Ultime notizie/ Ultim’ora oggi elezioni, patto del Pd già a rischio: dubbi di Di Maio

Dopo l’accordo tra Letta e Calenda, si attendono le mosse degli altri gruppi politici, ma la stessa intesa sembrerebbe già a rischio. E’ infatti saltato l’incontro con Letta di Fratoianni e Bonelli secondo cui sono “cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni” e “c’è bisogno di tempo per riflessioni e valutazioni”. Nel frattempo è uscito allo scoperto anche Di Maio che ha fatto sapere: “Rispetto o niente coalizione”. Intanto Matteo Renzi ha criticato la scelta di Calenda di lasciare il centro e ora deve correre da solo alla ricerca della percentuale minima del 3% che consentirebbe l’ingresso in parlamento del suo gruppo. Intanto Silvio Berlusconi ha iniziato la sua campagna elettorale che è partita perfettamente uguale a quella della prima discesa in campo.

Ultime notizie, tre vittime e 6 feriti in asilo in Cina

Tre persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite, dopo che un uomo armato di coltello ha fatti irruzione in un asilo della provincia di Jiangxi, nel sud-est della Cina. Come riferisce l’agenzia Ansa, l’assassinio è stato descritto come “gangster che indossava un berretto e una maschera”; l’uomo ha fatto irruzione in un asilo privato nella contea di Anfu, uccidendo tre persone e ferendone sei, per poi scappare, sparendo dalla circolazione. Si tratta di eventi rari in Cina, dove il possesso di armi è una cosa assolutamente bandita, ma è anche vero che negli ultimi anni casi di questo tipo si stanno moltiplicando. Lo scorso mese di aprile, ad esempio, due bambini sono stati uccisi mentre altri 16 sono rimasti feriti dopo che un uomo armato di coltello ha attaccato un asilo nel sud del Paese. A luglio, invece, quattro persone sono state accoltellate presso un ospedale di Shanghai.

Ultime notizie, Nancy Pelosi a Taiwan

Nonostante le minacce assolutamente non velate da parte della Cina, la Speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, si è recata in vista presso l’isola di Taiwan, mostrando la sua vicinanza allo stesso Paese. “Veniamo in amicizia a Taiwan, veniamo in pace nella regione”, sono le parole rilasciate dalla stessa Pelosi, in risposta alle accuse di Pechino e provando a placare gli animi. Pelosi è stata ricevuta dal vicepresidente Tsai Chi-Chang presso il Legislative Yuan, ringraziando per l’accoglienza ricevuta e sottolineando l’importanza delle relazioni fra Washington e Taipei, alla luce anche del CHIPS Act, sottolinea l’agenzia Ansa, che offrirà dei sussidi per oltre 52 miliardi di dollari per la produzione di chip. L’ultima visita ufficiale USA, da parte dello Speaker, a Taipei, risale a ben 62 anni fa, al 1960.

Ultime notizie, 4 arresti in Rsa: violenza sessuale e maltrattamenti”

E’ di 4 arresti il bilancio a seguito di un’indagine compiuta in una Rsa di Manfredonia, nota località della provincia di Foggia. Come riferisce l’agenzia Ansa le accuse nei confronti dei quattro sono gravissime: maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di alcuni pazienti ricoverati, e i coinvolti sono tutti operatori socio-sanitari che si trovano al momento agli arresti domiciliari. Fra gli indagati ve ne è anche uno che è “gravemente indiziato anche di aver compiuto delle violenze sessuali nei confronti – è scritto in un comunicato diffuso dalla Questura di Foggia – di due degenti”, un uomo e una donna ultra 80enni. I quattro operatori arrestati hanno 25, 31, 37 e 42 anni, e risiedono fra Manfredonia e Monte Sant’Angelo (Foggia), e l’indagine nei loro confronti è scattata a giugno dopo che alla polizia è giunta una lettera anonima in cui si narrava delle presunte violenze perpetrate nella Rsa.

Ultime notizie, la formulazione del Decreto aiuti

Il Decreto Aiuti è stato presentato a tutte le forze politiche da parte del governo ed è stato effettuato anche un nuovo “round” con i sindacati, che tuttavia hanno espresso la loro posizione dicendo che i sostegni previsti nell’ambito del lavoro non sono sufficienti. Tra le misure che sono contenute all’interno del cedreto le più importanti sono la riduzione del cuneo fiscale dal mese di luglio con una diminuzione dell’1%, la rivalutazione delle pensioni che partirà dal 1 ottobre ed avrà un aumento del 2%, e la proroga del taglio delle accise sui carburanti che avrà una validità fino al 20 settembre ma che dovrebbe proseguire anche nei mesi successivi grazie all’incremento degli incassi dell’IVA. Ulteriore proroga fino al 31 dicembre per gli sconti sulle bollette dell’energia già presenti. Nel decreto è compresa anche una norma che stanzia dei soldi pe la formazione degli insegnanti.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Il numero dei nuovi casi di contagio fa registrare una ulteriore discesa con i dati del bollettino che ne indicano 45.621, mentre i decessi sono stati 171. Nel conteggio rispetto alle 24 ore precedenti, con 64.861 nuovi contagi e 190 decessi i dati sono quindi entrambi in calo, così come il tasso di positività che oggi è del 17,8%. A livello delle regioni la Lombardia, con 5.572 nuovi casi è quella che ne ha fatto registrare il maggior numero, con il veneto a breve distanza e a seguire Emilia Romagna, Lazio e Campania, tutte oltre quota 4mila. Il calo di pazienti ricoverati nei reparti ordinari è stato di 239 unità, mentre nei reparti di intensiva sono stati 10 in più. I rispettivi totali sono dunque 10006 e 396. Una buona notizia riguarda anche ul calo dei positivi al covid nelle carceri italiane sia per quanto riguarda i detenuti che gli agenti.

Ultime notizie, la crisi Ucraina – Russia

L’ex cancelliere tedesco Schroeder ha incontrato Putin a Mosca e dopo l’incontro ha parlato di una possibile soluzione negoziata della crisi, portando come esempio la conclusione dell’accordo sul grano. Una delle possibili ipotesi per una trattativa è quella di fare del Donbass, il territorio conteso, una specie di Svizzera. Nell’intervista che ha rilasciato ad un settimanale tedesco, Schroeder, che dall’inizio della crisi si è già incontrato due volte con Putin, ha messo in evidenza anche il ruolo della Turchia nella soluzione positiva dell’accordo sul grano. Intanto la Russia si è detta pronta a riattivare la turbina 2 del gasdotto Nord Stream per garantire una fornitura doppia di gas rispetto a quella attuale. Intanto sul campo continuano gli scontri, con le truppe ucraine che stanno operando una controffensiva per riprendere la regione di Kherson, ed hanno anche colpito una base militare russa.











