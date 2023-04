Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Francia: ripresi scontri dopo ok Riforma Pensioni

In Francia la Corte Costituzionale ha dato l’ok alla riforma delle pensioni, respingendo la richiesta di sottoporre la riforma ad un referendum come era stato richiesto dalla sinistra transalpina. Questa decisione ha provocato una nuova ondata di proteste contro il presidente Macron e si sono avuti anche nuovi scontri con i manifestanti.

Ora il presidente può promulgare ufficialmente la legge, anche se le organizzazioni sindacali hanno chiesto di non farlo e si preparano a nuove proteste. Il pronunciamento della Corte Costituzionale era l’ultimo passaggio, che è arrivato dopo che il parlamento ha dato la sua approvazione alla riforma anche se con una maggioranza risicata, con solo 9 voti di differenza. A seguito della decisione della Corte sono ripresi gli scontri violenti in Francia, ed in particolare a Parigi.

Ultime notizie, problemi agli spostamenti in tutta Italia per lo sciopero dei treni

Lo sciopero del personale delle ferrovie, che si è svolto dalle 9 alle 17 di ieri, ha provocato gravi disagi alla circolazione ed agli spostamenti soprattutto dei pendolari, anche se alcuni treni sono stati garantiti come previsto dalla legge.

I sindacati avevano indetto questo sciopero generale per denunciare quello che viene indicato come un “peggioramento” delle condizioni lavorative del personale. Oltre al personale di Rfi, l’agitazione ha coinvolto anche il personale di Trenord. Secondo i sindacati l’adesione a questa giornata di sciopero è stata molto elevata e in alcune zone si sono avute delle punte che sfioravano il 100% come ad esempio nelle officine, mentre la percentuale del personale viaggiante si è attestata intorno all’80%.

Ultime notizie, partita la sonda Esa della missione Juice

Nel pomeriggio di ieri è stata lanciata nello spazio la sonda Esa, che si dirigerà verso il pianeta Giove. La partenza era prevista per ieri, ma era stata rinviata a causa del maltempo che aveva colpito la zona. La missione Juice è una delle maggiori tra quelle svolte dall’Esa e il contributo delle aziende italiane è molto importante. La sonda è partita dallo spazio porto di Kourou, nella Guayana francese ed ha iniziato il suo lungo viaggio che durerà diversi anni e che porterà Juice a studiare tre delle lune “ghiacciate” del pianeta rosso, che furono scoperte da Galileo, cercando di capire se sulla loro superfice esistono delle condizioni per la vita.

Ultime notizie, la Premier Meloni in visita ufficiale in Etiopia

Visita ufficiale in Etiopia della Premier, Giorgia Meloni, della durata di 2 giorni, durante i quali si terranno diversi incontri bilaterali sia con il premier etiope che con altri funzionari. Giorgia Meloni ha sottolineato come l’Etiopia stia portando avanti una efficace politica economica e cercando di mantenere la stabilità del paese anche di fronte ai fenomeni migratori.

Ultime notizie Trentino: Tar sospende abbattimento orsa JJ4

Il Tar ha bloccato l’abbattimento dell’orsa JJ4 ritenuta responsabile della morte del 26enne runner Andrea Papi. Il tribunale amministrativo regionale di Trento ha quindi bloccato l’ordinanza che era stata emessa dal presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti, così come reso noto dalla Lav (Lega Anti Vivisezione), che aveva presentato ricorso contro il provvedimento. Ieri mattina, poco prima della notizia del Tar, lo stesso Fugatti aveva raccontato ai microfoni di Mattino Cinque News che in precedenza il tribunale aveva già bloccato due ordinanze: “Entrambe le ordinanze sono state bocciate dai giudici amministrativi, Consiglio di Stato e Tar. Se fossimo andati avanti – considera il presidente – avremmo infranto la legge, abbiamo continuato a segnalare alle autorità competenti i rischi che provocava l’orsa, ma ci è sempre stato detto che la cattura non era necessaria e siamo arrivati ai fatti di questi giorni”. L’orsa JJ4 aveva manifestato comportamenti aggressivi verso altre persone negli scorsi anni.

Ultime notizie, valanga in Valle d’Aosta: recuperati corpi dispersi

Sono scattate ieri mattina le operazioni di recupero dei corpi dei tre alpinisti che erano dispersi in Valle d’Aosta, precisamente in val di Rhemes, a seguito di una valanga che aveva travolto lo stesso gruppo. Il trio, purtroppo rinvenuto senza vita dai medici del 118, era composto da Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves.

Con loro vi era anche il 49enne istruttore del corso per guide alpine, Matteo Giglio, che è riuscito a salvarsi non venendo travolto completamente dalla neve. Le salme, una volta recuperate, sono state portate in elicottero presso l’aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta). I soccorsi sono proceduti non senza difficoltà per via del maltempo.

Ultime notizie, Julia Ituma: i misteri attorno alla sua morte

Proseguono le indagini in merito alla morte choc della 18enne pallavolista italiana Julia Ituma, una delle giocatrici volley di maggior talento sulla piazza. Secondo quanto si legge sul sito dell’agenzia Ansa, stando al quotidiano turco Hurriyet, sembra che la stessa Julia abbia detto alle compagne di squadra e al proprio allenatore di non stare bene, scrivendo “arrivederci” sul gruppo di WhatsApp della squadra, prima di quello che sembrerebbe essere stato un tragico gesto.

La ragazza si è infatti gettata dalla finestra della sua stanza, al sesto piano dell’hotel dove alloggiava insieme alla compagne dopo una trasferta di Champions League. Lucia Varela Gomez, compagna di stanza, ha spiegato: “Abbiamo parlato fino all’1.30. Poi ho dormito. Sono stata informata che era caduta la mattina”. Ad avvalorare la tesi del suicidio anche un video dal corridoio dell’hotel in cui si vede Julia Ituma che appare sconvolta dopo una lunga telefonata.











