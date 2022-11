Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, governo al lavoro su manovra da 30 miliardi di euro

Il governo Meloni sta lavorando in questi giorni sulla nuova legge di Bilancio, che secondo quanto segnalato dall’agenzia Ansa attraverso il suo sito online, dovrebbe essere di circa 30/32 miliardi di euro. Con la sanatoria per il rientro dei capitali si potrebbero incassare altri 4-5 miliardi, ma il ministero dell’economia ha fatto sapere che non ci saranno altri condoni, dicendo che: “nessun condono di carattere penale troverà posto” nel provvedimento.

SONDAGGI/ “Migranti: 62% contrario ad accogliere tutti, sfiducia nell’Ue sui ricollocamenti”

Nel frattempo è saltato il tetto al contante nel dl Aiuti, anche se la Lega ha assicurato circa il fatto che lo stesso sarà inserito nella Finanziaria. Salvini ha inoltre rilanciato il ponte sullo Stretto di Messina, spiegando che “Lunedì sarà in Cdm”, mentre oggi la premier Giorgia Meloni incontrerà i capigruppo della maggioranza proprio per discutere della manovra di bilancio. Confindustria infine lancia l’appello: “Basta prepensionamenti ai fini elettorali”, chiedendo poi un intervento sul caro energia.

GENITORE 1 E 2/ "C'è un solo modo per non lasciare la realtà in mano ai giudici”

Ultime notizie, ufficiale: Camera Usa ai Repubblicani

Ora è ufficiale, i Repubblicani hanno riconquistato la Camera degli Stati Uniti. Dopo le elezioni di midterm tenutesi negli scorsi giorni, è stato ufficializzato il passaggio di consegne da Dem ai Rossi, dopo quattro anni di dominio dei primi. Dopo il successo al Senato da parte di Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, sottolinea l’agenzia di stampa Ansa, dovrà fare i conti con un Conresso spaccato e una possibile ondata di indagini nei suoi confronti, della sua famiglia e della sua amministrazione.

In ogni caso Biden ha deciso di congratularsi con i suoi per il risultato della recente tornata elettorale, spiegando che la stessa ha “mostrato la forza e la resilienza della democrazia americana” con gli elettori che hanno “respinto i negazionisti, la violenza politica e l’intimidazione”, Biden si dice “pronto a lavorare con i repubblicani”, con riferimento a Kevin McCarthy, quello che a breve dovrebbe divenire il prossimo Speaker della Camera, al posto di Nancy Pelosi, storica rivale dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Antibiotico-resistenza, percentuali in calo in Italia/ 8 i patogeni oggetto di studio

Ultime notizie, mondo dello spettacolo: l’allarme della Siae

Il mondo dello spettacolo continua a pagare il carissimo prezzo del covid. A tre anni ormai dallo scoppio della pandemia, le perdite del settore sono ingenti, così come sottolineato dall’agenzia Ansa. Se è vero che nei primi sei mesi dell’anno che volge alla conclusione sono emersi segnali confortanti di ripresa, i numeri che si registravano nel 2019 nel mondo dello spettacolo restano comunque ancora lontanissimi.

“Irrealistico pensare che la pandemia non lasci traccia” sono le parole del presidente onorario Mogol attraverso l’annuario Siaie 2022, visto in anteprima dell’Ansa. “La sfida – aggiunge – ora è cogliere tutte le opportunità del cambiamento”. Per ripartire, spiega ancora Mogol, e pensiero condiviso dal dg Gaetano Blandini, serve ora “una visione sistemica e un’idea di sviluppo condivisa per attivare una vera ripartenza”. Ma anche un’attenzione particolare “ai lavori creativi e alle loro esigenze”.

Ultime notizie, il punto sulla guerra in Ucraina

Il presidente dell’Ucraina, Zelensky, torna a puntare il dito nei confronti della Russia. Rivolgendosi ai partecipanti al Bloomberg New Economy Forum, come si legge su Telegram: “La pace in Ucraina è un bisogno globale. Sottolineo: non è una pausa temporanea, non un’illusione di pace con cui la Russia tenta, solo per preparare una nuova fase di aggressione, ma la vera pace. So che può essere raggiunto. Ma per questo dobbiamo preservare l’unità globale e continuare a sostenere la nostra lotta per la libertà. È necessario proteggere l’onestà globale e aumentare la pressione sulla Russia per il terrore. Ed è necessario preservare la razionalità globale”.

Intanto nella giornata di ieri sono continuati i bombardamenti e gli attacchi su Kiev ma anche in altre città del Paese, mentre, tornando sul caso dei missili caduti in Polonia, il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, ha spiegato, come si legge sull’Ansa, di aver parlato con l’omologo americano Anthony Blinken, e che quest’ultimo si è detto d’accordo sul fatto che è “interamente dei russi la responsabilità del suo terrorismo missilistico e delle sue conseguenze sul territorio di Ucraina, Polonia e Moldavia”. Intanto sul terreno proseguono i lanci di missili e i combattimenti e nella mattinata di oggi sono state colpite diverse città ucraine tra le quali Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa e Kiev. Il porto in Crimea è stato colpito nonostante l’accordo sulle spedizioni di grano attraverso il Mar Nero sia stato prolungato per ulteriori 4 mesi. La comunicazione relativa a questo prolungamento è stata data dal presidente turco, Erdogan.

Ultime notizie, tre omicidi nel quartiere Prati, a Roma

Due donne ed un transessuale sono state trovate morte a Roma e gli inquirenti non escludono che gli omicidi possano essere stati commessi da un serial killer. Tutte le vittime sono state uccise a colpi di coltello. Le due donne, entrambe di nazionalità cinese, sono state trovate senza vita all’interno di un condominio ubicato in via Riboty, mentre il trans è stato trovato all’interno del suo appartamento.

Le due donne erano prostitute e sono state rinvenute una all’interno della casa e una sul pianerottolo. Mentre la polizia si è recata sul posto è giunta la notizia del terzo omicidio, avvenuto ad una distanza inferiore ai 2 chilometri rispetto ai primi due. Gli agenti della polizia stanno interrogando tutti i possibili testimoni per cercare di capire come si sono svolti i fatti ed il possibile movente.

Ultime notizie, tempi rapidi per il piano europeo relativo ai migranti

Il ministro italiano Piantedosi e la sua omologa tedesca Faeser si sono incontrati a Wiesbaden e l’incontro è stato proficuo per quanto riguarda il problema dei migranti. Al termine dell’incontro il responsabile del Viminale ha detto che l’Italia non sarà da sola per la risoluzione del problema. Entro l’8 dicembre prossimo infatti, sarà presentato il piano d’azione riguardante i flussi migratori e la stessa Germania ne dovrebbe accogliere circa 3mila tra quelli sbarcati negli ultimi giorni sulle coste italiane dopo essere stati raccolti in mare dalle navi delle Ong.

Ultime notizie, Karen Bass è la prima sindaca della storia a Los Angeles

Karen Bass in un colpo solo ha stabilito due record, conquistando il posto di sindaco nella città californiana. Si tratta infatti della prima donna nella storia ed anche della prima afroamericana. La Bass è una attivista per i diritti civili ed ha battuto il suo avversario, il miliardario Rick Caruso, puntando sul cambiamento che è stato richiesto dai cittadini della metropoli statunitense. La neo sindaca ha promesso in campagna elettorale di cambiare la situazione che vede un continuo aumento della criminalità, mentre molte famiglie vengono espulse dalle loro abitazioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA