando a quanto scritto dal sito online del quotidiano romano Il Messaggero, è morto presso l’ospedale Sandro Pertini sito nella capitale. Tony Binarelli era lo pseudonimo di Antonio Minarelli, nato a Roma il 16 settembre del 1940. E’ stato un ospite fisso di moltissime trasmissioni televisive cult come ad esempio i programmi di Corrado, Mike Bongiorno e Pippo Baudo, nonché tutte le edizioni dal 1991 al 1995 di Buona Domenica, lo show domenicale di Canale 5. Oltre a fare il mago, Tony Binarelli ha anche recitato nella parte di se stesso in due puntate dello sceneggiato di casa Rai del 1972 “Serata al Gatto Nero”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 luglio/ Superata quota 41mila vittime covid

Ultime notizie, incontro Draghi-sindacati

Si è tenuto nel primo pomeriggio di ieri un incontro fra il presidente del consiglio, Mario Draghi, e i sindacati. Un vis a vis atteso che è durato circa 90 minuti e al termine del quale l’esecutivo dell’ex numero uno della BCE si è impegnato in un confronto strutturato e permanente con le parti sociali, così come fatto sapere da Luigi Sbarra, numero uno della Cisl. “Ad oggi risultati non ce ne sono. La novità è stata la disponibilità sul piano del metodo, sui contenuti aspettiamo”, ha invece spiegato Maurizio Landini, il leader della Cgil, mentre il numero uno della Uil Pierpaolo Bombardieri, ha aggiunto: “Riprendere il confronto su tavoli aperti e non chiusi”. Stando a quanto riferito da SkyTg24.it, il governo avrebbe proposto ai sindacati di aprire dei tavoli sul cuneo fiscale, la lotta contro il lavoro precario, e il salario minimo.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 luglio/ Boom contagi, positività 26%

Ultime notizie covid, i dati Agenas sull’occupazione ospedali

Aumentano i posti letti occupati negli ospedali dai malati covid, ma la situazione resta comunque sotto controllo, soprattutto per quanto riguarda i pazienti più gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva. Come fatto sapere nella giornata di ieri da Agenas, nelle ultime 24 ore i posti letto occupati in area non critica sono cresciuti di un punto percentuale, passando dal 14 al 15%. In merito invece al tasso di occupazione in terapia intensiva, il dato segna il 4% stabile rispetto alle 24 ore precedenti, e a conferma di un’ondata che sta colpendo in maniera meno aggressiva rispetto a quelle verificatesi negli ultimi due anni e mezzo. In ogni caso, un anno fa entrambi i parametri erano al 2 per cento ma con una variante covid molto meno contagiosa rispetto a quella attuale.

Ultime notizie, il bollettino odierno del coronavirus

Il bollettino del coronavirus fa registrare una grande impennata come lo scorso lunedì, con i casi che salgono a 142.967 ed anche i decessi che toccano quota 157. Torna a salire anche il tasso di positività che arriva al 26% con i 550.706 tamponi processati in 24 ore. In crescita ulteriore anche i numeri dei pazienti ricoverati con le terapie intensive che fanno registrare un aumento di 15 casi mentre sono 270 in più quelli dei reparti ordinari. Il totale delle vittime è quindi arrivato a 169.390. Aumentato anche il numero dei guariti con 97.438 in un giorno, mentre su base settimanale il fisico Sestili fa notare che seppur in aumento la curva si è notevolmente appiattita con il picco molto vicino. I prossimi giorni saranno quelli decisivi e si attendono quindi i numeri.

Ultime notizie, ricoverato Pippo Franco per un malore

L’81enne conduttore televisivo e attore Pippo Franco, è stato ricoverato in ospedale a Roma nel corso della scorsa notte a causa di un malore. Le sue condizioni in un primo momento sono apparse molto gravi a causa di un attacco di ischemia, poi nel corso della giornata si sono avuti dei miglioramenti, ma si dovranno aspettare le prossime ore per capire se il problema è stato superato. Pippo Franco è da alcuni anni lontano dalle scene e nello scorso anno aveva fatto parte della lista civica che sosteneva il candidato sindaco Michetti nelle elezioni comunali.

Ultime notizie, la crisi Ucraina – Russia

Nella giornata di oggi a Istanbul le parti riprenderanno i colloqui relativi al grano. Intanto nei porti ucraini sono arrivate navi straniere per caricare i prodotti agricoli da esportare e la marina militare di Kiev è impegnata per garantire la loro sicurezza. Oggi sono continuati i bombardamenti da parte dei russi nella regione del Donetsk dove sono stati colpiti alcuni edifici residenziali, con almeno 38 morti accertati. Martedì della prossima settimana, nella capitale iraniana si terrà un meeting trilaterale al quale parteciperanno oltre al padrone di casa anche il leader russo Putin e quello turco, Erdogan.

Ultime notizie, ventenne ucciso a Bologna con una serie di coltellate

Il corpo di un ventenne ucciso a coltellate è stato trovato a Bologna in un casolare nella zona di Via Larga, di proprietà delle ferrovie. Il corpo è stato abbandonato in una pozza di sangue dopo l’uccisione e visto da una ragazza che ha chiamato immediatamente il 118. Il ritrovamento è avvenuto stamani all’alba e la vittima non è stata ancora identificata. Le prime ipotesi degli investigatori si orientano su una lite per questioni di droga terminata con l’accoltellamento.











