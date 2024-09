Le ultime notizie le apriamo giustamente con il tanto atteso dibattito televisivo fra Donald Trump e Kamala Harris, andato in onda nel corso di questa notte, come da programmi. Dopo una lunga attesa ecco i due candidati presidenti per la prima volta faccia a faccia ed entrambi non si sono risparmiati.

Tantissimi i temi toccati, fra economica, guerra, il noto assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, nonché l’aborto e l’immigrazione, due temi quest’ultimi su cui il tycoon non è apparso in formissima. Per Trump, Harris “odia Israele” ma lei ha controribattuto “Putin ti mangia a colazione”, aggiungendo che l’ex presidente avrebbe venduto gli Stati Uniti alla Cina, condannando gli USA. Trump si dice convinto che riuscirà a far terminare le due guerre, sia in Medioriente che in Ucraina, e non è da escludere un altro dibattito prima del grande appuntamento, le elezioni del prossimo novembre.

Ultime notizie, Sinner prosciolto dalle accuse di doping

Jannik Sinner è stato prosciolto dall’accusa di doping. Il 23enne tennista numero uno al mondo, di recente vincitore degli US Open, era stato accusato in precedenza del caso del Colsteblol, ma sulla vicenda era intervenuto l’ITIA spiegando che non era stato commesso alcun dolo, di conseguenza sia la Wada che la Nado, hanno deciso di non presentare ricorso, facendo quindi decadere ogni accusa, così come riferito dal Corriere della Sera.

In ogni caso, come precisa Sportmediaset, la Wada avrebbe tempo fino alla fine del mese per presentare ricorso, di conseguenza non è ancora una notizia certa, ma le indiscrezioni circolanti vanno tutte verso la tesi del proscioglimento per Sinner.

Ultime notizie, indagato Sangiuliano

Resta sulle cronache il nome dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Come riferisce TgCom24.it, sarebbe indagato dalla procura di Roma, come scrive il Corriere della Sera, per i reati di peculato e rivelazione e diffusione di segreto d’ufficio. Visto che fino a pochi giorni fa Sangiuliano era un ministro, il fascicolo finirà ora nelle mani del tribunale dei ministri, e nel contempo sta indagando anche la Corte dei Conti.

Al centro dell’indagine sempre il rapporto con l’assistente Maria Rosaria Boccia, a cominciare da presunti viaggi che la stessa avrebbe fatto assieme all’ex ministro, anche per lunghe tratte e non legate agli incarichi di Sangiuliano, così come sostiene la Boccia.

Ultime notizie, confermata multa da 2,4 miliardi di euro per Google

Nella giornata di ieri la corte di giustizia dell’Ue ha confermato la maxi multa nei confronti di Google da 2,4 miliardi di euro, inflittagli dalla commissione Europea, respingendo il ricorso presentato dal gigante di Mountain View.

Secondo il contenzioso avviato dal 2017 dalla commissione, Google avrebbe abusato della sua posizione dominante in Europa in merito alle ricerche su internet, favorendo il proprio comparatore di prodotti rispetto a quelli dei concorrenti. Si tratta del secondo ricorso respinto dopo il primo presentato a novembre 2021.