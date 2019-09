Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Governo, fiducia tra le tensioni (10 settembre)

Taglio dei parlamentari, no all’aumento dell’IVA, riduzione del cuneo fiscale, questi i punti chiave espressi da Giuseppe Conte nel suo discorso alla Camera nel giorno della fiducia al governo da parte dei deputati di Montecitorio. La situazione è diventata incandescente nella sessione pomeridiana, durante la replica del premier quando si sono levate le contestazioni dai banchi dell’opposizione, in particolare dagli onorevoli della Lega Nord. È parso netto il distacco del Conte bis rispetto alle posizioni tenute dall’esecutivo precedente. Intanto Berlusconi rilancia il progetto della coalizione di Centrodestra unita. Il Partito democratico invece si dice fiducioso sulla nuova stagione che sta per avere inizio. Domani l’esecutivo giallorosso sarà chiamato alla prova di Palazzo Madama, dove il premier chiederà di ottenere la fiducia al Senato.

Ultime notizie, il parlamento inglese chiude

Il Parlamento inglese chiude i battenti fino al prossimo 14 ottobre, quando la Regina Elisabetta pronuncerà il tradizionale discorso di fronte ai parlamentari del Regno Unito. Sono state due settimane di fuoco per il primo ministro inglese Boris Johnson, che ha dovuto incassare una pesante sconfitta (approvata la legge anti Brexit no-deal) contro l’opposizione e alcuni stessi conservatori. Johnson ha però già fatto sapere di non essere intenzionato a chiedere all’Europa un nuovo rinvio dopo la scadenza del 31 ottobre, nonostante l’approvazione della legge anti no-deal.

Ultime notizie, violenza a Vittoria sfruttando una scusa

Notte di violenza a Vittoria nel Ragusano, dove un uomo di 28 anni dopo aver litigato con la moglie e assunto cocaina è sceso in strada e ha fermato un’auto, alla cui guida c’era una giovane ragazza. L’uomo ha raggirato la donna inventandosi che la moglie aveva avuto un malore. Dopo essere salito all’interno dell’abitacolo, l’uomo ha minacciato la giovane con una pietra, abusando di lei a ripetizione. Nel 2018 l’uomo era già stato condannato per violenza e rapina a quattro anni di carcere, ottenendo dopo quattro mesi gli arresti domiciliari.

Ultime notizie, dopo il maltempo tornerà l’estate

In una settimana le condizioni climatiche in Italia sono cambiate dal giorno alla notte. Le temperature sono crollate un po’ ovunque, con le prime abbondanti nevicate al Nord Italia. Secondo gli esperti meteo però, si tratta di una situazione soltanto temporanea. Infatti, alla fine della prossima settimana dovrebbe tornare l’estate, con le temperature di nuovo in risalita dopo la prima parentesi di autunno.

Ultime notizie, Leclerc e Mancini: torna la passione

Il rosso e l’azzurro tornano i colori della passione per milioni di italiani. Le vittorie del ferrarista Leclerc a Monza e della Nazionale italiana contro la Finlandia hanno ridato forza ed entusiasmo a tantissimi tifosi innamorati della Ferrari e della Nazionale di calcio. Gli azzurri in particolare dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia nel 2018 sembrano essere tornati competitivi: per qualificarsi a Euro 2020 basterà ora battere una Grecia in crisi nel prossimo impegno ad ottobre, nella sfida contro gli ellenici che si disputerà allo stadio Olimpico di Roma.



