Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina che oggi giunge al giorno numero 1.028. La nuova principale delle ultime ore è che il consiglio degli affari esteri Ue ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni per colpire la Russia. Nel frattempo le truppe di Mosca marciano su territorio ucraino, in particolare nel Donbass, e il presidente della Federazione, Vladimir Putin, ha fatto sapere che il 2024, anno che si sta chiudendo, è stato fondamentale per raggiungere gli obiettivi militari in Ucraina.

Sono stati 189 i centri abitati conquistati, mentre nelle ultime ore due villaggi nei pressi di Pokrovsk sono stati rivendicati da Mosca. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha fatto sapere che l’Ucraina sta cercando di resistere con ogni mezzo, ma la superiorità dell’avversario è schiacciante: basti pensare che solo nell’ultima settimana sono piovuti più di seicento bombe e cento missili. Da segnalare infine le parole di Trump: “Parlerò con Putin e Zelensky, guerra deve finire”.

Ultime notizie, tragedia durante battuta di caccia a Cagliari

Due ragazzi di 27 e 28 anni sono morti durante una battuta di caccia in provincia di Cagliari. L’episodio si è verificato, come scrive TgCom24.it, in quel di Mela Murgia, a Quartucciu e secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine sembra che uno dei due abbia colpito accidentalmente l’amico, uccidendolo, per poi togliersi la vita dalla disperazione. E’ emerso inoltre che solo la prima vittima aveva il porto d’armi, e che il fucile utilizzato per il suicidio sarebbe stato quello appunto del primo ragazzo.

Ad allertare i soccorsi erano stati i genitori dei due giovani che nella tarda serata di domenica avevano appunto chiamato le autorità non vedendoli rientrare in casa. Erano quindi scattate le ricerche e i due erano stati appunto rinvenuti senza vita, con appunto delle ferite d’arma da fuoco. Sono ancora in corso tutte le indagini per cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto.

Ultime notizie, Bergamo città dove si vive meglio in Italia

E’ stata pubblicata nella giornata di ieri l’Indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore. L’edizione 2024 premia Bergamo come città dove si vive meglio, tenendo conto di ben diversi 90 indicatori suddivisi in sei categorie. Seconda posizione per Trento, e quindi medaglia di bronzo e gradino più basso del podio per Bolzano.

Bergamo ha quindi confermato la sua posizione mentre Bolzano ha migliorato di dieci posti la sua posizione del 2023, con invece Trento che è passato dal terzo al secondo posto. Ultima città in lizza, Reggio Calabria, maglia nera del 2024. Ottima posizione per Monza e Brianza, in quarta posizione assoluta, mentre al quinto posto c’è Cremona, con Udine sesta (aveva vinto nel 2023), quindi Verona e Vicenza. Fuori dalla top 10 c’è Milano, così come Firenze, mentre l’unica città metropolitana in top 10 è Bologna.

Ultime notizie, in Germania via libera per le elezioni politiche il prossimo 23 febbraio

Con il voto del Bundestag che ha proclamato la sfiducia all’attuale Cancelliere, Olaf Scholz, in Germania possono essere indette le nuove elezioni politiche che si svolgeranno il 23 febbraio 2025. Il dibattito al Bundestag si è svolto in seduta plenaria e si sono già verificati dei tafferugli pre-elettorali.

Nella discussione il leader del Partito Socialdemocratico ha accusato di “sabotaggio” contro l’azione del governo, il liberale Christian Lindner, che aveva rivestito la carica di Ministro delle Finanze. In difesa di Lindner è intervenuto Friedrich Merz, leader del partito cristiano democratico e capo dell’opposizione, che ha definito la politica europea dell’ex Cancelliere “vergognosa”, prendendo anche in giro la proposta di Scholz di diminuire l’IVA sui beni alimentari dal 7% al 5%.

Ultime notizie, consegnati al Coni i Collari d’oro 2024

Con una cerimonia che si è svolta presso la sede romana del Coni, sono stati consegnati i Collari d’oro in un anno che il presidente Malagò ha definito indimenticabile, aggiungendo che lo sport ha reso fieri gli italiani. Nel corso della manifestazione è arrivato anche un messaggio della Premier Meloni che ha sottolineato come gli azzurri hanno portato il tricolore italiano sulla vetta del mondo in moltissime discipline.

In totale sono stati 89 i Collari d’oro consegnati, 51 dei quali agli atleti degli sport olimpici, 21 per gli atleti paralimpici, 8 ad altrettante società sportive e 9 a singole personalità. A consegnare i riconoscimenti sono stati il presidente Giovanni Malagò, e da Luca Pancalli del comitato paralimpico, insieme a Carlo Mornati segretario generale del Coni, e Juri Stara, segretario generale del comitato paralimpico. Questa cerimonia si è svolta 24 ore prima della Giunta del Coni chiamata a fissare la data per le prossime elezioni. nel corso della cerimonia si è parlato anche della sicurezza nel mondo sportivo, ricordando la scomparsa della giovane sciatrice Matilde Lorenzi.

Ultime notizie, le notizie odierne dal Medio Oriente

Un messaggio sull’account del presidente deposto, e firmato dallo stesso Assad, parla della Siria che è attualmente in mano ai terroristi e di avere lasciato il suo Paese soltanto l’8 dicembre. Una delegazione europea si recherà a Damasco per dei colloqui con i componenti della nuova leadership della Siria. Israel Katz, ministro della Difesa di Tel Aviv, nel corso di una audizione di fronte alla commissione affari Esteri e Difesa, ha commentato con favore le notizie di alcuni progressi relativi ai negoziati per il rilascio degli ostaggi, in corso con Hamas.

Ultime notizie, esplosione in una villetta in provincia di Latina

Una esplosione avvenuta nel pomeriggio di ieri in una villetta di Aprilia, in provincia di Latina, ha causato la morte di 2 persone una giovane di 13 anni e sua nonna. L’ipotesi che si sta verificando è quella di una tragedia causata da un bombolone di gpl che si trovava all’esterno dell’abitazione. Oltre alle due persone morte, nell’esplosione è rimasto coinvolto anche un uomo che si trova in ospedale ferito molto gravemente. Dopo l’esplosione la villetta è stata raggiunta sia dai vigili del fuoco che dai sanitari del 118.