Tutte le ultime notizie sulla guerra in Medioriente, giunta al giorno numero 432. Anche oggi il focus è sul fronte siriano dove il nuovo leader Al Jolani ha fatto sapere che a breve verrà stilato un elenco di tutti coloro che hanno torturato il popolo siriano.

Lunedì riunione d’emergenza del consiglio di sicurezza Onu che sta preparando una dichiarazione congiunta. Nel frattempo l’Italia ha deciso di innalzare il livello di allerta al massimo, così come fatto sapere dal ministro dell’interno, Piantedosi, alla luce di uno scenario poco chiaro: l’intelligence sta lavorando, pronta ad individuare qualsiasi tipo di minaccia. Infine è stato reso noto che sarà Muhammad Bashir il premier del “governo di salvezza”, da anni a capo del gruppo estremista che controlla le zone del nord ovest siriano. Nel frattempo Israele ha bombardato la Siria ben 480 volte in 48 ore ma secondo Al Jolani: “Il mondo non ha più nulla da temere”.

L’Italia si conferma il Paese con il numero di auto per abitante più alto di tutta l’Unione Europea. Stando a quanto riportato da TgCom24.it nella giornata di ieri, il BelPaese ha registrato nel 2023 694 autovetture per ogni 1.000 abitanti, di conseguenza un tasso di quasi lo 0,7%. Si tratta del dato più alto in assoluto fra gli stati membri e per meglio comprenderlo basti pensare che la media dell’Ue è dello 0,57%, 571 auto in media su 1.000 abitanti.

Il tasso sta continuando a crescere, e dal 2018, quindi cinque anni prima, è aumentato dell’uno punto tre percento, altro dato che fa riflettere visto che in Germania l’aumento è stato più contenuto, leggasi +0,7%, mentre in Spagna dello 0,4 e in Francia dello 0,3. I dati sono stati pubblicati dall’Istat, sottolineando come l’Italia stia transitando verso le auto elettriche molto lentamente, tenendo conto che nel 2023 le ibride erano pari al 6,9% delle auto circolanti nei capoluoghi regionali, mentre le elettriche solo pari allo 0,6%, con picchi a Milano, Bergamo, Brescia, Bolzano e Trento. Quasi la metà sono auto a benzina, 47,4%, il calo di 0,8 punti percentuali dal 2015, mentre le auto a gasolio sono il 35,2%, meno 0,3%.

Ultime notizie, operazione ad Edoardo Bove

Nella mattinata di ieri il giovane centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, è stato sottoposto come da programmi all’intervento per l’impianto del defibrillatore sottocutaneo, alla luce della patologia cardiaca emessa negli scorsi giorni, subito dopo lo spaventoso malore in campo accusato durante Fiorentina-Inter.

Il 22enne calciatore è stato operato presso il Careggi di Firenze, dove si trova da quasi una settimana, e fra giovedì e sabato, come riferisce Sportmediaset, dovrebbe lasciare il nosocomio. Ora bisognerà capire come proseguirà la sua carriera agonistica, ma è molto probabile che Bove sia costretto a trovare sistemazione in un nuovo campionato all’estero, magari in Premier League dove gioca già Eriksen, che ha accusato un problema simile a quello del giovane ex Roma.

Ultime notizie, omicidio a Siracusa, sedicenne si costituisce

Nella tarda serata di lunedì, intorno alle 23.30, un ragazzo di 16 anni, figlio di un boss della mafia, ha ucciso un vicino di casa il 40enne Christian Regina, al termine di una lite. Il delitto è avvenuto in via Italia 103 ed in base a quanto è stato finora ricostruito, i colpi di coltello sono stati portati dal sedicenne per vendetta.

La coltellata mortale ha colpito Regina al torace e ne ha causato la morte per dissanguamento. Dopo l’omicidio il 16enne è fuggito, ma successivamente si è costituito dopo essere stato convinto dai familiari.

Ultime notizie, la situazione del governo francese

Il presidente francese Macron ha convocato nuovamente i partiti alla ricerca del nome del nuovo premier che dovrebbe essere nominato entro le prossime 48 ore. La situazione è molto fluida ma il percorso del presidente è decisamente in salita e le forze di sinistra temono che quello di Macron sia soltanto un “bluff” che il presidente effettua per spaccare l’alleanza di sinistra.

Il precedente governo del Premier Barnier, durato appena tre mesi mentre si stava discutendo l’approvazione della legge finanziaria è arrivato per le condizioni “capestro” che erano state messe sul tavolo da Marine le Pen.

Ultime notizie, la Wada cambia il codice doping

Un cambiamento nel codice doping della Wada è previsto a partire dal 21 gennaio 2027, con una maggiore tolleranza verso la presenza nelle analisi di minime quantità di sostanze proibite. Un cambiamento che impedirà nuovi casi, come quello di Jannik Sinner.

La notizia di questi cambiamenti è stata comunicata da Oliver Niggli, direttore generale dell’organizzazione antidoping. Il cambiamento riguarda il concetto di “prodotto contaminato” al posto del quale ci sarà “fonte contaminata”, all’interno del quale sono comprese anche le assunzioni involontarie da contatto avuto con una persona terza.

Ultime notizie, ritirati i licenziamenti alla Transnova

Dopo una trattativa durata alcune ore al tavolo presso il ministero delle Imprese, è stata trovata la soluzione per i licenziamenti della Transnova, 97 addetti, e delle aziende che lavoravano in subappalto. A sbloccare la situazione è stata la proroga della commessa in scadenza a fine 2024 per un anno da parte di Stellantis. In questo 12 mesi l’azienda Transnova dovrà mettere a punto i piani per evitare la chiusura ed il licenziamento di circa 300 persone in totale tra dipendenti e subappaltatori.