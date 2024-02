Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Giorgia Meloni: “Pericoloso togliere il sostegno alle forze dell’ordine”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è stata ospite ieri sera del programma di Rai Due, Tg2 Post, e nell’occasione ha parlato del caso delle manganellate agli studenti, richiamato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La Premier ha spiegato che è un “gioco che può diventare molto pericoloso” quello di “togliere il sostegno delle istituzioni alla polizia, a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra”.

La leader di Fratelli d’Italia ha poi aggiunto: “Non si può parlare delle forze dell’ordine solo quando qualcosa non funziona perché in tutti gli altri casi, nei casi in cui ci sono stati 120 agenti di polizia che sono finiti all’ospedale, che sono stati feriti per garantire l’ordine pubblico, la nostra incolumità, e magari anche con stipendi inadeguati, nessuno ha detto a loro grazie”. Infine una frecciatina all’Opposizione: “Non accettiamo lezioni da chi rincorreva le persone con i droni”, riferendosi al periodo della pandemia e del lockdown.

Ultime notizie, bus di studenti fuori strada: 14 feriti

Paura ieri mattina a Baragiano, in provincia di Potenza, dove un bus con a bordo 40 studenti è stato vittima di un incidente: 14 i feriti ma poteva essere una strage vista la dinamica. Secondo quanto riferisce TgCom24.it, l’autista avrebbe scartato per evitare un’auto, un’Alfa Romeo 147, che sopraggiungeva dall’opposto senso di marcia e che sembra fosse in fase di sorpasso.

Ad avere la peggio l’autista del pullman nonché l’uomo alla guida dell’autovettura, entrambi soccorsi in condizioni gravi anche se non sarebbero in pericolo di vita. Fortunatamente fra gli studenti, tutti di età compresa fra i 14 e i 18 anni, nessuno è rimasto ferito in maniera seria, ma in ogni caso 14 di loro sono stati portati per precauzione presso l’ospedale San Carlo di Potenza. Al San Carlo anche l’autista del bus, un uomo di 33 anni che dovrà subire un intervento chirurgico a seguito di una frattura, nonché l’automobilista, il più grave in assoluto.

Ultime notizie, Papa Francesco al Gemelli per una visita

Papa Francesco è stato portato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per una visita. A farlo sapere è stata la Santa Sede, che non ha precisato ulteriori dettagli in merito, parlando semplicemente di una “visita”. Come si legge sul sito di Rai News, il Pontefice si è recato presso l’ospedale (dove si reca solitamente per visite e ricoveri), a bordo di una Fiat 500 bianca e in forma riservata.

Lo ha fatto dopo aver tenuto l’udienza generale di ieri mattina, anche se raffreddato e comunque non leggendo il discorso. Papa Francesco aveva già annullato gli impegni di sabato mentre aveva presenziato regolarmente all’Angelus di domenica in piazza San Pietro.

Ultime notizie, moglie Navalny: “Putin ha ucciso mio marito”

E’ tornata ad accusare Vladimir Putin Yulia Navalnaya, la moglie del dissidente russo Alexei Navalny, morto dieci giorni fa in una prigione di massima sicurezza in circostante un po’ sospette. Parlando a Strasburgo, presso il Parlamento europeo, la vedova del più noto oppositore di Putin ha spiegato: “Ci è voluta una settimana per avere il corpo di mio marito dopo la sua morte”. E ancora: “Pensavo che nei 12 giorni trascorsi dalla morte di Alexei avrei avuto il tempo di preparare questo discorso. Ma prima abbiamo passato una settimana a prendere il corpo di Alexei e a organizzare il funerale. Poi ho scelto il cimitero e la bara. Il funerale si svolgerà dopodomani (domani ndr) e non so ancora se sarà pacifico o se la polizia arresterà coloro che sono venuti a salutare Alexei”.

Quindi il durissimo attacco verso Putin: “Putin non è un politico ma un mafioso sanguinario, il capo di una banda di criminalità organizzata, che comprende avvelenatori, assassini, sono tutti marionette. Non è possibile trattare con lui, non si può sconfiggere con le sanzioni. Ha ucciso mio marito. Alexei è stato torturato su ordine di Putin, che deve rispondere di ciò che ha fatto al mio Paese. Putin deve rispondere di ciò che ha fatto a un Paese vicino e pacifico. E Putin deve rispondere di tutto ciò che ha fatto ad Alexei. Mio marito non vedrà come sarà la bella Russia del futuro, ma noi dobbiamo vederla. E io farò del mio meglio perché il suo sogno si realizzi, perché il male cada e questo bel futuro arrivi”.

Ultime notizie, gravi problemi per il maltempo in Veneto

In Veneto è ancora allarme per il maltempo, con i fiumi in piena e le autorità locali che parlano di situazione critica come il sindaco di Vicenza, forse la zona più colpita in questi ultimi giorni. Del problema ha parlato anche il governatore del veneto, Zaia, che ha dichiarato che la città è salva soltanto grazie ai bacini.

Intanto la circolazione dei treni sta subendo gravi ritardi e riprogrammazioni e sulla linea Milano – Venezia ci sono ancora degli stop e per consentire che la circolazione ferroviaria possa riprendere con regolarità, sono al lavoro sia i tecnici delle ferrovie che quelli della Protezione Civile.

Ultime notizie, incendio nella notte in una palazzina a Livorno con un morto

Un uomo è morto nell’incendio che ha colpito due notti fa una palazzina del quartiere Scopaia a Livorno. Le fiamme sono scaturite dopo che nella zona delle case popolari si era verificato un blackout. Oltre al morto l’incendio ha causato anche l’intossicazione di sei persone, una delle quali si trova in rianimazione in ospedale.

In tutto le famiglie soccorse nella notte sono otto. Sul luogo dell’incendio sono intervenute delle squadre dei vigili del fuoco che non sono riusciti però a salvare il 64enne Milco Santini che abitava al piano superiore rispetto a quello dove è scoppiato l’incendio. Tutte le case della zona sono state invase dal fumo.

Ultime notizie, il corpo di una donna scomparsa ritrovato a Ischia dagli inviati di “Chi l’ha visto”

Il corpo senza vita di Antonella Di Massa, la donna che era scomparsa lo scorso 17 febbraio e del cui caso si era interessata anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, è stato trovato oggi dagli inviati dello stesso programma. La scoperta del corpo è avvenuta in un terreno privato e l’auto della 51enne è stata ritrovata poco lontano dal cadavere.

La notizia ha provocato naturalmente una grande delusione in tutta l’isola, nella quale stavano continuando le ricerche della donna sia per mare che per terra. Dopo il ritrovamento sul posto sono arrivati i carabinieri e il marito della donna scomparsa per il riconoscimento. Relativamente alla sua scomparsa era stata anche fatta l’ipotesi che la donna potesse aver lasciato l’isola.











