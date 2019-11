Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Governo, Renzi vs Conte (3 novembre)

Renzi ha manifestato il proprio dissenso sull’aumento delle tasse. La manovra di governo paralizzerebbe la classe media, ma il leader di Italia Viva ha assicurato che la legislatura in vigore rimarrà salda fino al 2023, senza interruzioni di sorta. Secondo Renzi è giusto contrastare l’evasione fiscale senza comportare un aumento indiscriminato delle tasse. Le contestazioni della Lega, di Fratelli d’Italia e di Forza Italia si sono manifestate immediatamente poiché a dire dei partiti di maggioranza Renzi vuole solo salvaguardare la propria poltrona. Intanto Conte ribadisce che la manovra non ha lo scopo di aumentare le tasse. La manovra “redistributiva” imposta ha lo scopo di indirizzare gli italiani a comprendere bene il “sistema biodegradabile” per salvaguardare l’ambiente e la salute dell’individuo. Non manca la tensione tra Renzi e il premier, con il primo che ha annunciato che l’esecutivo andrà avanti con o senza il giurista. Ira M5s.

Ultime notizie, attacco a postazione militare in Mali

L’attacco alla postazione militare nella regione nordorientale di Menaka di Mali, registrato nella giornata di venerdì, non è stato ancora rivendicato. E’ salito a 53 il numero dei militari maliani ammazzati. Il ministro Yava Sangare ha precisato che 10 militari sono sopravvissuti all’attentato. Intanto continuano le ricerche per recuperare altri militari deceduti.

Ultime notizie, Cile: disordini a Santiago

Cile, la polizia ha usato gas lacrimogeni contro le migliaia di persone che sono scese in piazza nel centro di Santiago in segno di protesta contro le riforme economiche ed i cambiamenti politici attuate dal presidente Sebastian Piñera. I dissidenti hanno anche rivendicato le persone morte durante le varie manifestazioni. Nel giorno della ricorrenza dei morti si sono riscontrati gravi incidenti tra le forze dell’ordine ed i partecipanti alla manifestazione.

Ultime notizie, attacchi aerei di Israele su Gaza

Israele ha inviato aerei da combattimento per annientare le forze terroristiche presenti nella città di Gaza. Il sistema di difesa dell’esercito israeliano avrebbe intercettato otto razzi lanciati contro gli abitanti di Gaza. In seguito all’attacco delle forze armate israeliane si contano un morto di 27 anni e due feriti civili. Numerose le abitazioni distrutte in seguito allo sparo dei razzi. Continuano gli attacchi aerei sui centri di addestramento delle forze militari islamiche affiliate ad Hamas.

Ultime notizie, Hong Kong: migliaia in piazza

Hong Kong: nonostante la proibizione delle forze dell’ordine, migliaia di dimostranti a volto coperto sono scesi in piazza per rivendicare una maggiore indipendenza da Pechino. Non si registrano scontri con le autorità militari antisommossa. Le zone maggiormente sorvegliate dalla polizia sono Causeway e Victoria per la concentrazione massiccia dei manifestanti.

Ultime notizie, Giorgio Tirabassi colpito da infarto

Il noto attore Giorgio Tirabassi è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Avezzano per un infarto del miocardio avvenuto durante la presentazione del suo film intitolato ” Il grande salto”, prima apparizione da regista. L’attore si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di angioplastica, durato qualche ora. I medici, dopo l’intervento, hanno comunicato ai famigliari di Tirabassi il buon esito dell’intervento. Nonostante l’attore sia cosciente, la prognosi resta tuttavia riservata.



