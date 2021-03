Diretta Real Madrid Atalanta/ Streaming video Canale 5: la Dea prova l’impresa

DIRETTA REAL MADRID ATALANTA: REMUNTADA OROBICA?

Real Madrid Atalanta sarà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 16 marzo: siamo all’Alfredo Di Stefano a Valdebebas, nella Ciudad Deportiva dei blancos, dove va in scena il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. La Dea è chiamata all’impresa: ribaltare la sconfitta interna dell’andata, rimediata negli ultimissimi minuti e con un’inferiorità numerica forse ingiusta e per quasi tutta la partita. Difficile, ma gli orobici ci hanno abituati a grandi serate; nel frattempo si sono rilanciati travolgendo lo Spezia in campionato.

Il Real Madrid può ancora sperare di fare il bis nella Liga grazie al calo dell’Atletico Madrid, e vuole evitare la terza eliminazione consecutiva agli ottavi di Champions League; parte ovviamente favorito, ma dovrà stare attento a non sottovalutare l’impegno. Aspettando che la diretta di Real Madrid Atalanta prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA REAL MADRID ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Real Madrid Atalanta sarà trasmessa su Canale 5, dunque è questa la partita di Champions League cui potrete assistere in chiaro, e anche in mobilità attraverso il sito di Video Mediaset; naturalmente gli abbonati alla televisione satellitare avranno l’alternativa del decoder Sky al quale rivolgersi, e in assenza di un televisore potranno attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, utilizzando come di consueto dispostivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA

Per Real Madrid Atalanta Zinedine Zidane perde lo squalificato Casemiro, assenza pesante; torna però a disposizione Sergio Ramos che potrebbe essere subito titolare al fianco di Varane, con Lucas Vazquez nuovamente adattato da terzino destro e Ferland Mendy, che ha deciso l’andata, sull’altro versante. Avremo poi Federico Valverde a comandare un centrocampo nel quale troveranno spazio Kroos e Modric; in attacco la sensazione è che con Benzema possano giocare Asensio e Rodrygo, anche perché Eden Hazard non è al top della condizione. L’Atalanta punta chiaramente sulla solita difesa a tre: Toloi e Djimsiti con Cristian Romero a protezione di Gollini, sulle corsie laterali ancora il danese Maehle, inseritosi benissimo nel mondo orobico, e Gosens che correrà sulla fascia sinistra. In mezzo manca Freuler, espulso all’andata: ecco allora Pasalic a fare compagnia a De Roon, Ilicic dovrebbe essere titolare e bisogna valutare se con lui ci saranno i due colombiani Muriel e Duvan Zapata oppure solo uno, con un trequartista in più che uscirebbe dal ballottaggio tra Pessina e Malinovskyi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Real Madrid Atalanta ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,20 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3,65 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3,15 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



