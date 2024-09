DIBATTITO TRUMP-HARRIS PER LE ELEZIONI USA 2024: IL VIDEO INTEGRALE E “CHI HA VINTO”

Se siete arrivati qui per capire chi ha vinto il dibattito tv su Abc News fra Donald Trump e Kamala Harris tenutosi questa notte per le Elezioni Presidenziali Usa 2024 la risposta ve la diamo anche subito: la vicepresidente uscente ha oggettivamente prevalso “ai punti”, si direbbe in gergo pugilistico, con l’ex Presidente Usa che ha invece riservato solo alla fine (in ritardo probabilmente) la vera carta vincente in mano ai Repubblicani, ovvero il caos dei Dem sulla Presidenza Biden.

Per il resto è stato un dibattito “classico” degli ultimi anni: uno scontro giocato più sui rispettivi “copioni” che non sui programmi ed è per questo che difficilmente – al netto dei sondaggi immediati “di pancia” – sposterà molti voti in vista delle Elezioni Usa del 5 novembre 2024. Il dibattito Trump-Harris è stato seguito da centinaia di migliaia di persone in diretta mondiale ma non ha rappresentato “picchi” particolarmente alti: moltissimi attacchi – più diretti quelli di Trump, più “furbi” quelli della candidata democratica – scontri sui temi caldi e diverse interruzioni dei moderatori specie sulle dichiarazioni del leader GOP. Energica, positiva ma anche tesissima e con dichiarazioni tendenti ad “allontanare” gli ultimi 4 anni e le poche apparizioni, questo il “recap” della vicepresidente; di contro, Trump ha dovuto giocato in difesa costretto da Kamala e lo ha fatto non al suo meglio, con argomentazioni in alcuni punti “per assurdo”, rilanciando più volte il “complotto” e apparendo più nervoso di quanto non si aspettasse. Se volete però farvi un’idea più precisa in prima persona, eccovi il video integrale della Abc News.

I TEMI CHIAVE DEL DIBATTITO DONALD TRUMP-KAMALA HARRIS: DALL’ABORTO ALLE GUERRE

Al netto della vittoria di Kamala Harris ai “punti” contro Donald Trump, il dibattito tv sulle Elezioni Usa 2024 ha visto diversi momenti “caldi” tra i duellanti, con i temi cardine della campagna elettorale più schizofrenica della storica recente americana che sono stati quasi tutti toccati senza però che nessuno dei due affondasse il colpo per far capire cosa realmente vorrebbe presentare nel programma una volta entrati alla Casa Bianca.

Trump ha spiegato che la ricetta Dem sull’economia americana non solo è sbagliata ma rischia di soccombere davanti alla Cina: «Lei è una marxista e se viene eletta sarà la fine del nostro paese. Suo padre è un professore marxista di economia, le ha insegnato bene», ha attaccato l’ex Presidente aprendo il dibattito. La replica è serrata con Harris che propone una economia dell’opportunità, attaccando Trump imputandogli di essere amico dei dittatori, da Putin a Kim Jong-un.

Sul tema dei migranti, il dibattito finisce “pari” in quanto Trump non ha affossato il fendente sulle mancanze dell’agenda Dem curata proprio da Kamala Harris sull’emergenza frontiere, mentre ha cercato di difendere le proprie politiche sul “muro” non risultando particolarmente brillante. Si è incaponito nel passaggio dove ritiene che a Springfield i migranti sono arrivati a mangiare cani e animali domestici, con Harris che ride nervosamente e ribatte «sta distruggendo questo paese, non avremo nessuna chance. Diventeremo come il Venezuela ma sotto steroidi». Il moderatore Muir più volte ha interrotto Trump, causando non poco nervosismo nel leader GOP che è come “cascato” più volte nelle trappole disseminate da Harris: «sei un bugiardo», gli ha intimato più volte, mentre Donald a Kamala ha dato della «pessima vicepresidente», identificandola più volte con le ricette del presidente BIden.

Sulle guerre internazionali, Harris ha giocato difesa ribadendo l’appoggio Usa a Israele e Ucraina con però impegno a trovare una tregua a Gaza: Trump ha attaccato Kamala sottolineando che «Lei odia Israele, non ha nemmeno incontrato il premier Netanyahu al Congresso. Se lei diventa presidente, Israele cesserà di esistere in due anni». Il candidato repubblicano dice di avere il rispetto sia di Putin che di Zelensky e questo giocherà ruolo fondamentale per trovare la tregua fra Ucraina e Russia: «Rischiamo di andare verso la terza guerra mondiale, dov’è il presidente? Abbiamo un presidente che non sa se è vivo». Secondo Kamala Harris invece i dittatori farebbero il tifo per Trump alle Elezioni usa 2024: replica sul pessimo ruolo di negoziazione avuto dalla vicepresidente prima dell’invasione russa.

Sull’aborto il passaggio forse più delicato: Trump ha elogiato il lavoro coraggioso della Corte Suprema Usa (sottolineando di aver nominato ben tre giudici, ndr) che ha abolito la Roe vs Wade per poter rimettere alle singole libertà federali le politiche abortive: Harris lo ha attaccato spiegando che il GOP intende negare il diritto alle donne in tutti gli Stati Uniti, trovando la replica stizzita dell’avversario che ha provocato la platea dicendo che con i Democratici si rischia l’aborto nel nono mese. Il “fact checking” di Abc News corregge l’ex Presidente dicendo che in nessuno Stato dem vi sia questa legislazione: sul tema non si è poi andati oltre al botta e risposta fatto di “non è vero” e “è un bugiardo” dei duellanti verso la Casa Bianca.

I PRIMI SONDAGGI SULLE ELEZIONI USA 2024 POST-DIBATTITO: HARRIS HA VINTO LA SFIDA, TRUMP GIOCA LA CARTA IN EXTREMIS

Il vero asso nella manica Trump se l’è tenuto nell’appello finale al dibattito tv contro Kamala Harris, e questo probabilmente dice come il resto del duello sia stato più complicato per il Repubblicano rispetto alla Democratica. «Lei ha iniziato dicendo che vuole fare questo e quello… tutte cose splendide: hanno avuto 3 anni e mezzo per fare tutto quello di cui abbiamo parlato. Perché non lo hanno fatto?». Secondo Trump, gli americani non credono le stesse cose raccontate dai “liberal-dem” come Kamala Harris: la replica è che sebbene sia conscia di non essere Biden, la vicepresidente afferma con fierezza «non sono certo Donald Trump. E quello che offro è una nuova generazione di leadership per il nostro Paese, che crede in ciò che è possibile, che porta un senso di ottimismo su ciò che possiamo fare invece di denigrare sempre il popolo americano».

E i sondaggi? A caldo dopo il dibattito Trump-Harris il flash-poll della CNN assegna alla candidata Dem la palma di vincente della sfida giocata sulla Abc news: il 63% degli spettatori sentiti avrebbero votato per Harris, il 37% per Trump ma restano molto divergenti le opinioni riportate dagli stessi elettori. Il 45% ad esempio dice di vedere ora Harris favorita, mentre il 44% l’esatto opposto: il 39% a favore di Trump, il 51% lo vede invece sfavorito, ma restano dati di fatto simili ai sondaggi degli scorsi giorni, con il dibattito che dunque non avrebbe spostato molto. Di certo Kamala ha fatto meglio di Biden nel dibattito CNN di giugno, di certo Trump ha fatto peggio, ma il risultato verso le Elezioni Usa 2024 non sembra molto cambiato: l’America era e rimane sostanzialmente spaccata in due e solo le urne diranno con quali percentuali.