Voto fiducia Senato, Governo Conte-bis/ Diretta video: M5s-Pd, la ‘quota 161’

Si apre il secondo e forse più importante voto di fiducia del nuovo Governo Conte-bis: dopo l’ok alla Camera ieri in un clima surreale di bagarre, scontri, accuse e cori durati praticamente tutta la giornata in Aula, l’alleanza Pd-M5s-LeU si affaccia nella seconda decisiva giornata, quella con le maggiori insidie per una maggioranza assai più risicata di quella a Montecitorio. Esattamente come avvenuto per il Governo Lega-M5s, i veri problemi sono di tenuta a Palazzo Madama con la legge elettorale del Rosatellum che ha lasciato in eredità una situazione più interlocutoria e con il Premier Conte che dovrà saper convincere appieno i senatori (il più è già stato fatto durante le consultazioni, ma anche ieri ci sono stati dei convulsi scambi durante l’intera giornata in Parlamento tra maggioranza e gruppi politici, ndr) per superare la quota minima necessaria, ovvero 161. L’impressione, come ben spiega il sondaggio predittivo di YouTrend, è che comunque il Governo giallorosso prenderà la fiducia anche al Senato ma con una cifra che non dovrebbe essere troppo più alta di 170, lasciando dunque diverse perplessità sulla tenuta a lungo raggio della maggioranza nata dallo strappo di Salvini e dall’accordo “coordinato” da Renzi tra Di Maio, Zingaretti e Giuseppe Conte. Alle ore 10 dovrebbe tenersi stamane il discorso del Premier mentre il voto di fiducia si presenterà attorno alle ore 18, come deciso ieri dalla Conferenza dei Capigruppo al Senato.

IL DISCORSO DI CONTE E GLI ATTACCHI ALLA LEGA

Ieri Conte ha dovuto alzare non poco la voce nel dettare il suo discorso davanti ad un Camera dei Deputati letteralmente spaccata a metà tra Centrodestra arrembante (dopo la manifestazione organizzata da Salvini e Meloni fuori da Montecitorio) e nuova maggioranza giallorossa che ha sostenuto con forza il proprio Presidente del Consiglio. Il voto di fiducia alla Camera è arrivato poco dopo le ore 21, con diverso tempo “dedicato” alle risposte dello stesso Premier alle numerose dichiarazioni dei parlamentari dopo il lunghissimo discorso sulla fiducia. Oggi le tempistiche dovrebbero essere più ridotte, a cominciare proprio dal discorso programmatico di Conte che riprenderà i punti cruciali ma senza più la durata di un’ora e mezzo (comprese le lunghe pause per le interruzioni di urla e slogan dai banchi dell’opposizione, ndr) come avvenuto ieri. Manovra, rapporti con l’Ue – oggi l’importante nascita della Commissione Europea con Paolo Gentiloni probabile nuovo responsabile degli Affari Economici – spinta per cambiare Patto di Stabilità e regole sui flussi migratori, ma anche revisione dei Decreti Salvini e soprattutto nuova riforma elettorale con modifiche costituzionali per porre fine all’anomalia presente nel bicameralismo perfetto previsto dalla Costituzione italiana. Su questi e molti altri punti spingerà tra qualche ora il Premier Conte nella speranza di ottenere numeri di fiducia ben più alti rispetto alle previsioni: l’impresa non sarà per nulla facile, specie sul lungo periodo.

GOVERNO PD-M5S, I NUMERI AL SENATO

Secondo gli ultimi calcoli effettuati in queste ore in merito al voto di fiducia al Governo Conte-bis al Senato, la quota che si appresta ad essere “raggiunta” è quella di 168 senatori a sostegno dell’alleanza Pd-M5s-LeU. Matteo Richetti, il senatore Pd “ribelle”, ha deciso di non votare facendo così perdere un numero (al Senato chi si astiene fa comunque “presenza” come se avesse votato, quindi per manifestare il proprio no e far calare il quorum è preferibile non presentarsi) alla maggioranza giallorossa. I numeri per passare indenni la giornata e l’avvio del Governo Conte-bis non sono in discussione, ma sarà importante capire con quale maggioranza si proietterà il nuovo Governo nelle prossime delicate settimane di riforme e Manovra Economica. Secondi i calcoli dell’Adnkronos, il “pallottoliere” è fermo su quota 168 dopo il niet di Richetti e il medesimo di Gianluigi Paragone (M5s), anche lui contrario alla fiducia per questo Governo col Pd. Sono ben 12 i voti incerti, ovvero i senatori a vita, Emma Bonino, due senatori del Maie, Ricardo Merlo e Adriano Cario, ed infine i 3 della Svp. A favore della maggioranza ci saranno i 105 del M5s, senza Paragone, i 50 del Pd (senza Richetti), i 9 del Misto, ovvero 4 senatori di Leu Loredana De Petris, Francesco La Forgia, Pietro Grasso e Vasco Errani; il socialista Riccardo Nencini e gli ex-M5S Maurizio Buccarella, Gregorio De Falco, Saverio De Bonis, Paola Nugnes. All’opposizione invece si contano forse 139 voti: 61 da Forza Italia, 18 di Fratelli d’Italia, 58 della Lega e il “dissidente” Paragone che voterà contro Di Maio e il patto per il Conte-bis.



