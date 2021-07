ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Draghi: “Italiani, vaccinatevi!” (23 luglio 2021)

Il Premier Draghi nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del CdM che ha approvato il Decreto Covid (in vigore dal 5 agosto) ha sottolineato l’importanza di proseguire nella campagna vaccinale senza esitazioni: “L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire, sostanzialmente, oppure far morire gli altri. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo, mentre sappiamo che grazie alla vaccinazione le conseguenze e ricoveri e vittime sono molto meno serie alle precedenti ondate”. Il Presidente del Consiglio ha anche sottolineato di tenere in considerazione la possibilità di introdurre l’obbligo vaccinale: “Ci stiamo pensando, è una questione molto delicata”, ha risposto durante la conferenza stampa.

Green Pass, regole dal 6 agosto/ Come scaricarlo, esenzioni e dove è obbligatorio

Ultime notizie Green Pass, dal 6 agosto l’obbligo all’interno dei ristoranti

Le regole sul Green Pass decise nel Consiglio dei Ministri vedono approvate questo tipo di indicazioni: dal 6 agosto pass per accedere a bar e ristoranti al chiuso dunque senza la necessità per consumare al bancone o all’aperto. Inoltre sarà necessario per i grandi eventi e per entrare a teatro, al cinema e in palestra o allo stadio, dove sarà proposta un’affluenza tra il 75% e il 50%. Le discoteche invece resteranno chiuse, impossibile la frequentazione neanche per i possessori di green pass. L’obbligatorietà del green pass sarà estesa anche a spettacoli nell’aperto, centri termali, piscine, fiere, congressi e concorsi.

TOKYO 2020/ Google celebra le Olimpiadi con il Doodle "L'Isola dei Campioni"

Ultime notizie Delitto Voghera, Adriatici colpito con un pugno

Emergono nuovi elementi sul delitto di Voghera: un video mostra l’assessore Massimo Adriatici colpito da un pugno da Youns El Boussetaoui, il marocchino poi raggiunto da un colpo di pistola mortale esploso da Adriatici. Nel video l’assessore leghista sarebbe più defilato rispetto all’ingresso del bar per chiamare le forze dell’ordine e segnalare le sue intemperanze: l’assessore avrebbe estratto dalla tasca e mostrato allo straniero la pistola, cn El Boussettaoui che avrebbe a quel punto reagito sferrandogli un pugno: dalle immagini non è però ancora chiaro quando il colpo di pistola sia stato effettivamente esploso.

Gabriele Costanzo, figlio Maria De Filippi/ “Ci esaminarono gli assistenti sociali”

Ultime notizie Tokyo 2020, oggi via alle Olimpiadi

Con la Cermonia d’Apertura trasmessa in mondovisione partiranno ufficialmente oggi, alle ore 13.00 italiane, le Olimpiadi. Tokyo 2020 vedrà sfilare un’alteta italiana con la bandiera del CIO, Paola Egonu, mentre il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi saranno i portabandiera italiani. Alcune gare sono già iniziate per gli sport di squadra ma a partire dalla notte italiana tra venerdì e sabato le gare entreranno nel vivo: particolare attenzione soprattutto al programma del nuoto, dove gli atleti azzurri hanno molte speranze di medaglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA