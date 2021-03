ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: grande tensione tra Usa e Russia (18 marzo)

Nel bollettino odierno del coronavirus numeri in rialzo sia per i nuovi casi di contagio, 23.059, che per il tasso di positività che dopo essere sceso al 5,5% è tornato al 6,2%. Diminuisce invece il numero dei decessi, 431, rispetto ai 502 di martedì. Anche i numeri dei ricoveri nelle terapie intensive sono aumentati di 61 unità, mentre per i ricoveri ordinari l’aumento registrato è stato di 419. I tamponi processati sono stati 369.084. Con i decessi odierni il totale dei morti è arrivato a 103.432. Il responso ufficiale da parte dell’EMA riguardo al vaccino Astra Zeneca è atteso per la giornata odierna.

Dopo la nomina di Enrico Letta a segretario nazionale, il Partito Democratico ha anche i due nuovi vicesegretari. Si tratta di un uomo e una donna, Giuseppe Provenzano e Irene Tinagli, entrambi economisti. Dopo la nomina da parte del segretario ora i due nomi dovranno essere confermati dall’assemblea nazionale, che si esprimerà nei prossimi giorni attraverso il voto. Irene Tinagli, toscana di 46 anni, è specializzata in economia ed ha insegnato presso prestigiose università. Giuseppe Provenzano, 39enne, siciliano di origine, ha conseguito la sua laurea alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

In una intervista rilasciata alla rete televisiva statunitense ABC il presidente Biden ha attaccato duramente il suo omologo russo, Vladimir Putin, in relazione alle interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali americane. Joe Biden ha dichiarato che per queste interferenze Putin “pagherà un prezzo”. Inoltre Questa dichiarazione ha provocato una immediata risposta da parte del parlamento russo, la Duma, e il richiamo a Mosca di Anatoly Antonov, ambasciatore di stanza a Washington per analizzare il futuro dei rapporti diplomatici tra USA e Russia. I rapporti tra le due superpotenze sembrano avviarsi in un vicolo cieco.

Dopo l’uscita della notizia della candidatura di Gualtieri a sindaco di Roma per il Pd, il neo segretario Enrico Letta raffredda la situazione dicendo che la nomina deve essere ancor discussa, e lo stesso Gualtieri frena sulla candidatura. Intanto nel Movimento 5 Stelle la sindaca uscente Virginia Raggi ottiene anche il sostegno di Beppe Grillo che l’ha definita “la nostra guerriera”. Nel campo del centro destra da parte di Lega e Forza Italia era stato fatto il nome di Bertolaso, ma lui ha dichiarato che non si candiderà, anche per le perplessità sul suo nome che sono state espresse dall’altra forza del centrodestra, Fratelli d’Italia.

La barca italiana si è dovuta arrendere a quella neozelandese che la scorsa notte ha vinto la settima regata tenendosi così stretto il trofeo che aveva conquistato nell’edizione precedente del 2017. Luna Rossa ha ottenuto per la prima volta nella storia 3 successi nella finale e questa lotta ha riscosso molto consenso da parte dei velisti italiani, con molte persone che hanno guardato in diretta in televisione a tarda notte le gare nella baia di Auckland



