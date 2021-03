ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Gualtieri candidato Sindaco di Roma? (17 marzo)

Non si ferma ma rallenta almeno in percentuale l’incremento dei contagi da covid 19 in Italia. Anche il numero dei decessi è aumentato in modo drastico, con 502 nuove vittime, dopo che nella giornata di ieri si erano registrati 354 morti . Quello di oggi è il maggior numero di morti dal mese di gennaio. Il calo del tasso di positività, dopo che aveva raggiunto l’8,5% è stato netto con il 5,5% delle ultime 24 ore. Il totale delle vittime è arrivato a quota 103.001. Intanto per quanto riguarda le terapie intensive si è ancora registrato un aumento di 99 casi, mentre per i reparti ordinari l’aumento è stato di 760 unità. Da parte del Viminale è stato fatto un appello ai prefetti di tutta Italia per un controllo più rigido per quanto riguarda gli assembramenti. La richiesta è quella di maggiore accuratezza e di un controllo maggiore nelle zone più sensibili delle varie città. Per quanto riguarda le festività pasquali è stato richiesto un aumento dei controlli sulle strade, specialmente su quelle extra urbane, così come alle stazioni ed agli aeroporti.

Ultime notizie, Roberto Gualtieri candidato sindaco a Roma per il Partito Democratico?

Il Pd potrebbe aver scelto il suo candidato per le prossime elezioni comunali di Roma, che si svolgeranno il prossimo ottobre. Pur senza ancora l’ufficialità Roberto Gualtieri sarebbe in pole position per la candidatura. L’ex ministro va così ad affiancarsi nella lista dei candidati a Virginia Raggi, l’attuale sindaca, la cui candidatura è stata confermata dal Movimento 5 Stelle. Rimane ancora da individuare invece il candidato del raggruppamento di centro destra.

Ultime notizie, indagata a Lucca la madre di una bambina, in coma per il metadone

Una bambina di appena 40 giorni si trova ricoverata all’ospedale di Pisa. Nelle analisi alle quali è stata sottoposta è stato riscontrato un livello molto alto di metadone, 16 volte superiore al minimo e per questo la madre è stata messa sotto indagine. Nelle urine della piccola sono state trovate anche delle tracce di cocaina. La polizia sta effettuando gli accertamenti del caso ma le ipotesi sono quelle che l’assunzione del metadone e della cocaina siano avvenute attraverso il biberon con il quale viene allattata. Dopo un primo ricovero all’ospedale di Lucca, c’è stato il trasferimento a quello di Cisanello. Le sue condizioni sono in miglioramento e dopo la crisi respiratoria ora riesce a respirare autonomamente, ma dovranno essere verificati eventuali danni a livello neurologico.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sui vaccini

Da parte dell’Ema, che giovedì dovrebbe dare il responso finale sul vaccino Astra Zeneca, la cui somministrazione è stata interrotta in tanti paesi europei, ha dichiarato, nel corso di una conferenza stampa odierna che non ci sono connessioni certe tra le morti avvenute dopo le vaccinazioni ed il vaccino stesso e che i benefici della vaccinazione sono maggiori delle eventuali problematiche collaterali. Intanto per quanto riguarda il vaccino Pfizer dovrebbe aumentare il numero di dosi in consegna sia all’Italia che agli altri paesi dell’Unione Europea.

Ultime notizie Champions, Atalanta eliminata. Stasera la Lazio

L’Atalanta, una delle due squadre italiane ancora in corsa nella Champions League, è stata eliminata sconfitta 3-1 sul campo del Real Madrid . La squadra di Zidane ha capitalizzato il risultato favorevole di 1 – 0 conquistato all’andata a Bergamo e per l’Atalanta non c’è stato nulla da fare, a segno solo con il gol del momentaneo 3-1 siglato da Muriel. Stasera si chiude il quadro degli ottavi di finale, Lazio in campo in casa del Bayern Monaco senza velleità di qualificazione dopo la sconfitta per 1-4 all’andata.

SCUOLA/ Genitori e prof, prove di un nuovo patto contro la rassegnazione dei figli

