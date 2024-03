Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra in Ucraina: nuovo pacchetto di aiuti Ue da 5 miliardi

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che la Russia è tecnicamente pronta alla guerra nucleare, ma difficilmente verranno usate armi ‘atomiche’. “Da un punto di vista tecnico-militare, siamo, naturalmente, pronti – le parole ai microfoni dell’emittente russa Rossiya 1 e all’agenzia di stampa Ria Novosti – le armi esistono per essere usate. Abbiamo i nostri principi”. Sull’eventuale invio delle truppe Nato in Ucraina, Putin ha spiegato che non cambierebbe nulla “sul campo di battaglia”. E ancora: “Se si tratta di contingenti militari ufficiali provenienti da Paesi stranieri, sono sicuro che ciò non cambierà la situazione sul campo di battaglia. Questa è la cosa più importante, così come l’invio di armi non cambia nulla”.

Intanto è arrivato il nuovo accordo dell’Unione Europea per gli aiuti a Kiev, altri 5 miliardi di euro per il 2024, e nel frattempo Joe Biden sta spingendo affinchè il Congresso Usa sostenga ulteriormente l’Ucraina: “Il Congresso deve approvare ora il disegno di legge bipartisan sulla sicurezza nazionale, che include finanziamenti urgenti per l’Ucraina. Dobbiamo agire prima che sia letteralmente troppo tardi. Perché, come ricorda la Polonia, la Russia non si fermerà all’Ucraina. Putin continuerà ad andare avanti, mettendo a rischio l’Europa, gli Stati Uniti e l’intero mondo libero”.

Il presidente del consiglio, Giorgia meloni, è intervenuta nella giornata di ieri alla Camera in occasione del convegno sul fisco. Come si legge sul sito di TgCom24.it, la leader dei Fratelli d’Italia ha spiegato: “Non penso e non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima”.

E ancora: “Sono bellissime le libere donazioni non i prelievi imposti per legge, per questo c’è una grande responsabilità nel gestire quelle risorse che non possono essere usate in modo irresponsabile per garantirsi facile consenso immediato e lasciare a chi viene dopo a ripagare quella irresponsabilità”. Quindi la premier ha aggiunto e concluso: “Il messaggio che vogliamo dare è molto semplice: non abbiamo amici cui fare favori se non gli italiani onesti che pagano le tasse e contribuiscono al bilancio pubblico.

Ultime notizie, Martusciello al posto di Sarri sulla panchina della Lazio

E’ ufficiale l’addio di Maurizio Sarri alla Lazio. Dopo l’esonero di due giorni fa nella giornata di ieri è giunto anche il comunicato della società biancazzurra in cui si legge: “La S.S. Lazio – sottolinea il club in una nota – rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente il club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello“.

A sostituire Maurizio Sarri nella sfida contro il Frosinone in programma sabato prossimo, 16 marzo, sarà appunto il vice dello stesso tecnico. Per i prossimi impegni dovrebbe invece essere ufficializzato il nome del nuovo allenatore e fra i papabili vi è anche Tommaso Rocchi, storico ex bomber della Lazio.

Ultime notizie, il Master 1000 di tennis a Indian Wells

Nella notte italiana Jannik Sinner ha passato un altro turno al torneo Master 1000 che si sta svolgendo sul cemento di Indian Wells. L’italiano ha regolato lo statunitense Sheldon in due set, vincendo il primo al tie break ed il secondo in modo più netto per 6 – 1.

Nei quarti Sinner dovrà affrontare il ceco lehecka. Sempre a Indian Wells vittoria anche del doppio azzurro formato da Vavassori e Bolelli, mentre nel torneo di Phoenix è tornato a giocare dopo una lunghissima assenza Matteo Berrettini che si è imposto contro Gaston.

Ultime notizie, Biden e Trump correranno per l’elezione a presidente USA

Joe Biden e Donald Trump, saranno i due candidati in corsa alle elezioni del prossimo mese di novembre. I due infatti hanno in pratica ottenuto la “nomination” dei rispettivi partiti, avendo superato, dopo le ultime primarie, il numero dei delegati necessari per attribuire la nomination. Sia Biden che Trump non hanno trovato avversari degni di questo nome durante le primarie e dovranno fare i conti con altre problematiche come l’età e, per Trump, i processi che lo vedono protagonista e che inizieranno in questo mese di marzo. Per quanto riguarda le elezioni USA si tratta della prima volta che vede opposti due candidati che sono stati entrambi già presidenti.

Ultime notizie, le condizioni di salute di Loredana Bertè

Dopo il ricovero della cantante presso una clinica privata, avvenuto nella giornata di lunedì, le condizioni di salute restano preoccupanti. La prima diagnosi è stata quella di problemi all’intestino, ed ora è stata comunicata la necessità di eseguire altri accertamenti urgenti.

La cantante si doveva esibire al Brancaccio di Roma e il concerto è stato annullato. I problemi della cantante riguardano proprio l’intestino dove aveva subito già due interventi chirurgici nel corso del 2023.

Ultime notizie, ucciso a San Giovanni a Teduccio un ex collaboratore di giustizia

Salvatore Coppola, ingegnere di 66 anni, ex collaboratore di giustizia, è stato ucciso stamani a San Giovanni a Teduccio nella zona est di Napoli. Per ucciderlo sono stati sparati diversi colpi di pistola mentre l’uomo, che è stato raggiunto in faccia dai colpi, si trova all’interno del parcheggio di un supermercato.

La vittima, 15 anni fa, aveva collaborato con la giustizia relativamente alle indagini concernenti alcune realtà camorristiche della zona ed affari che si erano sviluppati nel settore immobiliare. Per chiarire se i due episodi sono legati tra loro stanno indagando gli uomini della polizia che collaborano con una pm anticamorra.

Ultime notizie, le previsioni del tempo sull’Italia

Sulle nostre regioni è in arrivo un anticipo di primavera con il sole che la fa da padrone e le temperature che arrivano oltre i 20 gradi. L’equinozio di primavera avverrà il 20 marzo, ma le condizioni miti arrivano con 7 giorni di anticipo e già da oggi, fatte salve alcune nuvolosità sparse nelle regioni del medio adriatico e del sud, su tutto il resto del territorio italiano è stata una giornata di pieno sole. L’anticipo della stagione primaverile è dovuto all’anticiclone sub-tropicale, che sta salendo dall’Algeria e dal Marocco. Sulle Alpi resta comunque alto il pericolo delle valanghe.











