Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Medioriente: Israele sotto accusa, al via processo all’Aja

Un bombardamento israeliano ha causato la morte di 4 persone componenti l’equipaggio di una ambulanza della Mezzaluna Rossa. Il fatto è avvenuto nei pressi di Deir al-Balah nella striscia di Gaza. La notizia è stata diramata dalla stessa organizzazione, pubblicandola su X. Israele intanto ha denunciato che alcuni dipendenti dell’Unrwa hanno preso parte attiva agli attacchi dello scorso 7 ottobre e Gantz ha dichiarato che è necessario andare avanti liberando del tutto la striscia di Gaza dal controllo di Hamas. Per via dei numerosi morti fra i civili, oggi all’Aja si aprirà il processo per genocidio nei confronti di Israele.

Nel Mar Rosso intanto c’è stato un nuovo attacco da parte degli Houti, che secondo il segretario di stato statunitense porteranno a “conseguenze” ed ha dichiarato che questi attacchi sono sostenuti ed incoraggiati dall’Iran. Dopo il colloquio di ieri tra lo stesso Blinken e Netanyahu, Israele permetterà a responsabili dell’ONU di entrare nella parte nord della striscia di Gaza.

Ultime notizie, morti e guerriglia in Ecuador

L’Ecuador è una nazione sull’orlo di una guerra civile. Dopo la fuga di un boss del narcotraffico locale, il presidente Daniel Noboa ha dichiarato guerra ai narcos, causando così la reazione violenta di numerosi criminali, che hanno seminato violenza e morte e diverse città del Paese.

In 24 ore sono state uccise 10 persone, oltre a tre che sono rimaste ferite, mentre 14 sarebbero state arrestate, ma c’è il rischio che questo bilancio possa ulteriormente aggravarsi. Il presidente, alla luce della situazione che si è venuta a creare, ha decretato lo stato di emergenza, mentre diverse organizzazioni di narcotrafficanti hanno condotto delle azioni di rappresaglia, come sottolineato da TgCom24.it, in tutto il territorio. Il caso emblematico è rappresentato dal commando che ha fatto irruzione in diretta tv nello studio di un canale pubblico situato nella città di Guayaquil, immagini trasmesse in tutto il mondo.

Ultime notizie, Crosetto alla Camera: “Resta il sostegno all’Ucraina

Il ministro della difesa, Guido Crosetto, ha parlato ieri in Aula alla Camera in merito all’appoggio militare del governo italiano all’Ucraina, da quasi due anni invasa dalla Russia. Il titolare della Difesa ha confermato l’appoggio, comunicando la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina.

Ecco le sue parole, come riferite da RaiNews: “Purtroppo la controffensiva estiva dell’Ucraina non ha dato i frutti sperati, è importante continuare a sostenere gli sforzi delle forze armate ucraine affinché siano capaci di resistere all’offensiva russa. È prevedibile che con l’inverno la reazione russa sia molto dura. o scopo dei russi è fiaccare il morale della popolazione ucraina, creando una frattura interna”, sottolineando poi l’importanza di “continuare a sostenere lo sforzo del popolo e delle forze armate ucraine affinché siano in grado di resistere all’aggressione russa. Per questo il Consiglio dei ministri ha ritenuto necessaria la proroga per un altro anno dell’autorizzazione a fornire aiuto concreto con mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari e civili all’Ucraina”.

Ultime notizie, abusa di bimba di 6 anni: arrestato bidello

Il bidello di una scuola della provincia di Reggio Calabria è stato arrestato ai domiciliari dopo che una bimba di 6 anni l’ha accusato di violenza sessuale. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia locale, il collaboratore domestico ha approfittato del momento in cui si trovava da solo in una stanza con la piccola per baciarla sulla guancia e poi palpeggiarla.

La bimba era stata mandata dalla maestra a fare una fotocopia e una volta rientrata in aula non ha confidato nulla a docenti o compagni di scuola. Quando tornata a casa ha invece parlato con la madre che si è poi recata presso i carabinieri denunciando il tutto. E’ quindi scattato il codice rosso e nel giro di qualche giorno le forze dell’ordine hanno raccolto elementi tali da poter emettere un’ordinanza di custodia nei confronti del bidello 60enne, al momento ai domiciliari.

Ultime notizie, tentato femminicidio a Torino

Un uomo di 70 anni è stato autore, questo pomeriggio, di un tentato femminicidio ai danni della moglie 65enne. Il fatto è avvenuto all’interno dell’appartamento della coppia che si trova in Via Galluppi al numero 25 con l’uomo che ha colpito la moglie con una serie di colpi di coltello. Alle 15.30 di oggi sono intervenuti dei poliziotti delle volanti che hanno trovato la moglie gravemente ferita e hanno chiamato i soccorsi per l’immediato trasporto all’ospedale delle Molinette dove la donna è arrivata in gravi condizioni. L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Ultime notizie, le previsioni meteo sul nostro Paese

Sul territorio italiano è arrivato il gelo di Minsk, che ha fatto scendere in modo sensibile le temperature. Il ciclone porta intense piogge e neve almeno sino alla giornata di venerdì, poi nei giorni del fine settimana virerà verso est e abbandonerà il nostro Paese. L’aria fredda arriva dalle regioni del Nord Europa e precisamente dalla Bielorussia dove si sono avute negli scorsi giorni temperature che sono arrivate ad una minima di – 21°.

Di conseguenza il calo dei valori delle temperature in Italia è stato tra i 5 ed i 7 gradi, con molte località, specialmente del nord, che sono arrivate a temperature sotto lo zero. Anche in Abruzzo, nelle zone collinari vicino a Chieti, è stata raggiunta la temperatura di – 3 °C. Piogge previste domani e dopodomani nelle zone tirreniche del sud e in estensione anche alle zone adriatiche.











