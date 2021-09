ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Draghi parla a Confindustria (24 settembre)

I dati del bollettino ereditario 4.061 nuovi casi di contagio e 3.466 guarigioni, con il totale degli positivi attualmente che di 1.476 e arriva a 105.083, proseguendo nel calo iniziato ormai da alcuni giorni. Il tasso di positività odierno, visti i 321.554 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, è dell’1,26%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 63, mentre per quanto riguarda i ricoveri sono 146 in meno quelli dei reparti ordinari e 8 in meno per le terapie intensive dove oggi ci sono stati 30 nuovi ingressi. I dati totali aggiornati dall’inizio della pandemia sono di 4.649.906 contagi, 130.551 decessi e 4.414.272 guariti.

"Se muoio è stata mia moglie"/ Sms a amante riapre caso: vedova indagata per omicidio

Ultime notizie, le parole di Draghi all’assemblea di Confindustria

L’intervento di Mario Draghi all’assemblea di Confindustria è stato salutato da una lunga standing ovation. Il Premier ha parlato della sfida che attende il governo, così come le parti sociali ed il sistema produttivo italiano, quella di sopportare sostenibile e duratura la ripresa che sta accadendo in questo momento. Draghi ha anche parlato degli aumenti di gas e luce che sono nel calendario dal prossimo mese di ottobre ed ha comunicato che nell’odierno all’interno delle bollette con un intervento del valore di 3 miliardi di euro. Draghi ha anche ribadito che non è possibile che il governo aumenti le tasse, ma tenga una crescita percentuale del 6% come verrà indicato nel prossimo De.

Afghanistan, torna amputazione delle mani come pena per ladri/ Talebani: "Necessaria"

Ultime notizie, omicidio a Cremona: uccisa una donna

Un uomo di 35 anni che era in cura per problemi psichiatrici ha ucciso questa mattina la madre a Cremona e poi si è dato alla fuga ed ora è ricercato dalla polizia. Younes, questo il nome dell’uomo, abitava con la famiglia in un palazzo di Via Panfilo Nuvole a Cremona ed a trovare il corpo della donna è stato il padre che ha dato subito l’allarme. L’omicidio è avvenuto al termine di una lite con l’assassino che ha accoltellato la madre lasciando poi in terra il coltello insanguinato con il quale l’aveva colpito. La famiglia è di origine marocchino e si trova da molti anni in Italia, e la donna uccisa aveva 54 anni.

Esenzione al vaccino per religione: ok in 42 stati Usa/ Dubbi su sincerità richieste

Ultime notizie, intesa tra le famiglie per Eitan

Tra le famiglie di Eithan è stato raggiunto un accordo con il quale il bambino resterà in Israele fino all’8 di ottobre, data in cui dovrebbe iniziare il processo che si terrà in tre udienze fino al 10 ottobre. In questo periodo il piccolo Eithan trascorrerò alternativamente 3 giorni con il nonno materno, Shmuel Peleg, e 3 con la zia materna Aya Biran. Entrambe le famiglie hanno richiesto il “silenzio stampa” sulla vicenda.

Ultime notizie, autostrada A1 interrotta per 8 notti tra Calenzano e Barberino

L’Italia si troverà divisa in due parti per 8 notti a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre per l’esecuzione di alcuni lavori nel tratto dell’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino che interessano un elettrodotto. Le chiusure saranno effettuate in tre fine settimana consecutive e interesseranno entrambe le di marcia, per cui si potranno creare degli ingorghi e delle code. La viabilità durante il periodo di chiusura si sposterà sulla strada provinciale 8 barberinese.

