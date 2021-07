ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Governo prorogherà stato di emergenza (21 luglio)

In primo piano i dati della pandemia da Coronavirus: in Italia si sono registrati 3.558 nuovi positivi e 10 decessi a fronte dei 2.072 nuovi contagi e 7 morti delle precedenti 24 ore, con il tasso di positività che scende al 1,6%. Oggi è previsto il Consiglio dei Ministri che dovrà decidere se prorogare fino ad Ottobre lo stato di emergenza nonché definire i parametri per il cambio di colore delle regioni. A pesare nella valutazione delle fasce di rischio dovrebbe essere il tasso di ospedalizzazione e non più il numero dei contagi. Nello specifico per entrare in zona gialla i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva dovrebbero essere più del 15% del totale e quelli nei reparti ordinari più del 20%.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni 10eLotto 20 luglio 2021: le quote

Ultime notizie, il Green Pass divide la maggioranza

Sul fronte del Green Pass la maggioranza continua ad essere divisa tra chi ritiene necessario introdurre da subito l’obbligo della certificazione anche per accedere a ristoranti e mezzi pubblici e chi pensa che i dati attuali del contagio non siano così critici da richiedere immediatamente un inasprimento della misura.

SIMBOLOTTO LOTTO, SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 20 luglio 2021

Ultime notizie, la variante Delta avanza nel mondo

La variante Delta intanto avanza in tutto il Mondo: in Francia i casi sono aumentati del 150% in una settimana, in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 96 decessi mentre la Farnesina definisce ad alto rischio i viaggi in Grecia a causa delle difficoltà nel reperire alloggi nei Covid- hotel per i turisti positivi.

Ultime notizie, la protesta degli operai Whirpool

Oltre 200 operai della Whirpool hanno occupato i binari della stazione centrale di Napoli bloccando i treni in partenza ed arrivo. I lavoratori hanno scandito slogan contro la multinazionale americana che nei giorni scorsi ha avviato le procedure di licenziamento collettivo per 340 operai. L’amministratore delegato di Whirpool ha dichiarato che non è ipotizzabile revocare la decisione di chiusura dello stabilimento.

DECRETO COVID, REGIONI: “GREEN PASS IN ZONA GIALLA”/ Pre-CdM: “no obbligo vaccini”

Ultime notizie, gli emendamenti al ddl Zan

A Palazzo Madama sono stati presentati oltre 700 emendamenti al disegno di legge Zan, di cui ben 672 da parte della Lega che, tuttavia, dichiara di essere aperta al dialogo per trovare una intesa con il PD. Si prevede uno slittamento del dibattito a Settembre al termine della pausa parlamentare estiva.

Ultime notizie Palermo, 16 arresti per associazione mafiosa

I Carabinieri di Palermo hanno fermato 16 persone con l’accusa di associazione mafiosa ed estorsione. L’operazione chiude due anni di indagini sul clan mafioso di Brancaccio, che hanno svelato gli organigrammi delle famiglie mafiose individuando i vertici dell’organizzazione. Nemmeno i mesi di lockdown hanno fermato gli esattori di Cosa nostra, che continuavano a riscuotere tangenti senza che nessuno trovasse il coraggio di denunciarli.

Ultime notizie, Paola Egonu portabandiera alle Olimpiadi

La pallavolista azzurra Paola Egonu è stata scelta dal Comitato Olimpico Internazionale come portabandiera alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Tokyo. L’atleta ha dichiarato che sarà un onore portare il vessillo in rappresentanza dell’Italia e degli sportivi di tutto il mondo.

Ultime notizie, il viaggio nello spazio di Jeff Bezos

Si è concluso con successo il viaggio ai confini dell’atmosfera del miliardario Jeff Bezos a bordo della navicella spaziale New Shepard. Dopo il rientro della capsula nel deserto del Texas Bezos ha stappato una bottiglia di Champagne dichiarando che per lui è stato il giorno più bello di sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA