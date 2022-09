Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, fughe di gas nel Nord Stream, Usa: “Un attacco”

Il gasdotto Nord Stream, precisamente i condotti numero 1 e 2 potrebbero essere stati danneggiati in maniera volontaria, praticamente attaccati e manomessi. Questo quanto riporta la stampa tedesca citando fonti del governo, secondo cui Nord Stream, che dalla Russia porta il gas in Europa attraverso la Germania, non avrebbe registrato dei problemi nella serata di lunedì, ma semplicemente sarebbe stato attaccato con l’obiettivo di sabotarlo. Non è da escludere, come riferisce l’Ansa, un attacco sottomarino, anche se al momento non vi sono certezze a riguardo e la stessa Nord Stream ha smentito l’episodio. In ogni caso l’Unione Europea ha fatto sapere che la sicurezza non è a rischio, anche se gli Stati Uniti hanno dichiarato: “Sembra un attacco”, così come spiegato dal segretario di stato Blinken.

E’ perfettamente riuscita la missione Dart della Nasa: la sonda dell’agenzia spaziale americana, così come da programma, ha colpito a velocità folle l’asteroide Dimorphos, situato a circa 12 milioni di chilometri dalla Terra. L’obiettivo era quello di deviare la traiettoria dello stesso masso spaziale in vista di un’eventuale seria minaccia dallo spazio per la Terra. L’impatto è avvenuto nella giornata di ieri, quando in Italia era notte fonda, ed è stato accolto in maniera festante a Cape Canaveral. Tutt’altre notizie giungono invece da Artemis 1, la missione Nasa per il ritorno sulla Luna, e che è ancora una volta è stata sospesa. Dopo i primi due guasti tecnici delle scorse settimane, nelle ultime ore a sospendere il lancio del razzo da 4 milioni di dollari è stato l’uragano che sta minacciando gli Stati Uniti e precisamente le coste della Florida.

Ultime notizie, Maroni: “Per la Lega è l’ora di un nuovo leader”

Sono parole decisamente rilevanti quelle rilasciate dall’ex governatore della Regione Lombardia nonché ex segretario della Lega Nord, Roberto Maroni. Attraverso la rubrica pubblicata sul quotidiano Il Foglio, dal titolo “Barbari Foglianti”, l’ex presidente lombardo ha spiegato: “E ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi”. Che Maroni faccia riferimento al governatore del Veneto Luca Zaia, figura spesso e volentieri invocata negli ultimi due anni? Per ora tutto tace, in ogni caso Maroni ha aggiunto: “La vittoria è netta. Svanisce quella che per il centrodestra era l’unica paura e per il centrosinistra l’ultima speranza: non ci saranno incertezze in Parlamento. Una doppia maggioranza in Parlamento abbatte ogni possibile ostacolo sulla strada della Meloni verso Palazzo Chigi. Il risultato sotto le aspettative della lista centrista di Renzi e Calenda non lascia dubbi: il centrodestra non avrà bisogno di altri voti in Parlamento”.

Ultime notizie, il bollettino odierno del coronavirus

La curva della pandemia di Covid 19 è in netta risalita nel nostro paese come confermano i dati del bollettino di ieri. I nuovi casi registrati sono stati infatti 44.878, nettamente superiori a quelli registrati martedì scorso, mentre i decessi sono stati 64 contro i 32 registrati ieri. Numeri che nel bollettino riportano a circa 2 mesi fa, ed anche il rapporto di positività dati i 243.421 tamponi processati sale al 18,4% aumentando nettamente rispetto al 15,2 di ieri. Il totale dei decessi con quelli odierni, arriva a 176.976 dall’inizio della pandemia. Due in meno le terapie intensive dopo l’aumento di 5 registrato ieri. Continua invece l’incremento dei ricoveri ordinari con 150 in più dopo i 140 della giornata di ieri.

Ultime notizie, la crisi Ucraina Russia

Ieri era l’ultimo giorno del referendum che era stato indetto a Donetsk, Kherson, Zaporishshia e Lugansk, riguardo all’annessione. Il presidente russo Putin è pronto a proclamare l’annessione di tutti questi territori e nel contempo ha sfidato gli USA concedendo la a Edward Snowden la cittadinanza russa. Snowden rivelò i programmi segreti dei governi degli Stati Uniti e dell’Inghilterra riguardanti la sorveglianza di massa. Da segnalare le parole del patriarca ortodosso Kirill il uale ha dichiarato che tutti i soldati russi che moriranno durante i combattimenti in Ucraina, avranno “lavati i loro peccati”.

Ultime notizie, la giornata politica

Dopo i risultati delle elezioni di domenica sono iniziati i colloqui tra gli alleati del centro destra con Giorgia Meloni che ha incontrato Tajani di Forza Italia per fare un primo punto sui programmi del futuro governo. Intanto mentre la Commissione Europea torna a dichiarare che tutti i singoli stati guadagnano sicuramente da una collaborazione con l’Europa, è stata sbloccata la seconda trance del Pnrr che metterà a disposizione dell’Italia un importo di 21 miliardi di euro.

Ultime notizie, l’alluvione nelle Marche

Si sono svolti i funerali del piccolo Mattia, il cui corpo è stato ritrovato 8 giorni dopo la sua scomparsa. Alle esequie hanno partecipato tutti i suoi compagni di scuola e gli insegnanti. In totale sono state oltre 2mila le persone che sono arrivate per partecipare al funerale nel quale il parroco officiante ha detto “Matteo è qui tra noi”. Intantro proseguono le ricerche di Brunella Chiù, ultima dispersa dopo l’alluvione.











