Ultime notizie anche oggi molto positive in merito alla guerra in Medioriente, visto che la pace sembrerebbe davvero vicina lungo la Striscia di Gaza. A 15 mesi dallo scoppio del conflitto Hamas e Israele non sono mai stati così vicini ad un cessate il fuoco, e la fine degli ostilità riguarderebbe anche le altre nazioni coinvolte, leggasi Libano, Iran e Siria. Nel girono numero 467 del conflitto sembra realmente intravedersi la luce in fondo al tunnel dopo che sono proseguiti i colloqui in quel di Qatar. Hamas ha aperto fino dalla giornata di lunedì ad un accordo di pace in cambio del rilascio di decine di ostaggi, ed ora si attende l’ok israeliano, il definitivo lasciapassare. In ogni caso circolano notizie positive, soprattutto stando a quanto fatto sapere dal ministero degli affari esteri del Qatar, secondo cui le principali controversie sarebbero state superare.

In base a quanto trapelato sulla bozza, Israele rilascerà fino a 50 prigionieri di Hamas in cambio delle 5 soldatesse nelle mani dei palestinesi. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, ma come detto sopra vi è la netta sensazione di essere vicini ad una vera e propria svolta. Intanto in vari raid che sono avvenuti nella striscia di Gaza, si sono registrate 26 vittime. La svolta positiva è arrivata dopo un colloquio notturno tra Witkoff, inviato del neo presidente Trump in medio oriente, al Thani, primo ministro Qatariota e Barnea, capo del Mossad. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore. La fase successiva, il post tregua, secondo gli Stati Uniti, dovrebbe essere gestita dall’Anp in collaborazione con l’ONU. La Casa Bianca ha fatto sapere: “Accordo di pace vicinissimo”.

Ultime notizie, caos TikTok

La vicenda legata alla possibile cessione di TikTok ad Elon Musk ha fatto il giro del mondo nella giornata di ieri. A sganciare la bomba nelle scorse ore è stata Bloomberg, testata molto autorevole, secondo cui il governo americano e quello cinese stavano di fatto trattando in gran segreto la possibilità che il ramo americano di TikTok finisse appunto nelle mani del noto imprenditore CEO di Tesla e SpaceX.

Un’operazione del valore di circa 40-50 miliardi di dollari e che garantirebbe così a TikTok di restare ad operare negli Stati Uniti dove vanta circa 170 milioni di utenti. Non va dimenticato che l’app di ByteDance rischia il ban e a breve potrebbe arrivare la decisione definitiva: er continuare a restare oltre oceano i vertici devono vendere ad un’azienda americana. Elon Musk sembrerebbe essere quindi il prescelto ma un portavoce di TikTok ha smentito il tutto parlando di “pura finzione”. Staremo a vedere come evolverà tale vicenda.

Ultime notizie, prof arrestata per violenza sessuale

Una prof di un istituto di Castellammare di Stabia è stata arrestata dopo le gravissime accuse di violenza sessuale nei confronti di un minorenne. Una vicenda che è emersa in queste ore ma che è partita lo scorso mese di novembre, quando appunto i carabinieri hanno portato in carcere una docente 40enne dell’istituto Catello Salvati, gravemente indiziata per reati molto gravi, a cominciare da violenza sessuale, tutti commessi verso minori di 14 anni della scuola media dello stesso istituto.

Le indagini sono scattate di preciso il 14 novembre scorso dopo una denuncia di alcuni genitori e dopo che gli stessi avevano aggredito fisicamente la stessa docente. Erano infatti emerse delle chat fra la stessa professoressa e sei alunni, risalenti all’ottobre del 2023, in cui si evidenziava come la stessa docente portasse gli alunni “nella saletta”, con la scusa di ripetizioni, e mostrando loro materiale pornografico, ma anche tenendo discorsi di natura sessuale, invogliando poi gli stessi a scambiarsi effusioni e arrivando anche ad abusare sessualmente degli stessi alunni. La prof si trova ora in carcere.

Ultime notizie, interruzione della linea ferroviaria in Calabria per il maltempo

L’interruzione della linea ferroviaria che collega Reggio Calabria a Salerno, passando per Paola, a causa del maltempo ha provocato molti disagi e ritardi che sono arrivati sino a 6 ore. La circolazione è andata letteralmente in “tilt” nella zona di Cosenza e molti passeggeri sono rimasti bloccati.

La situazione meteorologica, con la presenza di pioggia e di un forte vento, stanno rendendo difficile anche l’utilizzo di mezzi alternativi. Disagi per chi viaggia in treno si sono verificati anche per i passeggeri dell’alta velocità nel tratto tra Roma e Firenze, per un guasto nella zona tra Arezzo e Valdarno. Disagi che sono poi stati superati nelle prime ore del pomeriggio.

Ultime notizie, il punto sull’Australian Open

L’Australian Open di tennis ha visto scendere in campo molti italiani con Matteo berrettini che ha superato il primo turno battendo in 4 set l’inglese Norrie, in rimonta dopo aver perso il primo set al tiebreak. Nel derby italiano Lorenzo Musetti ha avuto la meglio su Matteo Arnaldi, anche in questo caso in 4 set. Facile il successo in campo femminile per Jasmine Paolini, che si è imposta per 2 set a 0 contro la cinese Wei.

Tornando al tabellone maschile, ieri erano impegnati altri italiani come Sonego che ha battuto lo svizzero Wawrinka, e Flavio Cobolli, che ha perso per 3 set a 1 contro il cileno Etcheverry. Sempre tra gli uomini, sorpresa nell’incontro tra Rublev e Joao Fonseca, recente vincitore delle finali delle next generation, con la testa di serie numero 9 che è stato sconfitto in 3 set dal brasiliano. Medvedev ha rischiato con il thailandese Samrej, vincendo solo al quinto set dopo una lunga battaglia.

Ultime notizie, la morte di Furio Colombo

L’ex giornalista e parlamentare Furio Colombo è morto ieri a 94 anni di età. Nel corso della sua carriera aveva lavorato sia in vari quotidiani che alla Rai, mentre la sua permanenza in parlamento è stata di tre legislature. Nel corso della sua vita ha operato sia in Italia che negli USA.

L’ultimo suo articolo era uscito su repubblica, che era stato uno dei giornali per cui aveva lavorato, nel mese di giugno 2024. Aveva anche scritto per La Stampa, l’intervista a Pier Paolo Pasolini che venne pubblicata sul quotidiano torinese proprio il giorno prima della morte del regista.