Ultime notizie/ Ultim’ora oggi gas, le minacce di Putin e il patto Francia-Germania

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, è tornato allo scoperto nella giornata di ieri, facendo sapere che tagliare le forniture di gas russo “non è il modo migliore per risolvere i problemi ambientali globali”, così come riferito dall’agenzia di stampa russa, Tass. Il presidente della Federazione ha quindi assicurato che la Russia continuerà la cooperazione internazionale per la riduzione degli armamenti e nei settori dell’ambiente e della ricerca spaziale, spiega invece l’agenzia di stampa Ria Novosti. Putin ha voluto ammirare i cittadini della regione ucraina del Donbass, facendo sapere di “ammirare il coraggio dei cittadini del Donbass che difendono le loro repubbliche”, e aggiungendo che essi “combattono meglio di un esercito professionale”. Il presidente russo ha spiegato che i problemi con il gas continueranno fino alla fine della guerra contro l’Ucraina e in risposta è nato il patto fra Francia e la Germania: gas francese verso i tedeschi, ed elettricità dalla Germania ai transalpini.

Terremoto oggi mar Ionio M 2.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Campobasso

Ultime notizie, attentato a Kabul: 25 morti

Sanguinario attentato avvenuto nelle ultime ore in quel di Kabul, in Afghanistan. Come riferito dai principali organi di informazione online, 25 persone sono morte in un attacco suicida che ha preso di mira l’ambasciata russa presso la capitale afgana. Fra le vittime vi sarebbero anche due funzionari della stessa sede diplomatica nonché civili e personale di sicurezza. A riferirlo è stata l’agenzia russa Tass citando Al Jazeera, mentre Rio Novosti, altra agenzia russa, parla di almeno 10 morti, un bilancio quindi decisamente più lieve rispetto a quello di cui sopra. Come fatto sapere dal ministero degli esteri russo, l’attentato è avvenuto alle ore 8:20 locali, le 10:50 a Kabul, nei pressi dell’entrata della sezione consolare dell’ambasciata, dove dei cittadini afghani erano in fila per ricevere il visto per andare in Russia. Un attentatore si sarebbe fatto esplodere vedendo uscire dall’edificio un diplomatico russo.

IL CASO/ Nuovo Card. Steiner approva unioni gay: “Chiesa non imponga morale ai non cristiani”

Ultime notizie, Liz Truss nuova prima ministra britannica

Liz Truss è la nuova prima ministra britannica. La 47enne ministro degli esteri del Regno Unito ha superato il suo rivale diretto nel ballottaggio, Rishi Sunak, ex cancelliere dello Scacchiere, colui che di fatto contribuì a far cadere, lo scorso mese di luglio, il governo Boris Johnson. Liz Truss si dice pronta a dare priorità a dare un piano di riduzione fiscale, anche se a beneficiarne sarebbero in particolare i britannici più abbienti; in ogni caso, secondo Liz Truss, di questo rilancio economico dovrebbero giovarne tutti. La vittoria della ministra degli esteri era stata ampiamente pronosticata nelle ore precedenti il risultato del ballottaggio, essendo la stessa sempre stata, anche se di poco, in vantaggio rispetto al rivale diretto.

Stupro di gruppo, "partecipe anche chi assiste o plaude al video"/ Lo dice Cassazione

Ultime notizie, guerra in Ucraina: sorveglianza alla centrale di Zaporizhzhia

Dopo quasi 200 giorni di guerra, l’avanzata russa in Ucraina nel frattempo è in stallo, anche grazie alla più strenua resistenza delle milizie locali. L’Europa ribadisce il supporto politico e militare all’Ucraina, monitorando in particolare la difficile situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo il distacco dell’ultima turbina dalla rete elettrica del Paese.

Ultime notizie, costi energia, confronto politico

In piena campagna elettorale, l’aumento dei costi energetici è prevedibilmente al centro del confronto tra i partiti. Il leader leghista Salvini insiste per un vero e proprio scudo europeo contro la speculazione sui prezzi dell’energia, ribadendo anche il suo parere sull’inutilità delle sanzioni inflitte alla Russia e i gravi problemi di famiglie, commercianti e imprenditori. Scettico sulle sanzioni è anche il Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte, che ribadisce anche la difficoltà di lavorare a un’alleanza con partiti che hanno recentemente sostenuto il premier uscente Mario Draghi. Linea simile anche per Lupi, per Noi Moderati, mentre Fratelli D’Italia assicura il supporto della destra alla linea anti-russa di Bruxelles. Silvio Berlusconi sottolinea invece l’importanza di ridurre i costi del lavoro e il cuneo fiscale, nonché incentivi all’assunzione di giovani. Sull’altro versante, il segretario del PD Enrico Letta attacca la decisione di Putin di tenere chiuso il gasdotto Northstream, e critica Conte per la scelta di sfilarsi dall’alleanza elettorale in Sicilia. Il leader dem propone inoltre di raddoppiare il credito d’imposta per famiglie e imprese più in difficoltà contro il caro energia.

Ultime notizie Canada: Daniel e Miles Sanderson

Nella provincia canadese del Saskatchewan è caccia a Daniel e Miles Anderson, accusati dell’uccisione di almeno 10 persone in varie zone della regione. I due sarebbero in fuga su un furgone nero, e il capo della polizia raccomanda alla popolazione di essere molto vigile per eventuali avvistamenti dei due. Ancora sconosciuti i moventi.

Ultime notizie Savona: incendio in ospedale di Pietra Ligure

https://www.ilsussidiario.net/news/incendio-ospedale-pietra-ligure-85-pazienti-evacuati-santa-corona-brucia-boato-e/2400248/

Almeno 80 le persone evacuate a seguito di un’esplosione e un conseguente incendio, nell’ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure. A scatenare l’inferno l’esplosione di una bombola d’ossigeno, probabilmente di origine dolosa secondo le testimonianze di alcuni pazienti. Buona parte del padiglione di chirurgia è attualmente inagibile, mentre la Procura indaga sull’accaduto.

Ultime notizie, Monaco 1972: 50° anniversario della strage

Il presidente tedesco Steinmeier, a 50 anni dalla strage antisemita delle Olimpiadi di Monaco 1972 in cui morirono numerosi atleti israeliani, ha confermato le scuse ufficiali del governo tedesco e l’accordo di risarcimento alle famiglie delle vittime, per un totale di 28 miliardi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA