Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra contro Hamas: Israele pronta ad invadere Striscia di Gaza

La guerra fra Israele e Hamas è sempre più vicina a Gaza, e stando a quanto scrive l’agenzia Ansa l’invasione della Striscia da parte dell’esercito israeliano è data come imminente. Il premier Benjamin Netanyahu ha incontrato i soldati della Brigata Golani, già pronti con i carri armati, e li ha esortati a “combattere come leoni. Vinceremo – ha insistito – con tutta la nostra forza”.

Intanto il ministro degli interni del governo di Hamas ha fatto sapere che diverse persone sono rimaste uccise a seguito di un raid israeliano. Il ministero ha spiegato, attraverso un comunicato, che l’attacco ha lasciato “un gran numero di martiri e feriti” sul terreno della chiesa greco-ortodossa di San Porfirio. Molti palestinesi si stanno rifugiando a causa del conflitto fra Israele e Hamas che sembra possa registrare un’escalation a breve.

Il ministro degli esteri nonché vice presidente del consiglio, Antonio Tajani, è stato ospite ieri mattina del programma Mattino Cinque News, su Canale 5, per cercare di assicurare il popolo italiano circa il possibile rischio di attentati di matrice islamica nella nostra anzione. Dopo quanto accaduto in Belgio e i continui allarme bomba in Francia, la paura monta anche nel nostro Paese, ma Tajani ha spiegato: “In Italia non abbiamo rischi di attentati, non c’è nessun segnale in questa direzione”.

In ogni caso il capo della Farnesina ha sottolineato il fatto che “non possiamo abbassare la guardia, anzi la alziamo proprio per la prevenzione”. E spiega che “abbiamo chiuso soltanto Schengen al confine con la Slovenia per evitare che attraverso la rotta balcanica arrivino terroristi che possano colpire nel nostro Paese o in Europa”, ma la sospensione di Schengen “ha tempi limitati”.

E’ un annuncio importante e nel contempo ambizioso quello del sindaco di Milano, Beppe Sala, in merito alla mobilità in centro. Il primo cittadino meneghino ha spiegato che entro il primo semestre del 2024 le auto in centro non potranno più circolare. “Vogliamo chiudere al traffico privato il centro della città entro il primo semestre del 2024”, le sue parole riportate da TgCom24.it, a margine de “Il Verde e il Blu Festival”.

Beppe Sala è conscio del progetto ambizioso, spiegando: “Il cambiamento non è utopia, cambiare modello di sviluppo è possibile”. Quindi Sala ha proseguito: “E’ chiaro che la transizione richiede impegno, e bisogna pensare ovviamente a chi è in difficoltà quando si prendono decisioni, ma cercare di cambiare le cose non è per l’elite, per i radical chic, ma è per tutti”.

E’ arrivata la definitiva parola fine al matrimonio fra Matteo Renzi e Carlo Calenda, precisamente alla liason fra Italia Viva e Azione. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore de Il Riformista che ha spiegato: “Oggi (ieri ndr) ufficializziamo la separazione delle strade con gli amici di Azione. Abbiamo provato fino all’ultimo a chiedere di fare la lista insieme e la risposta di Calenda è stata sprezzante. Ognuno ha il suo stile, noi non facciamo polemica. Dunque auguri a tutti e ognuno per la sua strada”.

E ancora: “Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia. I gruppi si chiameranno Italia Viva – Il Centro – Renew Europe. Alle elezioni europee faremo un grande risultato. Ne sono certo”. Renzi guarda poi alla ripartenza: “All’inizio di novembre formalizzeremo gli incarichi e le responsabilità come previsto dallo Statuto. Nel frattempo però voglio fare un tour in dieci città del Paese per invitare i nostri amici e non solo a volare alto e tornare alla politica. Che è la cosa che sappiamo fare e che dobbiamo fare”.

Ultime notizie, muore un futuro papà in un incidente stradale sulla statale Maglie – Lecce

Una tragedia della strada si è consumata ieri poco prima delle 9.00 sulla statale che collega Maglie a Lecce. Un’auto, guidata da un 22enne, Stefano Maggio, stava viaggiando alla volta dell’ospedale, con a bordo anche la compagna coetanea e incinta, del guidatore. Per cause ancora da accertare l’auto si è ribaltata e il ragazzo è morto mentre la moglie è rimasta ferita. Una volta soccorsa e trasportata all’ospedale Vito Fazzi, alla donna, al nono mese di gravidanza, è stato indotto il parto ed il bambino sta bene. Il ribaltamento dell’auto, una Fiat Punto, è avvenuto dopo l’urto contro il guardrail.

Ultime notizie, suv travolge due turisti milanesi sulle strisce a Roma

Incidente stradale ieri a Roma nella zona tra il Circo Massimo ed il Campidoglio. Un suv guidato da 78enne ha travolto una coppia di turisti milanesi, uccidendo sul colpo la moglie, Laura Pessina, mentre il marito si trova in gravi condizioni in ospedale.

La coppia stava passeggiando nel centro storico della capitale ed ha attraversato la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita dal suv che stava superando un’altra macchina, che si era fermata proprio per permettere alle due persone di attraversare la strada. Con questo decesso dall’inizio dell’anno sono 154 in totale le persone uccise a Roma in incidenti stradali di vario tipo. L’uomo che ha causato l’incidente, e che si è fermato per prestare soccorso, è stato indagato con l’accusa di omicidio stradale.

Ultime notizie, proteste degli ambientalisti sull’autostrada A4

L’autostrada A4, che collega Milano e Torino, è rimasta bloccata per 2 ore a causa della protesta degli ambientalisti che si sono incollati sull’asfalto. Sul luogo della protesta, nella zona dell’imbocco di corso Giulio cesare, sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno identificato circa 20 persone, appartenenti a Ultima Generazione, e le hanno portate via.

Il blocco dell’autostrada ha provocato ritardi nel traffico e proteste da parte degli automobilisti. A proposito della protesta è intervenuto anche Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dei Trasporti, con un post su Instagram nel quale ha definito gli ambientalisti, che hanno creato problemi al traffico con l’appellativo di “Eco-imbecilli!!!”, tornando ad auspicare l’aumento delle sanzioni per chi blocca le strade italiane.











