Allerta meteo Liguria, tromba d’aria a Lavagna/ Video, maltempo: “non uscite di casa”

Torna l’allerta meteo su tutta la Liguria, con il peggioramento del maltempo che nelle ultime ore ha portato tromba d’aria – a Lavagna – , fiumi esondati – il Petronio vicino Riva Trigoso – e l’intervento della protezione civile ha diramato un bollettino “differenziato” tra Levante e Ponente: da mezzanotte è scattata l’allerta meteo arancione su tutto il Levante ligure, tanto sulla costa quanto nell’entroterra, con nubifragi e possibili smottamenti derivanti dal livello di alto allarme per il maltempo. Sul Ponente invece è in corso una allerta “gialla” fino alle 18 (quella arancione è estesa invece fino alle 20), con minore impatto per danni e disagi nella popolazione; la situazione peggiore segnalata è certamente quella a Lavagna, dove una tromba d’aria nella prima mattinata ha scoperchiato diversi tetti nella centralissima Piazza Marini, a pochi metri dallo stadio, con tegole e lamiere finite per strada. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, sarebbero almeno due gli alberi caduti tra Via Riboli e Via Don Bobbio, con il sito dell’Arpal che segnala così stamane «100 millimetri di pioggia caduti tra Chiavari, Lavagna e Sestri Levante durante la notte, con punte di 60 in un’ora. L’anemometro segna invece raffiche oltre i 40 chilometri all’ora a Chiavari e Cavi». Nel frattempo, il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio lancia un’informativa per tutta la cittadinanza tramite una nota su Facebook: «per l’alto livello di precipitazioni in poche ore chiusi sottopasso pietracalante, ponte pestella, sottopasso via nazionale, sottopasso via Gramsci, chiusa via verdi. Chiusa via Petronio per livello alto del torrente. Non uscire di casa se non necessario».

ALLERTA METEO LIGURIA, GLI ALTRI DISAGI NEL LEVANTE

Sottopassi allagati, rallentamenti per le ferrovie e traffico in difficoltà sulle autostrade liguri e sull’Aurelia: la situazione del maltempo purtroppo non accenna a migliorare e torna a funestare la Liguria a meno di un mese dall’ultima allerta meteo. «Massima attenzione domani per il rischio di mareggiate. Il bollettino di metà mattina sarà significativo per capire la situazione come andrà ad evolversi», ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, sottolineando come il vento già entro questa sera dovrebbe alzarsi ancor più minaccioso nel Levante tra Sarzana e Portofino. Poco prima delle ore 10 intanto è esondato il torrente Petronio nel tratto fra Riva Trigono e Casarza Ligure, ancora nel Levante: diversi interventi di vicili del fuoco e autorità del Comune hanno permesso di limitare i danni per i cittadini, ma alcune strade e la galleria per Moneglia sono state chiuse per diverse ore per poter ripristinare il livello pre-allarme.





