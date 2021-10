ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Draghi risponde a Salvini (7 ottobre)

Il bollettino relativo alla pandemia di coronavirus registra 3.235 nuovi casi di contagio, in aumento rispetto alle 24 ore precedenti e un tasso di positività che sale all’1,1% con 301.773 tamponi eseguiti. Le vittime sono state 39, in questo caso con un calo di 11 rispetto alle 50 di martedì. Il numero dei ricoverati continua a calare con le terapie intensive che scendono a 415 con una diminuzione di 18 unità, mentre sono 2.872 i ricoverati nei reparti ordinari con una diminuzione di 96 unità. Intanto, relativamente all’efficacia del vaccino contro il Covid, l’ISS ha dichiarato che la sua efficacia resta invariata anche 7 mesi dopo la somministrazione.

SALVA MAMMA DAL SUICIDIO/ La carabiniera sul ponte tibetano: straordinaria normalità

Ultime notizie, la conferenza stampa di Draghi in Slovenia

Al termine dei lavori di un vertice informale UE-Balcani occidentali, il Premier italiano è tornato ad affrontare in una conferenza stampa vari problemi sia a carattere interno che internazionale, ribadendo le priorità del governo in questa fase di riforme. Draghi ha detto che non ci saranno tasse patrimoniali, e che il governo prosegue per la sua strada non seguendo il calendario legato alle elezioni. Draghi ha inoltre confermato che entro breve tempo vedrà Matteo Salvini, con il quale parlerà dei problemi derivanti dalla mancata presenza dei ministri leghisti alla riunione del Cdm che ha licenziato la legge delega sulle riforme fiscali. Il Premier ha spiegato che la revisione delle rendite catastale è “un’operazione di trasparenza per riequilibrare il carico fiscale. Ci sono tante persone che pagano troppo e tante che pagano meno di quello dovuto”. altri argomenti trattati riguardano le bollette dell’elettricità e del gas, oltre che i rapporti tra la Nato e l’Europa e la prossima conferenza sulla Libia che si terrà nel prossimo mese di novembre a Parigi.

Lory Del Santo: "In carcere tentarono di uccidermi"/ "Mi ha stretto mani al collo e…"

Ultime notizie, ballottaggio a Roma

I due candidati alla carica di sindaco di Roma che si sfideranno nel ballottaggio di domenica 14 e lunedì 15 ottobre sono alla ricerca di possibili voti negli schieramenti che non hanno avuto accesso alla seconda tornata. Nei giorni scorsi il leader di Azione, Calenda, aveva detto di poter appoggiare Gualtieri al ballottaggio a patto di tenere fuori dal consiglio comunale rappresentanti del M5S e il candidato del centrosinistra ha risposto che questa affermazione era già stata fatta prima del primo turno e che è riconfermata. Calenda ha apprezzato la risposta ed ha dichiarato che comunque in consiglio comunale il suo gruppo rimarrà all’opposizione.

Alessandro Meluzzi sospeso da Ordine dei medici/ "Non si è vaccinato contro il Covid"

Ultime notizie, la situazione meteo in Italia

Le previsioni meteo per il nostro Paese vedono un peggioramento a partire dalla giornata di oggi con alcune zone che sono a rischio alluvioni. In generale le temperature caleranno, specialmente le minime, e si avranno piogge forti e precipitazioni nevose. Già ad inizio settimana diverse zone del nord ovest, tra Liguria e Piemonte, sono state alluvionate, con esondazione di torrenti e paesi che sono rimasti sotto la melma. Ora le precipitazioni più forti si stanno spostando verso l’Emilia Romagna ed il Veneto.

Ultime notizie, la situazione delle borse internazionali

L’inflazione sta rialzando la testa in tutti i paesi del mondo, soprattutto a causa dell’aumento delle materie prime come il petrolio, e le Borse mondiali sono spaventate, con Tokio che ha chiuso con una flessione dell’1,05% mentre il prezzo del greggio continua a salire e si sta spostando verso una quota dii 80 dollari a barile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA